Trident และ OutDrive GP จับมือกันสนับสนุน Grand Prix™ Season Singapore 2025

สิงคโปร์, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Trident Digital Tech Pte Ltd (“Trident” หรือ “บริษัท” NASDAQ: TDTH) บริษัทเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลชั้นนำในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 โดยมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และ OutDrive GP Inc. บริษัทผู้ริเริ่มประสบการณ์แข่งรถจำลองแบบเสมือนจริง ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในวันนี้ เพื่อสนับสนุนงาน Grand Prix Season Singapore 2025 (GPSS 2025) โดยมุ่งกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน GPSS Apex League GPSS Apex League ซึ่งขับเคลื่อนโดย OutDrive GP เป็นการแข่งรถจำลองที่น่าตื่นเต้น จัดขึ้นในจุดสำคัญต่าง ๆ ของสิงคโปร์ตามแนวพื้นที่กิจกรรมรอบสนามแข่ง
การแข่งขันจำลองแบบเสมือนจริงสุดเร้าใจนี้จะจัดขึ้นในช่วงงาน GPSS ที่จัตุรัสน้ำพุคลาร์กคีย์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2025 ความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งได้รับการเน้นย้ำใน ประกาศ ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ เกี่ยวกับพันธมิตรโปรแกรมการแข่งขันใหม่ 16 รายสำหรับ GPSS 2025 มีเป้าหมายเพื่อสร้างการมองเห็นอันโดดเด่นไม่มีใครเทียบได้และการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ในหนึ่งในงานมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำของสิงคโปร์
GPSS Apex League จะจัดการแข่งขันจำลองแบบเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมในวันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม โดยจะปิดท้ายด้วยรอบชิงชนะเลิศและการแข่งขันพิเศษสุดเร้าใจในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 15.00–17.00 น. ซึ่งจะมีนักแข่งมืออาชีพ นักแข่งรถจำลองเสมือนจริงอันดับต้น ๆ และผู้นำทางความคิด (KOL) มาประชันฝีมือกันแบบตัวต่อตัว
Trident จะโปรโมต GPSS Apex League ผ่านระบบนิเวศ Tridentity และเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยกระตุ้นให้ผู้คนลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบบุคคลทั่วไปผ่านรายชื่ออีเมลและแอปที่ https://www.tifo.game/apex-league-2025 นอกจากนี้ บริษัทจะโปรโมตรอบชิงชนะเลิศและการแข่งขันพิเศษให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการผสานรายละเอียดของงานลงในแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเพื่อดึงดูดทั้งผู้ที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตและแฟนๆ ทั่วไป
Soon Huat Lim ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Trident กล่าวว่า “GPSS 2025 สัญญาว่าจะนำประสบการณ์อันยอดเยี่ยมมาสู่สิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมือกับ OutDrive GP เพื่อนำการแข่งรถจำลองที่ล้ำสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ และรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแคมเปญสำคัญนี้”
Ashwant Venkatram ผู้ก่อตั้ง OutDrive GP กล่าวว่า “OutDrive GP เป็นบริษัทผู้พัฒนาเกมแข่งรถจำลองที่เน้นความบันเทิง พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้รับความสนุกผ่านการแข่งขันในเกมจำลอง โดยมีโอกาสแข่งขันกับนักขับมืออาชีพอย่าง Valtteri Bottas และ Romain Grosjean” เราจับมือเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลในช่วงสัปดาห์การแข่งขัน Formula One Grand Prix เพื่อดึงดูดแฟนๆ ให้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วเมือง Tridentity เป็นพันธมิตรสำคัญที่ช่วยยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วม และส่งมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล”
แฟนๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบบุคคลทั่วไปได้ที่ https://www.tifo.game/apex-league-2025 และร่วมชมการแข่งขันได้ที่จัตุรัสน้ำพุคลาร์กคีย์
เกี่ยวกับ Trident
Trident เป็นบริษัทเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลชั้นนำในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 Tridentity ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท เป็นแพลตฟอร์มการระบุตัวตนบนบล็อคเชน ออกแบบมาเพื่อส่งมอบการตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวที่ปลอดภัยสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ภารกิจของ Trident คือการเป็นผู้นำระดับโลกในการเปิดใช้งาน Web 3.0 เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นอย่างมากที่แอฟริกาใต้และตลาดที่มีการเติบโตสูงอื่น ๆ
เกี่ยวกับ OutDrive GP
OutDrive GP เป็นลีกการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตแบบไฮบริด ทั้งในรูปแบบถ่ายทอดสดและออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อแฟน ๆ ยุคใหม่ ลีกนี้รวมเอานักขับ F1 นักแข่งมืออาชีพ คนดัง และสตรีมเมอร์ชื่อดังแถวหน้า มาดวลกันในกิจกรรมแข่งรถจำลองความเร็วสูงที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมและเข้าถึงได้ทั่วโลก กิจกรรมจะจัดทั้งในสถานที่จริงระหว่างการแข่งขัน Formula One Grands Prix และจัดเป็นการถ่ายทอดสดต่อเนื่องความยาวสองชั่วโมงบน Twitch การแข่งขัน OutDrive GP ครั้งแรกมี Nico Hülkenberg, Pietro Fittipaldi, Bianca Bustamante และ Brad Benavides เข้าร่วม พร้อมด้วยนักลงทุนและแบรนด์แอมบาสเดอร์ชื่อดังอย่าง Valtteri Bottas, Romain Grosjean, Alexander Rossi, Logan Sargeant, Lindsay Brewer และ Tina Hausmann บริษัทก่อตั้งโดย Ashwant Venkatram, Jared Kong และ Rahul Mehta
