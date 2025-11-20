Quantexa ประกาศความพร้อมให้บริการทั่วไปของ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric
การผสานรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อถือได้ เพื่อรองรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจภายในแพลตฟอร์ม Microsoft Fabric อย่างราบรื่น
ลอนดอน, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa ผู้นำระดับโลกด้าน Decision Intelligence (DI) ประกาศความพร้อมให้บริการทั่วไปของ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอย่างมีคุณภาพสูง เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric พร้อมให้บริการแล้ววันนี้บน Microsoft Marketplace
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ มุ่งแสวงหาวิธีสร้างมุมมองแบบ Enterprise 360 ที่สมบูรณ์ กล่าวคือ ความเข้าใจแบบบูรณาการและมีบริบทของข้อมูลจากทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกระบบ และจากแหล่งข้อมูลภายนอก การกระจัดกระจายของข้อมูล คุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ กระบวนการจัดการข้อมูลหลัก (MDM) ที่ซับซ้อน และความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น ล้วนทำให้ยากต่อการสร้างและรักษาพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์และ AI
Quantexa Unify แก้ไขความท้าทายเหล่านี้โดยตรงด้วยความสามารถในการระบุและจับคู่เอนทิตีขั้นสูงที่ช่วยทำให้การทำความสะอาดข้อมูล การจับคู่ข้อมูล และการรวมข้อมูลที่ซับซ้อนจากหลายแหล่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่แยกส่วนให้กลายเป็นมุมมองเดียวที่เชื่อถือได้ของบุคคล องค์กร สถานที่ และบัญชีต่าง ๆ Quantexa Unify ช่วยให้องค์กรสามารถทำการวิเคราะห์แบบองค์รวม ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ และลดเวลาสู่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้า Microsoft Fabric
“การเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Quantexa Unify บน Microsoft Fabric ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มคุณค่าสูงสุดจากข้อมูลของตนได้” Dan Higgins ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Quantexa กล่าว “ด้วยการที่ Quantexa Unify พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ Microsoft Fabric ทุกคน องค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทไปใช้งานเพื่อรองรับการวิเคราะห์และ AI ทั่วทั้งองค์กร โดยช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมและการตัดสินใจอย่างมั่นใจ”
“Quantexa Unify เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของวิธีที่พาร์ตเนอร์ในอีโคซิสเต็มของเรากำลังช่วยขยายคุณค่าของ Microsoft Fabric” Dipti Borkar รองประธานและผู้จัดการทั่วไป Microsoft OneLake และ Fabric ISV Ecosystem กล่าว “การที่ Quantexa นำความสามารถในการจับคู่ข้อมูลขั้นสูงมาสู่ข้อมูลใน Microsoft OneLake นั้น เป็นการช่วยให้ลูกค้าสร้างรากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งขับเคลื่อนความมั่นใจใน AI และช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น”
Quantexa Unify พัฒนาขึ้นสำหรับ Microsoft Fabric โดยเฉพาะ จึงสามารถผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot และ Microsoft Foundry เพื่อส่งมอบข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทครบถ้วน ณ จุดที่ต้องการใช้งาน การกำหนดค่าระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ความสามารถในการเพิ่มขนาด และแดชบอร์ด Power BI ที่ฝังมาในระบบ ช่วยให้ทั้งผู้ใช้ด้านเทคนิคและผู้ใช้ด้านธุรกิจสามารถติดตาม ปรับปรุง และควบคุมคุณภาพข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ภายในสภาพแวดล้อม Fabric ของตนเอง
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric กรุณาเยี่ยมชม https://www.quantexa.com/unify/ หรือเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีใน Fabric Workload Hub ภายในคอนโซลของ Microsoft Fabric
เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ AI ระดับโลก โดยเป็นผู้นำด้าน Decision Intelligence เพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่มีบริบทครบถ้วน แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราซึ่งใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI นั้น เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่องค์กรที่เน้นการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยี Quantexa เพื่อปกป้อง ปรับประสิทธิภาพ และเติบโต โดยแก้เรื่องท้าทายที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการข้อมูลที่ทันใหม่, การรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลลูกค้า, KYC, อาชญากรรมทางการเงิน, ความเสี่ยง, การฉ้อโกง และความปลอดภัย
แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า งานวิจัย Forrester TEI ที่ว่าจ้างอย่างอิสระพบว่าลูกค้าประสบความสำเร็จในการสร้าง ROI ได้ถึง 228% ในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 900 คน และมีผู้ใช้งานหลายหมื่นรายทั่วโลก ดำเนินงานด้วยข้อมูลระดับหลายพันล้านจุดจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.quantexa.com หรือ ติดตามเราทาง LinkedIn
ข้อมูลสำหรับสื่อ
ติดต่อ: Michael Lane รองประธานฝ่ายสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
โทร: +1 917 450 7387
อีเมล: [email protected]
SourceCode Communications
E: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 1001139912
การผสานรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อถือได้ เพื่อรองรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจภายในแพลตฟอร์ม Microsoft Fabric อย่างราบรื่น
ลอนดอน, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa ผู้นำระดับโลกด้าน Decision Intelligence (DI) ประกาศความพร้อมให้บริการทั่วไปของ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอย่างมีคุณภาพสูง เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric พร้อมให้บริการแล้ววันนี้บน Microsoft Marketplace
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ มุ่งแสวงหาวิธีสร้างมุมมองแบบ Enterprise 360 ที่สมบูรณ์ กล่าวคือ ความเข้าใจแบบบูรณาการและมีบริบทของข้อมูลจากทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกระบบ และจากแหล่งข้อมูลภายนอก การกระจัดกระจายของข้อมูล คุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ กระบวนการจัดการข้อมูลหลัก (MDM) ที่ซับซ้อน และความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น ล้วนทำให้ยากต่อการสร้างและรักษาพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์และ AI
Quantexa Unify แก้ไขความท้าทายเหล่านี้โดยตรงด้วยความสามารถในการระบุและจับคู่เอนทิตีขั้นสูงที่ช่วยทำให้การทำความสะอาดข้อมูล การจับคู่ข้อมูล และการรวมข้อมูลที่ซับซ้อนจากหลายแหล่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่แยกส่วนให้กลายเป็นมุมมองเดียวที่เชื่อถือได้ของบุคคล องค์กร สถานที่ และบัญชีต่าง ๆ Quantexa Unify ช่วยให้องค์กรสามารถทำการวิเคราะห์แบบองค์รวม ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ และลดเวลาสู่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้า Microsoft Fabric
“การเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Quantexa Unify บน Microsoft Fabric ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มคุณค่าสูงสุดจากข้อมูลของตนได้” Dan Higgins ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Quantexa กล่าว “ด้วยการที่ Quantexa Unify พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ Microsoft Fabric ทุกคน องค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทไปใช้งานเพื่อรองรับการวิเคราะห์และ AI ทั่วทั้งองค์กร โดยช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมและการตัดสินใจอย่างมั่นใจ”
“Quantexa Unify เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของวิธีที่พาร์ตเนอร์ในอีโคซิสเต็มของเรากำลังช่วยขยายคุณค่าของ Microsoft Fabric” Dipti Borkar รองประธานและผู้จัดการทั่วไป Microsoft OneLake และ Fabric ISV Ecosystem กล่าว “การที่ Quantexa นำความสามารถในการจับคู่ข้อมูลขั้นสูงมาสู่ข้อมูลใน Microsoft OneLake นั้น เป็นการช่วยให้ลูกค้าสร้างรากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งขับเคลื่อนความมั่นใจใน AI และช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น”
Quantexa Unify พัฒนาขึ้นสำหรับ Microsoft Fabric โดยเฉพาะ จึงสามารถผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot และ Microsoft Foundry เพื่อส่งมอบข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทครบถ้วน ณ จุดที่ต้องการใช้งาน การกำหนดค่าระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ความสามารถในการเพิ่มขนาด และแดชบอร์ด Power BI ที่ฝังมาในระบบ ช่วยให้ทั้งผู้ใช้ด้านเทคนิคและผู้ใช้ด้านธุรกิจสามารถติดตาม ปรับปรุง และควบคุมคุณภาพข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ภายในสภาพแวดล้อม Fabric ของตนเอง
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric กรุณาเยี่ยมชม https://www.quantexa.com/unify/ หรือเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีใน Fabric Workload Hub ภายในคอนโซลของ Microsoft Fabric
เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ AI ระดับโลก โดยเป็นผู้นำด้าน Decision Intelligence เพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่มีบริบทครบถ้วน แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราซึ่งใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI นั้น เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่องค์กรที่เน้นการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยี Quantexa เพื่อปกป้อง ปรับประสิทธิภาพ และเติบโต โดยแก้เรื่องท้าทายที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการข้อมูลที่ทันใหม่, การรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลลูกค้า, KYC, อาชญากรรมทางการเงิน, ความเสี่ยง, การฉ้อโกง และความปลอดภัย
แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า งานวิจัย Forrester TEI ที่ว่าจ้างอย่างอิสระพบว่าลูกค้าประสบความสำเร็จในการสร้าง ROI ได้ถึง 228% ในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 900 คน และมีผู้ใช้งานหลายหมื่นรายทั่วโลก ดำเนินงานด้วยข้อมูลระดับหลายพันล้านจุดจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.quantexa.com หรือ ติดตามเราทาง LinkedIn
ข้อมูลสำหรับสื่อ
ติดต่อ: Michael Lane รองประธานฝ่ายสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
โทร: +1 917 450 7387
อีเมล: [email protected]
SourceCode Communications
E: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 1001139912