Nature’s Miracle ประกาศมอบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบมีค่าลิขสิทธิ์ 35% ให้แก่ Datavault AI พร้อมสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีระดับโลกมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

Nature’s Miracle และ Datavault AI กำลังดำเนินการสร้างโทเค็นสำหรับโครงการ RWA ในไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง อย่างจริงจัง เพื่อทำการซื้อขายเฉพาะบน Information Data Exchange® ของ Datavault AI
- บริษัทฯ ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม ADIO® ที่มีประสิทธิภาพ และ Data Vault® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งมีตัวแทน DataScore® และ DataValue® ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และจะเข้ามาขับเคลื่อน โครงการเครดิตคาร์บอน โครงการโทเค็น RWA และระบบยืนยันตัวตนบนบล็อกเชน VerifyU ของ Nature’s Miracle โดยเฉพาะ
- Nature’s Miracle ให้ความสำคัญเป็นสองเท่ากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สีเขียวและความสำคัญของพลังงานหมุนเวียนต่อคนรุ่นใหม่ และการมีอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด อาหารที่ปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่ฮ่องกงและภูมิภาคขอบแปซิฟิก
- Nature’s Miracle มุ่งเน้นพลังงานจากดวงอาทิตย์ ผ่านการสร้างโทเค็นเครดิตคาร์บอนบนบล็อกเชนและโครงการบล็อกเชนสีเขียว โดยใช้โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย XRP สำหรับภาคธุรกิจ
- Tandem มุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำประจำต่อปี (ARR) และการเข้าสู่ตลาดของ International Elements Exchange ที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้
ฟิลาเดลเฟีย, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสร้างโทเค็นข้อมูลและการสร้างรายได้จากข้อมูลที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ขั้นสุดท้ายกับ Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI) บริษัทด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ตามสัญญาดังกล่าว Nature’s Miracle จะได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบการสร้างโทเค็นเครดิตคาร์บอน ที่จดสิทธิบัตรของ Datavault AI ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนา จัดจำหน่าย และทำการค้าโซลูชันเครดิต คาร์บอนบนบล็อกเชนได้ทั่วโลก
ข้อตกลงนี้ให้สิทธิ์ทั่วโลกแก่ Nature’s Miracle ในการบูรณาการทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Datavault AI รวมถึงสิทธิบัตรที่ได้รับและที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งครอบคลุมการสร้างโทเค็นเครดิตคาร์บอนอย่างปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน เข้ากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้ข้อตกลงนี้ Datavault AI จะได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้สิทธิ์แบบไม่สามารถขอคืนได้จำนวน 2 ล้านดอลลาร์ และค่าลิขสิทธิ์ร้อยละ 35 จากรายได้รวมทั้งหมดที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาต
“ข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ต่อเนื่องของ Datavault AI ในการสร้างมูลค่าจากพอร์ตสิทธิบัตรของเราในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เช่น ความยั่งยืนและตลาดคาร์บอน” Nathaniel Bradley ซีอีโอของ Datavault AI กล่าว “ด้วยการอนุญาตให้สิทธิ์ Nature’s Miracle ใช้ระบบการสร้างโทเค็นเครดิตคาร์บอนของเรา เรากำลังร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเร่งการนำบล็อกเชนมาใช้ในตลาดคาร์บอนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว”
ความร่วมมือนี้ทำให้ทั้งสองบริษัทอยู่ในแนวหน้าของเศรษฐกิจคาร์บอนดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น โดยนำเสนอวิธีการที่สามารถปรับขนาดได้ โปร่งใส และป้องกันการฉ้อโกง สำหรับการตรวจสอบและการซื้อขายเครดิตคาร์บอน Nature’s Miracle มีแผนจะผนวกรวม เทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตนี้เข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับและความรับผิดชอบในการรายงานด้านความยั่งยืน
James Li ซีอีโอของ Nature’s Miracle Holding แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ว่า “ความร่วมมือกับ Datavault AI ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน ที่ได้รับการพิสูจน์และจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อยืนยันและสร้างรายได้จากการชดเชยคาร์บอน ด้วยการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้” เมื่อไม่นานมานี้ เราได้เปิดสำนักงานในไทเปและโตเกียว ซึ่งทั้งสองแห่งมีชุมชนด้านการสร้างโทเค็นเชิงสถาบัน ที่แข็งแกร่ง รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยขยายผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม และวางตำแหน่งให้ Nature’s Miracle เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระบบนิเวศเครดิตคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย”
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตของบริษัทครอบคลุมสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสร้างโทเค็นเครดิตคาร์บอน (คำขอรับสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 17/874,069; PCT/US22/75985; คำขอต่อเนื่องเลขที่ 19/356,940) สัญญาอนุญาตนี้มีผลบังคับใช้ทั่วโลกตลอดอายุสิทธิบัตร ภายใต้อัตราค่าลิขสิทธิ์ที่ตกลงกันไว้
ธุรกรรมครั้งนี้เน้นย้ำถึงการขยายโมเดลรายได้ของ Datavault AI ที่อิงตามกรอบการสร้างรายได้จากข้อมูล ADIO® ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ระบบยืนยันตัวตน VerifyU และเทคโนโลยีการสร้างโทเค็นบนบล็อกเชน ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงและกระแสข้อมูลให้กลายเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ปลอดภัยและสามารถซื้อขายได้
เกี่ยวกับ Datavault
Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านประสบการณ์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ของบริษัทมอบโซลูชันที่ครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก Acoustic Science และ Data Science แผนก Acoustic Science ของ Datavault AI มีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้ว ได้แก่ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ซึ่งเป็นเทคโนโลยีถ่ายทอดเสียงระดับ HD แบบไร้สายเชิงพื้นที่และหลายช่องสัญญาณแห่งแรกในอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการควบคุมเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนหลายช่องทาง แผนก Data Science ใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลสมรรถนะสูง เพื่อมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ที่ปลอดภัย แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ของ Datavault AI มอบโซลูชันที่ครอบคลุมที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่จัดงาน ชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษา ฟินเทค อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้สามารถสร้าง Digital Twin และการอนุญาตใช้สิทธิ์ในชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการเชื่อมโยงวัตถุจริงในโลกทางกายภาพเข้ากับข้อมูลเมตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส ชุดเทคโนโลยีของ Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีฟังก์ชันอัตโนมัติด้วย AI และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) การผสานการทำงานกับบุคคลภายนอก การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบการโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ที่ www.dvlt.ai
เกี่ยวกับ Nature’s Miracle Holding Inc.
Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI) (www.nature-miracle.com) เป็นบริษัทเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในแนวตั้ง ที่มุ่งนำเสนอโซลูชันด้านความยั่งยืนสำหรับการทำฟาร์มในร่ม พลังงานหมุนเวียน และการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย XRP ซึ่งรวมถึงโครงการ Digital Treasury การสร้างโทเค็นเครดิตคาร์บอน สเตเบิลคอยน์ ฯลฯ
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์โดยเอกชนปี 1995 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อ” รวมถึงคำที่มีรูปแบบการผันใกล้เคียง และสำนวนอื่น ๆ ที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว รวมถึงข้อความที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและแนวโน้ม กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต โครงการอนุญาตใช้สิทธิ์ โครงการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งานอย่างประสบความสำเร็จ ล้วนต้องอาศัยการประมาณการและสมมติฐานที่แม้จะถือว่าเป็นเหตุเป็นผลโดยเราและฝ่ายบริหาร แต่โดยเนื้อแท้แล้วย่อมมีความไม่แน่นอน จึงขอเตือนผู้อ่านว่าไม่ควรให้ความเชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตเหล่านี้ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ความสามารถของเราในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับสิทธิบัตรและหนังสือแจ้งอนุมัติแล้ว ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เราได้มา เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างประสบความสำเร็จ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างช่องทางรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึง ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สภาพคล่องในปัจจุบันและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถในการดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและดำเนินแผนการดำเนินงานและงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับอนุญาตนำเทคโนโลยีของเราไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน (หากมีการนำไปใช้) ระยะเวลาในการนำไปใช้จริง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดมากขึ้นในเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีผลใช้เฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่ และเราไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ตามข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุผลอื่นใด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องดำเนินการ
