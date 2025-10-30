SIAD ประกาศได้รับเลือกให้จัดหาเครื่องแยกอากาศขนาด 3,500 ตันต่อวันสำหรับโครงการ Pacifico Mexinol

SIAD Macchine Impianti Remote Monitoring & Diagnostics Center
เดอะวู้ดแลนด์ส รัฐเท็กซัส, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — SIAD Americas LLC ประกาศในวันนี้ว่า SIAD ได้รับเลือกให้จัดหาเครื่องแยกอากาศสำหรับโครงการ Pacifico Mexinol ซึ่งเป็นโครงการผลิตเมทานอลคาร์บอนต่ำพิเศษในรัฐซีนาโลอา ประเทศเม็กซิโก โครงการดังกล่าวนำโดยบริษัท SIAD Macchine Impianti และจะใช้รูปแบบการดำเนินงานระดับโลกของ SIAD โดยมีการสนับสนุนด้านวิศวกรรมจากศูนย์ของบริษัทในแบร์กาโม ประเทศอิตาลี เมืองเดอะวูดแลนด์ส รัฐเทกซัส และเมืองหางโจว ประเทศจีน อุปกรณ์จะได้รับการจัดหาจากสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป โดยขั้นตอนการผลิตจะดำเนินที่โรงงานของ SIAD ในหางโจว ประเทศจีน และโรงงานแห่งใหม่ในเมืองปอร์โต มาร์เกรา (เมืองเวนิส) ประเทศอิตาลี
เครื่องแยกอากาศดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์สูงประมาณ 3,500 ตันต่อวัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการผลิตเมทานอลคาร์บอนต่ำพิเศษ ระบบนี้จะจัดหาออกซิเจนในปริมาณมากสำหรับกระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซและดักจับคาร์บอนให้กับโครงการ
Ed Hotard ประธานและประธานกรรมการบริหารของ SIAD Americas กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Transition Industries และนำความเชี่ยวชาญของเรามาสนับสนุนหนึ่งในโรงงานเคมีที่ยั่งยืนที่สุดในโลก” “การคัดเลือกของเราสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมวิศวกรรมระดับโลกของ SIAD และความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการมอบคุณค่าพิเศษให้แก่ลูกค้า”
Paolo Ferrario ผู้จัดการทั่วไปของ SIAD Macchine Impianti กล่าวเพิ่มเติมว่า “การได้รับเลือกให้เข้าร่วมในโครงการสำคัญระดับโลกนี้เป็นหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถทางวิศวกรรมของ SIAD และเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในระบบแยกอากาศขนาดใหญ่”
เมื่อโครงการ Pacifico Mexinol เริ่มดำเนินการในปี 2029 คาดว่าจะเป็นโรงงานผลิตเคมีคาร์บอนต่ำพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฮโดรเจนและเมทานอลสีเขียวรายใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท Transition Industries กำลังร่วมพัฒนาโครงการ Pacifico Mexinol กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ World Bank Group
Rommel Gallo ประธานกรรมการบริหารของ Transition Industries กล่าวว่า “การเลือก SIAD ให้ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการ Pacifico Mexinol จะมีระบบแยกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานระดับโลก ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา”
เครื่องแยกอากาศจะได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสูงสุดด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของโครงการ การจัดหาวิศวกรรมและอุปกรณ์เชิงกลยุทธ์จากเครือข่ายระดับโลกของ SIAD คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านระยะเวลาและต้นทุนของโครงการ
เกี่ยวกับ SIAD Americas LLC และ SIAD Macchine Impianti S.p.A.
SIAD Americas LLC ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเดอะวูดแลนด์ส รัฐเท็กซัส เป็นบริษัทย่อยในภูมิภาคอเมริกาของบริษัท SIAD Macchine Impianti S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้านวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท SIAD Group (SIAD S.p.A.) SIAD เป็นบริษัทเอกชนในธุรกิจแก๊สอุตสาหกรรมและวิศวกรรมที่ดำเนินงานทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1927 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองแบร์กาโม ประเทศอิตาลี SIAD มีรายได้ต่อปี 1.1 พันล้านดอลลาร์และมีพนักงาน 2,278 คนทั่วโลก ทั้งยังเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์วิศวกรรมชั้นนำระดับโลก รวมถึงเครื่องแยกอากาศ เครื่องล้างไนโตรเจน โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนาดเล็ก โรงงานดักจับและทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นของเหลว ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ระบบการเผาไหม้ และเครื่องอัดก๊าซแบบลูกสูบสำหรับอุตสาหกรรมแปรสภาพ จนถึงปัจจุบัน SIAD ได้จัดหาเครื่องแยกอากาศกว่า 500 เครื่อง โรงงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 300 แห่ง และเครื่องอัดก๊าซแบบลูกสูบกว่า 5,000 เครื่องให้แก่ลูกค้าทั่วโลก
เกี่ยวกับ Transition Industries
Transition Industries LLC ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เป็นผู้พัฒนาโครงการผลิตเมทานอลและไฮโดรเจนสีเขียวขนาดใหญ่ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pacifico Mexinol หรือ Transition Industries ส่งอีเมลมาได้ที่ [email protected]
