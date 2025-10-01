KPJ Healthcare จับมือกับ NetSfere เพื่อยกระดับการสื่อสารที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล 30 แห่ง

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — KPJ Healthcare Berhad (“KPJ Healthcare”) ผู้ให้บริการด้านสุขภาพเอกชนรายใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ NetSfere ผู้ให้บริการโซลูชันการส่งข้อความและการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างปลอดภัยระดับโลก เพื่อนำแพลตฟอร์มการสื่อสารเข้ารหัสมาใช้ในเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง 30 แห่งทั่วประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ NetSfere จะมอบแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และบริหารจัดการแบบศูนย์กลางให้กับ KPJ Healthcare เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ แพลตฟอร์มนี้มีการเข้ารหัสแบบ end-to-end การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย และการควบคุมการจัดการไอทีขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมาเลเซีย (“PDPA”) และมาตรฐานในอุตสาหกรรมสุขภาพ
แพลตฟอร์มนี้โฮสต์บน Amazon Web Services (“AWS”) ในมาเลเซีย โดย NetSfere รับรองการควบคุมข้อมูลภายในประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอระบบแจ้งเตือนวิกฤตแบบเรียลไทม์ การกำกับดูแลไอทีแบบศูนย์กลาง และการตรวจสอบที่สมบูรณ์ แพลตฟอร์มยังมี Net-C ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ช่วยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์และข้อมูลได้อย่างปลอดภัยแบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยภายในมาเลเซีย โดยสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานของ Malaysian Society for Quality in Health (“MSQH”) และ Joint Commission International (“JCI”)
โซลูชันนี้นำมาใช้ครั้งแรกที่โรงพยาบาล KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital ในเดือนมีนาคม 2024 ตามมาด้วย Johor Specialist Hospital และ Ampang Puteri Specialist Hospital การนำมาใช้ในระยะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงที่ชัดเจนในการสื่อสารทางการแพทย์ที่ปลอดภัย NetSfere จะยังคงขยายการใช้งานไปทั่วทั้งเครือข่าย สนับสนุนแพทย์ พยาบาล ทีมคลินิก และฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล เพื่อส่งมอบการดูแลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
Chin Keat Chyuan ประธานและกรรมการผู้จัดการของ KPJ Healthcare กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้กับ NetSfere ช่วยเสริมสร้างวิธีการที่บุคลากรของเราเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน รวมถึงช่วยปกป้องความไว้วางใจที่ผู้ป่วยมีต่อเรา แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมงานของเรามีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งรับรองมาตรฐานสูงสุดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเสริมสร้างขีดความสามารถนี้ไปทั่วทั้งเครือข่าย เรากำลังสร้างรากฐานดิจิทัลที่จะทำให้การดูแลสุขภาพปลอดภัยและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ในขณะที่เราพัฒนาระบบสุขภาพ KPJ ต่อไป”
“เรารู้สึกยินดีที่ได้นำ NetSfere ไปใช้ในโรงพยาบาล KPJ ทั้ง 30 แห่ง เพื่อมอบความอุ่นใจให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาได้รับการปกป้อง” Anurag Lal ซีอีโอและประธานของ NetSfere กล่าว “แพลตฟอร์มของเราได้รับการพัฒนาให้เหนือกว่ามาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นเลิศในการสื่อสาร ในสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน การกำกับดูแลด้านไอทีเพื่อการปกป้องไม่ใช่แค่ตัวเลือกด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นทางคลินิก”
ความร่วมมือนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ KPJ Healthcare ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายใต้ระบบสุขภาพ KPJ ซึ่งบูรณาการการรักษาทางคลินิก การศึกษา และการวิจัย เพื่อส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งยกระดับวงการสาธารณสุขเอกชนของมาเลเซีย
เกี่ยวกับ KPJ Healthcare Berhad
KPJ Healthcare Berhad ดำเนินเครือข่ายโรงพยาบาล 30 แห่งทั่วมาเลเซีย โดยมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอกอีก 4 แห่งในกัวลาลัมเปอร์ ปะหัง เปรัก และสลังงอร์ ด้วยที่ปรึกษาทางการแพทย์กว่า 1,647 คน KPJ Healthcare ให้การดูแลรักษาที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยมากกว่า 3.3 ล้านคนต่อปี โรงพยาบาล KPJ จำนวน 19 แห่งได้รับการรับรองจาก Malaysian Society for Quality in Health (MSQH) ขณะที่อีก 4 แห่งได้รับการรับรองจาก Joint Commission International (JCI) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในมาตรฐานการดูแลสุขภาพระดับโลก
ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพเอกชนรายแรกของมาเลเซียที่จัดตั้ง Academic Health System (AHS) ระบบสุขภาพ KPJ ผสานการรักษาทางคลินิก การศึกษา และการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางการแพทย์ ยกระดับผลลัพธ์ของผู้ป่วย และปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากบริการโรงพยาบาล KPJ Healthcare ยังดำเนินงานคลินิก Klinik Waqaf An-Nur (KWAN) 8 แห่ง ศูนย์ฟอกไต 8 แห่ง และคลินิกเคลื่อนที่ 9 แห่งทั่วประเทศ หนึ่งในคลินิก KWAN ของบริษัทได้รับการรับรองจาก MSQH ซึ่งช่วยเสริมสร้างพันธกิจในการมอบการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพสูงแก่ชุมชนที่ขาดแคลนบริการ
ในด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย KPJ Healthcare (“KPJU”) ที่ตั้งอยู่ในรัฐเนเกรีเซมบีลัน เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 40 โปรแกรม ตั้งแต่ระดับ Foundation จนถึงปริญญาเอก สิ่งนี้ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การขยายเครือข่ายโรงพยาบาลของ KPJ เนื่องจากทำให้มั่นใจได้ว่า KPJ Healthcare มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีพร้อมปฏิบัติงาน
KPJ Healthcare เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Bursa Malaysia FTSE4Good ตั้งแต่ปี 2016
เกี่ยวกับ NetSfere
NetSfere เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารองค์กรที่ปลอดภัยรุ่นใหม่ล่าสุด ขับเคลื่อนด้วย AI และมีความทนทานต่อการโจมตีเชิงควอนตัม เพื่อปกป้องการสื่อสารที่มีความสำคัญต่อภารกิจในยุคที่ภัยคุกคามไซเบอร์กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง NetSfere เป็นผลิตภัณฑ์ของ Infinite Convergence Solutions, Inc. ให้บริการบนคลาวด์ระดับโลก พร้อมการเข้ารหัสแบบ end-to-end การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมตามตำแหน่งที่ตั้ง และการกำกับดูแลและควบคุมด้านไอทีที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Deutsche Telekom GmbH หนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของโลก และ NTT Ltd. ผู้ให้บริการ ICT ระดับโลก ช่วยให้องค์กรทั่วโลกสามารถนำโซลูชันการสื่อสารที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และขับเคลื่อนด้วย AI ไปใช้งานได้ โดยอาศัยประสบการณ์ของ Infinite Convergence ในการให้บริการโซลูชันด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ระดับผู้ให้บริการ NetSfere รองรับผู้ใช้งานกว่า 500 ล้านราย และประมวลผลข้อความมากกว่าหนึ่งล้านล้านข้อความต่อปี แพลตฟอร์มนี้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลระดับโลกอย่างสมบูรณ์ รวมถึง GDPR, FedRAMP, HIPAA, SOC2, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 และอื่น ๆ เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะได้รับมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดการปฏิบัติตาม Infinite Convergence Solutions มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี อินเดีย และสิงคโปร์ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.netsfere.com
