John Crane เปิดตัว Performance Plus™ ยุคใหม่แห่งความเป็นเลิศด้านบริการสำหรับเครื่องจักรกลหมุน
กรอบการให้บริการยุคใหม่ช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมลดเวลาหยุดชะงัก เพิ่มความน่าเชื่อถือ และเร่งความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
สเลา สหราชอาณาจักร, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — John Crane ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันสำหรับเครื่องจักรกลหมุน และเป็นธุรกิจในเครือของ Smiths Group Plc ได้เปิดตัว John Crane Performance Plus™ กรอบการให้บริการแบบแยกโมดูลรุ่นใหม่ในวันนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลักดันการปรับปรุงประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน
จากข้อมูลของ Deloitte ระบุว่า ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมต้องสูญเสียรายได้จากการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดถึงประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี โดยกว่า 40% ของความสูญเสียเหล่านี้เกิดจากความล้มเหลวของเครื่องจักร ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ลดการปล่อยก๊าซ และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เข้มงวดมากขึ้น การเปิดตัว John Crane Performance Plus™ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“เราได้พัฒนาไปจากผู้จัดหาชิ้นส่วน เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่วัดผลได้ การลดเวลาหยุดทำงาน การดำเนินงานที่ปลอดภัยขึ้น และการลดการปล่อยก๊าซรวมถึงต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์” Philippe Lambert รองประธานฝ่ายพาณิชย์และบริการของ John Crane กล่าว
กรอบการให้บริการที่สร้างขึ้นเพื่อผลกระทบที่วัดผลได้
ภายใต้การนำของเครือข่ายวิศวกรของ John Crane ที่กระจายอยู่ในสถานที่มากกว่า 200 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก John Crane Performance Plus™ ผสานความเชี่ยวชาญในพื้นที่เข้ากับศักยภาพระดับโลก เพื่อส่งมอบโซลูชันบริการที่ปรับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างแท้จริง หัวใจของกรอบแนวทางนี้คือ การผสานการติดตามข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้ลูกค้าลดเวลาหยุดทำงาน เพิ่มความเชื่อถือได้ และเสริมความยืดหยุ่นในระยะยาว ส่วนสำคัญของแนวทางนี้ ได้แก่ สัญญาบริหารจัดการความเชื่อถือได้ของระบบซีลกันรั่วของ John Cranes ซึ่งเป็นข้อตกลงบริการระยะยาวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง และควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษาให้สามารถคาดการณ์ได้ ผ่านการติดตามและสนับสนุนเชิงรุก
ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น John Crane Sense® Turbo บริษัทได้ให้บริการติดตามข้อมูลระยะไกลมากกว่า 1 ล้านชั่วโมงแล้วในภาคสนาม ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และนวัตกรรมดิจิทัลในเครื่องจักรกลเทอร์โบ นอกจากข้อมูลเชิงเทคโนโลยีเหล่านี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ John Crane ยังให้คำปรึกษาที่ใช้ข้อมูลจริงในการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น และเลือกแนวทางที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และยั่งยืนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะภายใต้กรอบการให้บริการนี้ ยังช่วยให้ทีมของลูกค้าได้รับความรู้และความมั่นใจในการรักษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลในระยะยาว
“การให้บริการในภาคอุตสาหกรรมไม่ควรทำงานแยกส่วน” Philippe Lambert รองประธานฝ่ายพาณิชย์และบริการ กล่าวเพิ่มเติม “John Crane Performance Plus™ ส่งมอบแนวทางแบบบูรณาการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ข้อมูลเชิงลึก และความเชี่ยวชาญของบุคลากรเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินไปอย่างราบรื่น น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และยั่งยืน นี่แหละคือความเป็นเลิศด้านบริการในยุคสมัยใหม่”
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://www.johncrane.com/en/performance-plus
เกี่ยวกับ John Crane
John Crane เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีควบคุมการไหล และผู้ริเริ่มโซลูชันสำหรับเครื่องจักรกลหมุนในอุตสาหกรรมพลังงานและกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมถึงแมคคานิคอลซีล ข้อต่อ และระบบกรอง พร้อมบริการสนับสนุนขั้นสูงและระบบวินิจฉัยดิจิทัล ด้วยศูนย์บริการ ฝ่ายขาย และการผลิตมากกว่า 200 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก John Crane เป็นหนึ่งในเสาหลักของ Smiths Group Plc บริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่อยู่ในดัชนี FTSE 100 ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาอนาคตให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิศวกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.smiths.com
ติดต่อ: William Lowden: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9574851
