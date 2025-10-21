KFSHRC ทำการผ่าตัดเนื้องอกในกะโหลกศีรษะด้วยหุ่นยนต์ครั้งแรกของโลก … ยุคใหม่ของประสาทศัลยศาสตร์

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ในความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์สำหรับทางการแพทย์หุ่นยนต์ King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) ในริยาด ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเนื้องอกในกะโหลกศีรษะด้วยหุ่นยนต์เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่กำหนดมาตรฐานสากลใหม่ในด้านความแม่นยำของประสาทศัลยศาสตร์และการฟื้นตัว
การผ่าตัดนี้ทำกับชายวัย 68 ปีที่มีอาการปวดศีรษะรุนแรงและขาดสมาธิ และเกี่ยวข้องกับการนำเนื้องอกในสมองขนาด 4.5 เซนติเมตรออกโดยใช้แขนหุ่นยนต์ ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลโดยรู้สึกตัวเต็มที่ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาฟื้นตัวที่เร็วกว่าการผ่าตัดสมองแบบดั้งเดิมเกือบสี่เท่า
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยกย่องการผ่าตัดเนื้องอกด้วยหุ่นยนต์ว่าช่วยลดการบาดเจ็บจากการผ่าตัดและเร่งการฟื้นตัว ตามที่ ดร. Homoud Aldahash ที่ปรึกษาด้านเนื้องอกฐานกะโหลกศีรษะที่ KFSHRC ผู้ทำการผ่าตัดกล่าวว่า ระบบหุ่นยนต์ช่วยให้เกิดความแม่นยำและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม ทำให้ศัลยแพทย์สามารถเคลื่อนผ่านโครงสร้างหลอดเลือดและเส้นประสาทที่สำคัญได้อย่างปลอดภัยในระดับสูง “การที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้ในวันเดียวกัน โดยรู้สึกตัวเต็มที่และไม่มีภาวะแทรกซ้อน ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับนวัตกรรมประสาทศัลยศาสตร์” เขากล่าวเสริม
การผ่าตัดหนึ่งชั่วโมงใช้แขนหุ่นยนต์ที่นำทางด้วยระบบออปติคัล 3 มิติ ทำให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดด้วยมุมมองของสมองที่ชัดเจนและขยายใหญ่ขึ้น การใช้เทคโนโลยีการนำทางด้วยภาพขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำเนื้องอกออกได้อย่างแม่นยำโดยไม่กระทบต่อพื้นที่สำคัญของสมอง
ดร. Majid Alfayyadh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KFSHRC เชื่อมโยงความสำเร็จครั้งสำคัญนี้กับกระบวนการพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล “ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ KFSHRC ในการกำหนดอนาคตของการแพทย์ระดับโลก” เขากล่าว “มันสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับวิสัยทัศน์ของเรา ที่นวัตกรรมและการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเป็นตัวกำหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพ”
ก่อนที่จะมีประสาทศัลยศาสตร์ด้วยหุ่นยนต์ ขั้นตอนการผ่าตัดลักษณะเดียวกันนี้จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดด้วยมือภายใต้กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด ซึ่งความแม่นยำขึ้นอยู่กับความนิ่งของมือมนุษย์และความชัดเจนของภาพที่มองเห็น ระบบหุ่นยนต์ในปัจจุบันให้ความเสถียรของเครื่องมือที่เพิ่มขึ้น ขจัดอาการสั่นของมือ และให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและความแม่นยำระดับโลกในการดูแลประสาทศัลยกรรมใหม่
การผ่าตัดครั้งสำคัญนี้เป็นการเพิ่มผลงานการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่กำลังขยายตัวของ KFSHRC สถาบันแห่งนี้เคยทำการปลูกถ่ายหัวใจและการปลูกถ่ายตับด้วยหุ่นยนต์เป็นครั้งแรกของโลกมาก่อน จนได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติและเสริมสร้างสถานะของตนให้เป็นหนึ่งในศูนย์ชั้นนำของโลกสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก
ในขณะที่ระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลกกำลังหันมาใช้ระบบอัตโนมัติและการผ่าตัดที่นำทางด้วยความแม่นยำ ความสำเร็จล่าสุดของ KFSHRC ตอกย้ำการก้าวขึ้นเป็นผู้บุกเบิกระดับโลกในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่
KFSHRC ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และอันดับที่สิบห้าของโลกจาก 250 ศูนย์การแพทย์ทางวิชาการชั้นนำของโลกประจำปี 2025 นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์ด้านการดูแลสุขภาพที่มีมูลค่ามากที่สุดในตะวันออกกลางโดย Brand Finance 2025 และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 2025, โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุด 2026 และโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุด 2026 ของ Newsweek ซึ่งเป็นการยืนยันตำแหน่งผู้นำระดับโลกในการดูแลผู้ป่วยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.kfshrc.edu.sa หรือติดต่อทีมสื่อของเราที่ [email protected]
