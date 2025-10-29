Lantronix ผสานรวมเทคโนโลยี Edge AI และระบบ AI ประมวลผลวิดีโอรุ่นใหม่ของ Sightline เพื่อยกระดับสมรรถนะโดรนที่ใช้ในภารกิจสำคัญ

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ Lantronix เติบโตในระยะยาวในตลาดโดรนระดับโลก
เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT ด้านการประมวลผลและการเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน Edge AI ประกาศในวันนี้ว่าโซลูชันที่สอดคล้องกับมาตรฐาน NDAA/TAA ของบริษัทได้รับเลือกจาก Sightline Intelligence ผู้นำระดับโลกด้านระบบวิดีโอออนบอร์ดและระบบ AI Vision เพื่อผสานรวมการทำงานกับระบบประมวลผลวิดีโอประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุดของ Sightline ซึ่งออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มโดรนทางทหารและโดรนเชิงพาณิชย์
ความร่วมมือนี้ตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Lantronix ในตลาดโดรนและเทคโนโลยีป้องกันประเทศระดับโลกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 57,800 ล้านดอลลาร์ในปี 2030 ตามรายงานตลาดโดรนทั่วโลกปี 2025-2030 ของ Drone Industry Insights โซลูชันรุ่นใหม่นี้มาพร้อมการตรวจจับ การจำแนกประเภท และการติดตามวัตถุด้วย AI แบบเรียลไทม์ จึงช่วยเสริมศักยภาพให้กับการใช้งานอัตโนมัติในภารกิจสำคัญด้านการป้องกันประเทศ ข่าวกรอง การเฝ้าระวัง และการลาดตระเวน (ISR)
Jon Atwood ซีอีโอของ Sightline Intelligence กล่าวว่า “ความเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการใช้งานโดรนและการป้องกันประเทศที่ต้องมีความแม่นยำสูง และเทคโนโลยี Edge AI ของ Lantronix ช่วย Sightline ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ของลูกค้า” “ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้เราส่งมอบโซลูชันวิดีโออัจฉริยะแบบเรียลไทม์ พร้อมยกระดับขีดความสามารถให้ลูกค้าของเราปฏิบัติภารกิจสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
“ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Sightline ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของเราในตลาดโดรนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Edge AI” Saleel Awsare ซีอีโอของ Lantronix กล่าว “ความร่วมมือนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของเรา และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในระยะยาว ทั้งในภาคการป้องกันประเทศและภาคธุรกิจ”
ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีคือกุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่างในตลาด
แพลตฟอร์ม 4100-OEM และ 4100-SOM รุ่นใหม่ของ Sightline พัฒนาขึ้นบนโมดูล Open-Q 7230CS และ 5165RB System on Modules (SOM) ของ Lantronix ซึ่งขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล Qualcomm® Dragonwing ทั้งสองรุ่นออกแบบมาเพื่อผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) และผู้พัฒนาระบบ (System Integrator) ที่มุ่งสร้างระบบโดรนและระบบ ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) รุ่นใหม่
มาพร้อมคุณสมบัติเด่น ได้แก่:
- การประมวลผลด้วยเทคโนโลยี Edge AI: ช่วยให้สามารถตัดสินใจแบบเรียลไทม์ใกล้กับเซ็นเซอร์ ลดความหน่วงของข้อมูล เพิ่มความเสถียร และลดการพึ่งพาการเชื่อมต่อคลาวด์
- การตรวจจับวัตถุด้วย AI: ตรวจจับและติดตามยานพาหนะ โดรน บุคคล และวัตถุที่อยู่กับที่ โดยใช้โมเดล AI ที่ปรับให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของภารกิจ
- การติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอย่างแม่นยำมาพร้อมระบบประมวลผลวิดีโอที่มีค่าความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ โดยมีความหน่วงของข้อมูลเทเลเมทรีต่ำสุดเพียงประมาณ 7 ms และความหน่วงแบบ “Glass-to-Glass” (เริ่มตั้งแต่การบันทึกไปจนถึงการแสดงผล) ประมาณ 110 ms
- ออกแบบให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม UAV (SWaP-Optimized): มาพร้อมขนาดกะทัดรัดเพียง 2.0” x 1.5” x 0.65” และใช้พลังงานเพียง 5 วัตต์ เหมาะสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์ที่มีข้อจำกัดด้านขนาดและพลังงาน เช่น โดรน UAV และระบบกล้องกันสั่น
ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในภารกิจสำคัญที่ต้องมีความยืดหยุ่นและการปรับขยายระบบในอนาคต
แพลตฟอร์ม 4100-OEM ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ Lantronix มอบประสิทธิภาพระดับ Full HD รองรับการเข้ารหัสแบบ H.265 การประมวลผลแบบสองช่องสัญญาณ พร้อมรองรับวิดีโอ 4K/30 มาตรฐาน MISB/KLV และการทำงานร่วมกับระบบ TAK รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ ทั้ง HDMI, HDSDI และการสตรีมผ่าน Ethernet แพลตฟอร์มนี้จึงมอบความยืดหยุ่นสูงสำหรับการใช้งานในระบบ ISR และโซลูชันด้านการป้องกันประเทศประเภทต่าง ๆ
มุมมองนักลงทุน
ความร่วมมือกับ Sightline ในครั้งนี้ตอกย้ำความโดดเด่นของเทคโนโลยี Edge AI จาก Lantronix พร้อมทั้งขยายการเติบโตของบริษัทในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและโดรน UAV ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีความท้าทายในการแข่งขัน ขณะที่การใช้งานโดรนขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคเชิงพาณิชย์และภาคการทหาร Lantronix จึงอยู่ในสถานะที่พร้อมต่อยอดโอกาสทางตลาดด้วยฮาร์ดแวร์และโซลูชันการประมวลผลแบบครบวงจร
เกี่ยวกับโซลูชันและบริการด้านวิศวกรรมของ Lantronix
โซลูชันและบริการด้านวิศวกรรมของ Lantronix ผสมผสานเทคโนโลยีการประมวลผลแบบฝังตัว ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการสนับสนุนซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่นเพื่อเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า แนวทางแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้นี้ช่วยให้ Sightline -เข้าสู่-ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ Lantronix สามารถรองรับโปรแกรม IoT ในอุตสาหกรรมในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตาม TAA และ NDAA อีกด้วย
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านวิศวกรรม โซลูชัน SOM และแอปพลิเคชันโดรนเพิ่มเติมของ Lantronix ที่ Lantronix.com
เกี่ยวกับ Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Edge AI และ IoT ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งมอบการประมวลผลอัจฉริยะ การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และการจัดการจากระยะไกลสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจ Lantronix ให้บริการตลาดที่มีการเติบโตสูง รวมถึงเมืองอัจฉริยะ ระบบไอทีระดับองค์กร และระบบไร้คนขับสำหรับการพาณิชย์และการป้องกันประเทศ โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ครอบคลุมของบริษัทช่วยขับเคลื่อนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคแบบอัจฉริยะไปจนถึงการจัดการที่ยืดหยุ่นสำหรับเครือข่ายนอกเครือข่ายหลัก Lantronix ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุผลด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยนำความชาญฉลาดมาสู่บริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ Lantronix
เกี่ยวกับ Sightline Intelligence
Sightline Intelligence เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบ AI ประมวลผลวิดีโอออนบอร์ดสำหรับระบบกล้องขั้นสูง ซึ่งนำไปใช้ในงานภารกิจสำคัญต่าง ๆ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2007 ภายใต้ชื่อ Sightline Applications โดยอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน มีประสบการณ์เกือบ 20 ปีในอุตสาหกรรม โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการประมวลผลวิดีโอแบบเรียลไทม์และระบบ AI Vision อย่างต่อเนื่อง Sightline เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ SWaP (ขนาด น้ำหนัก และการใช้พลังงาน) ต่ำ และซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่สามารถเปลี่ยนวิดีโอดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้ทันที ณ จุดประมวลผล (Edge) ตั้งแต่การติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ไปจนถึงการตรวจจับและจำแนกภัยคุกคาม เทคโนโลยีของ Sightline ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศ (OEM), ผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้งานทั่วโลกที่ต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Sightline Intelligence
©2025 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
คำชี้แจง “หลักการยกเว้นความรับผิด” ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995: ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีคำชี้แจงเชิงคาดการณ์ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตของตลาดโดรนระดับโลก และการดำเนินกลยุทธ์ของ Lantronix เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตระยะยาวและการสร้างผลกำไรในตลาดเทคโนโลยีด้านโดรนและการป้องกันประเทศ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตของเรา หรือที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วโลกในเชิงลบหรือแย่ลง หรือความไม่มั่นคงของตลาดต่อธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของเรา ความสามารถของเราในการบรรเทาการหยุดชะงักใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของเราและซัพพลายเออร์และผู้ขายอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือต่างประเทศ รวมถึงภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือในอนาคต การระบาดใหญ่หรือการแพร่ระบาดอื่น ๆ สงครามและความขัดแย้งล่าสุดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง หรือปัจจัยอื่น ๆ การตอบสนองและผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในอนาคต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ความสามารถของเราในการปรับใช้กลยุทธ์การซื้อกิจการของเราหรือบูรณาการบริษัทที่ถูกซื้อกิจการให้ประสบความสำเร็จ ปัญหาและค่าใช้จ่ายในการปกป้องสิทธิบัตรและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ระดับหนี้ของเรา ความสามารถของเราในการให้บริการหนี้ของเรา และข้อจำกัดในข้อตกลงหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2025 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2025 รวมถึงในส่วนหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในหัวข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว รวมถึงในเอกสารที่แสดงต่อสาธารณะอื่น ๆ ของเราที่ยื่นต่อ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่เรายื่นในอนาคต นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เราไม่ทราบในปัจจุบัน หรือที่เราไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของเราในปัจจุบัน เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ มากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเราจะใช้ได้ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น เราปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่จะอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หลังจากวันที่นี้เพื่อให้ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือการเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นหรือความคาดหวังของเรา เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎของ Nasdaq Stock Market LLC กำหนด หากเราอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ นักลงทุนไม่ควรสรุปว่าเราจะทำการอัปเดตหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูลติดต่อ Lantronix สำหรับสื่อ:
[email protected]
949-212-0960
ข้อมูลติดต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนของ Lantronix:
[email protected]
