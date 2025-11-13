iHerb เริ่มต้นเทศกาลแห่งการมอบของขวัญทั่วโลกด้วยงานลดราคาประจำปี Black Friday และ Cyber Monday
พบกับโปรโมชันพิเศษสำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามตลอดทั้งเดือน พร้อมส่วนลดเริ่มต้นที่ 20%
เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — iHerb หนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เปิดตัว Black Friday เทศกาลชอปปิงสุดพิเศษประจำปีวันนี้ ร่วมเฉลิมฉลองความคุ้มค่าตลอดทั้งเดือนนี้ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก ให้นักช้อปมีเวลาเต็มอิ่มที่ในการเลือกซื้อวิตามิน อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม โภชนาการสำหรับนักกีฬา สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอื่น ๆ อีกหลากหลายรายการ
เริ่มเพลิดเพลินกับโปรโมชันนี้ทันทีด้วยส่วนลดก่อนวัน Black Friday เริ่มต้นที่ 20% ในหมวดหมู่สินค้ายอดนิยมมากมาย เตรียมพบกับส่วนลดแรงขึ้นในสัปดาห์ Black Friday และ Cyber Monday ส่วนลดข้อเสนอต่าง ๆ ต้นที่ 25% ทั้งเว็บไซต์*
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทศกาล Black Friday ได้กลายเป็นปรากฏการณ์การช้อปปิ้งระดับโลกไปแล้ว โดยผู้บริโภคทั่วโลกต่างหันมาซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและของขวัญสำหรับช่วงเทศกาลผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ การวิเคราะห์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับ Black Friday และ Cyber Monday ในปี 2024 เติบโตขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า** ตอกย้ำถึงการเป็นเทศกาลระดับโลกสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและของขวัญเตรียมไว้สำหรับเทศกาลวันหยุดที่จะมาถึง เทศกาล Black Friday Month ของ iHerb จัดขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการมหาศาลของนักช้อปจากทั่วโลก
“การชอปปิงในเทศกาล Black Friday กับ iHerb ไม่ใช่การเร่งรีบหรือความวุ่นวาย หากแต่เป็นฤดูกาลแห่งความสุขและการค้นพบที่ใส่ใจ” Hyeyoung Moon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ iHerb กล่าว “ด้วยการปล่อยส่วนลดใหม่ทุกสัปดาห์และการมอบข้อเสนอที่ปรับเปลี่ยนเรื่อย ๆ และหลากหลาย ลูกค้าทั่วโลกจึงมีเวลาเต็มที่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จำเป็น และหาของขวัญคุณภาพสูงที่เปี่ยมด้วยความหมายสำหรับคนที่รัก ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก”
ฤดูกาลนี้มีอะไรใหม่ ๆ บ้าง
- ข้อเสนอพิเศษประจำสัปดาห์: ทุกสัปดาห์ตลอดเดือนพฤศจิกายน จะมีสินค้าในหมวดหมู่และแบรนด์ใหม่ ๆ ลดราคา พร้อมส่วนลดแรงแบบขั้นบันไดสำหรับสินค้าขายดีด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- Holiday Gift Guide: เพื่อให้การเลือกของขวัญเป็นเรื่องง่าย iHerb ได้เปิดตัวคู่มือ Holiday Gift Guide ฉบับครอบคลุม พร้อมการคัดสรรสินค้าตามความสนใจ งบประมาณ และส่วนผสม รวมถึงหมวดพิเศษอย่างของขวัญชิ้นเล็ก ๆ สำหรับใส่สต็อกกิ้งคริสมาสต์ และสินค้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
- ชุดของขวัญสุดพิเศษใหม่: ขอแนะนำชุดของขวัญ iHerb Exclusive: 12 Days of Favorites ที่คัดสรรตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองยอดนิยม มอบให้ในราคาลดพิเศษ 50% จากราคาปกติ คอลเลกชันผลิตภัณฑ์แบบลิมิเต็ดนี้เหมาะอย่างยิ่งทั้งสำหรับมอบเป็นของขวัญหรือเก็บไว้ใช้เอง
- ความคุ้มค่าสูงสุดกับ “Specials”: หากต้องการราคาพิเศษยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าที่หน้า Specials ของ iHerb ซึ่งเสนอส่วนลดสูงสุดถึง 65% จากราคาปกติสำหรับสินค้ายอดนิยม จนกว่าสินค้าจะหมด เคล็ดลับการชอปปิงในช่วง Black Friday:: พบกับส่วนลดสูงสุดได้ง่าย ๆ เพียงจัดเรียงสินค้าที่เลือก และเลือก “ส่วนลดสูงสุด” จากเมนูดรอปดาวน์
ความพอดีที่ลงตัว: บัตรของขวัญ eGift Card จาก iHerb
ส่งต่อของขวัญและทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดีได้ง่าย ๆ ด้วยบัตร eGift Card ที่ยืดหยุ่นจาก iHerb ด้วยการตระหนักว่าการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว บัตรดิจิทัลเหล่านี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการคาเดา มอบโอกาสให้เพื่อนและครอบครัวได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่คัดสรรไว้อย่างหลากหลายบนเว็บไซต์ iHerb ขั้นตอนการใช้ eGift Card ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด นักช้อปสามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านธุรกรรมดิจิทัล เพิ่มข้อความส่วนตัว และยังสามารถกำหนดเวลาส่งมอบในช่วงเวลาที่ต้องการได้อีกด้วย บัตร eGift Card ของ iHerb ไม่มีวันหมดอายุ มอบความคุ้มค่าแท้จริงที่ยาวนาน
สำหรับพันธมิตรและผู้เผยแพร่สื่อ
iHerb ผู้นำระดับโลกด้านอีคอมเมิร์ซสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มียอดขายสุทธิ 2.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ขอเชิญสื่อหลัก ๆ ในสายไลฟ์สไตล์ ความงาม สุขภาพ และข้อเสนอผู้บริโภค เข้าร่วมสำรวจโอกาสในการเป็นพันธมิตร โปรแกรมพันธมิตรผู้ร่วมธุรกิจของ iHerb ดำเนินงานผ่านเครือข่ายพันธมิตรระดับเทียร์วันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Partnerize, Impact, CJ, AWIN และพันธมิตรของ YouTube Affiliates ซึ่งพันธมิตรสามารถรับอัตราค่าคอมมิชชันในระดับผู้นำตลาดได้ ในปี 2024 พันธมิตรผู้ร่วมธุรกิจของ iHerb ได้รับค่าคอมมิชชันมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ จากพลังของอัตราการแปลงที่แข็งแรงของ iHerb ที่ 7.9% นับว่าเป็นอัตราที่ดีที่สุดในอีคอมเมิร์ซ ตามข้อมูลของ Similarweb สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected] หรือไปที่ https://www.iherb.com/info/affiliates
สำหรับสื่อที่ต้องการฟุตเทจ B-roll ของการดำเนินงานด้านการจัดส่งของ iHerb โปรดไปที่: https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5
เกี่ยวกับ iHerb
iHerb เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทให้กับการเสนอผลิตภัณฑ์วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ ที่หลากหลายและไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงโภชนาการสำหรับนักกีฬา ความงาม การอาบน้ำและการดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 2,000 แบรนด์ iHerb ให้บริการลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 14 ล้านคนในกว่า 180 ประเทศ และรองรับมากถึง 36 ภาษา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานทั่วโลกกว่า 3,000 คน เครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลกอันล้ำสมัยของ iHerb นั้นได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีการรักษาและควบคุมสภาพอากาศเก้าแห่งในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และซาอุดีอาระเบีย จึงช่วยมอบประสบการณ์การชอปปิงที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า iHerb ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพันธกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ corporate.iherb.com
* อาจมีข้อยกเว้นบางประการ.
** อ้างอิงจาก The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9
ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ iHerb Media Relations [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9574740
