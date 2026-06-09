Mavenir และ TextNow คว้ารางวัลใหญ่ “Best MVNO and Industry Collaboration” จากงานประกาศรางวัล MVNOs World Awards

ความร่วมมือที่คว้ารางวัลใหญ่มาได้นี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พลิกวงการ: การเปิดใช้งาน eSIM พุ่งสูงขึ้นจาก 2% เป็น 94% ในระยะเวลา 6 เดือน และจำนวนผู้ใช้บริการแบบชำระเงินยังเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอีกด้วย
ริชาร์ดสัน, เท็กซัสและวอเทอร์ลู, ออนแทรีโอ, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้สร้างเครือข่ายมือถือ และ TextNow หนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่รองรับด้วยโฆษณารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้จับมือกันคว้ารางวัล “Best MVNO and Industry Collaboration” จากงานประกาศรางวัล MVNOs World Awards ที่จัดขึ้นที่อัมสเตอร์ดัม รางวัลนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือกันของทั้งสองบริษัทที่ได้ร่วมกันพลิกโฉมหน้าการควบคุมสิทธิ์แบบเรียลไทม์สำหรับการให้บริการมือถือแบบ Freemium, แบบให้บริการฟรี แลกกับการแสดงโฆษณา และแบบจ่ายเงินในระดับขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
TextNow ให้บริการผู้ใช้งานประจำแบบรายเดือนมากกว่า 10 ล้านคน โดยมีผู้ใช้งานหลายคนที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการไปมาระหว่างแบบ Freemium, แบบใช้บริการฟรี แลกกับการแสดงโฆษณา แบบกำหนดเวลา และแบบจ่ายเงินได้อย่างลื่นไหลภายในวันเดียวกัน การรักษาระดับความยืดหยุ่นที่รองรับการขยายตัว และการควบคุมจัดการบริการแบบเรียลไทม์ที่มีความสม่ำเสมอ จำเป็นต้องอาศัยรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม MVNO ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
การรวม BSS ที่มีการผสานรวมระบบ, ระบบคิดค่าบริการแบบรวม (CCS), เครือข่ายหลัก (Core), Packet Core และ IMS ของ Mavenir เข้าด้วยกันเป็น Unified Control Plane เป็นการยกระดับ CCS จากเดิมที่เป็นแค่ระบบหลังบ้านด้านบัญชีและการคิดค่าบริการ ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานที่ควบคุมพฤติกรรมเครือข่ายได้แบบเรียลไทม์ ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการโต้ตอบกับโฆษณา, การเปิดใช้งาน SIM, การอัปเกรดแผน และการใช้โควต้าจะได้รับการจัดการในเครือข่ายโดยทันที โดยที่ไม่ต้องกระทบยอดด้วยตนเอง และไม่ต้องรอรอบเวลาเพื่ออัปเดตข้อมูลข้ามระบบอีกต่อไป ผลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นนั้นพลิกโฉมวงการไปอย่างสิ้นเชิง: การเปิดใช้งาน eSIM พุ่งสูงขึ้นจาก 2% เป็น 94% ของของการเปิดใช้งานใหม่ทั้งหมดภายในเวลาเพียง 6 เดือนหลังเปิดตัว ในขณะที่จำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบจ่ายเงินได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
CEO ของ TextNow – Derek Ting กล่าวว่า “เราทำงานเพื่อพิสูจน์ว่าบริการไร้สายที่ไว้ใจได้ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป แพลตฟอร์มแบบบูรณาการของ Mavenir ช่วยให้เราสามารถควบคุมประสบการณ์ของลูกค้าได้ในทุกๆ ด้านแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งาน eSIM ได้ทันทีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการระหว่างแผนแบบใช้งานฟรีและแบบจ่ายเงินได้แบบไม่มีสะดุด พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยในระดับที่ขยายใหญ่ขึ้นพร้อมๆ กันอย่างแท้จริง รางวัลนี้เป็นการยกย่องสถาปัตยกรรมโครงสร้าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรางวัลนี้ช่วยปลดล็อกความสามารถในการผลักดันขีดจำกัดของสิ่งที่บริการไร้สายฟรีสามารถมอบให้แก่ผู้คนนับล้านได้”
การให้บริการนี้สร้างบนพื้นฐานของการกระจายศูนย์ไปยังหลายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ระบบทำงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลาและอิงมาตรฐานเทคโนโลยี 5G เป็นหลัก ซึ่งมอบบริการที่มีความเสถียรและพร้อมใช้งานสูงสุดถึง 99.999% ตามมาตรฐานระดับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โมเดลการพัฒนาระบบที่ใช้เครื่องมือสร้างซอฟต์แวร์แบบสำเร็จรูป ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเปิดตัวโปรโมชันหรือบริการใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอทีมวิศวกรมาเขียนหรือแก้ไขโค้ด โดยที่ความเป็นเจ้าของ SIM โดยตรงได้ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้งาน eSIM และยกระดับประสบการณ์การเปิดใช้บริการของลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยการช่วยให้ลูกค้าใหม่สามารถเปิดใช้งานสัญญาณมือถือได้ทันที โดยทำทุกขั้นตอนจบได้ในแอปเดียว
Pardeep Kohli ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mavenir กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้จริงเมื่อนำระบบ BSS และระบบ Core มาผสานเข้ารวมกันอย่างสมบูรณ์ TextNow ได้ขยายขอบความสามารถของสิ่งที่ MVNO สามารถทำได้ พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมโครงสร้างของ Mavenir ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเป้าหมายนั้น การร่วมมือกันของเราได้พิสูจน์ว่าซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายที่ออกแบบมาให้ทำงานในระบบคลาวด์เนทีฟไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ใช้งานได้จริงสำหรับ MVNOs ที่เน้นบริการดิจิทัลระดับสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้ทุกธุรกิจสามารถสร้างและให้บริการได้จริงด้วย”
MVNOs World Awards เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย Informa ในอัมสเตอร์ดัม โดยเป็นรางวัลที่ยกย่องความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือน “Best MVNO and Industry Collaboration” เป็นหมวดหมู่รางวัลที่เฉลิมฉลองความร่วมมือกันที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของบริษัทได้รับการพิสูจน์แล้วผ่านการติดตั้งกับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลกในมากกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันให้บริการลูกค้ามากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั่วโลก Mavenir ผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที ตลอดจนทักษะด้านวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของบริษัทนั้นออกแบบด้วย AI โดยเฉพาะ ซึ่งมุ่งสู่อนาคตที่เป็น AI และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCos สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com
เกี่ยวกับ TextNow
TextNow เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นที่เมืองวอเทอร์ลู รัฐออนแทรีโอในปี 2009 และต่อมากลายเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่รองรับด้วยโฆษณารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา TextNow ยึดถือหลักที่ว่าบริการโทรศัพท์ควรยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย และราคาจับต้องได้สำหรับทุกคน TextNow เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายผ่านแอป โดยให้บริการโทรออกและส่งข้อความได้แบบไม่จำกัด พร้อมข้อมูลฟรีสำหรับแอปมากกว่า 25 แอป และยังมอบการเข้าถึงเครือข่าย 5G เดียวกับที่ผู้ให้บริการรายใหญ่ๆ ใช้อีกด้วย ผู้ที่ต้องการใช้งานได้มากขึ้นสามารถเพิ่มดาต้าไร้สายได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ โดยเพิ่มเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน และยังนำโฆษณาออกได้โดยการใช้แผน Unlimited Plan สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ textnow.com หรือดาวน์โหลดแอปของเราได้ฟรีผ่าน App Store และ Google Play
ข้อมูลติดต่อด้านสื่อมวลชน
Mavenir
Emmanuela Spiteri | [email protected]
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