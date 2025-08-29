iHerb ลดราคาทั่วโลก ฉลองครบรอบ 29 ปีสู่หลักไมล์ความสำเร็จและการเติบโต

ผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของโลกในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ฉลองใหญ่กับส่วนลด 29% พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ของตนเอง และขยายการเข้าถึงในต่างประเทศด้วยการให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 14 ภาษา
เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — iHerb หนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ฉลองครบรอบ 29 ปี กับเทศกาลลดราคาครั้งใหญ่ที่สุดตลอดทั้งเดือน พร้อมฉลองการเติบโตแบบพลิกโฉมของบริษัทจากสตาร์ทอัปในแคลิฟอร์เนียสู่การเป็นผู้ค้าปลีกระดับโลกที่น่าเชื่อถือโดยให้บริการลูกค้ามากมายในกว่า 180 ประเทศ
ตลอดเดือนกันยายนนี้ iHerb ขอเชิญลูกค้าของเรามาร่วมสนุกกับข้อเสนอสุดพิเศษทั้งส่วนลดประจำวันและประจำสัปดาห์ที่ลดมากถึง 29% สำหรับแบรนด์และหมวดสินค้าที่ร่วมรายการจำนวนมาก ทั้งผลิตภัณฑ์ความงาม วิตามินและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย และอื่น ๆ อีกมากมาย
“เป็นเวลานานเกือบสามทศวรรษที่ iHerb ได้เติบโตจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพียงชนิดเดียวทางออนไลน์แล้วก้าวสู่การเป็นผู้ค้าปลีกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก” Emun Zabihi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ iHerb กล่าว “การฉลองครบรอบ 29 ปีของเราครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงพันธกิจของเราในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ในทุก ๆ ที่ และยังเป็นการขอบคุณลูกค้าของเราโดยการมอบส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาไว้วางใจและชื่นชอบ”
ขยายการเข้าถึงและการให้บริการทั่วโลก
iHerb ภูมิใจที่จะประกาศให้ทราบว่าบริษัทจะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 14 ภาษาบนแพลตฟอร์มของเราในเดือนนี้ ทำให้เรามีบริการเป็นภาษาท้องถิ่นทั้งหมดรวมเป็น 36 ภาษา การขยายการเข้าถึงบริการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ iHerb’s ในการครอบคลุมคนทุกกลุ่ม มอบบริการที่เข้าถึงได้และสอดคล้องกับวัฒนธรรมให้กับฐานลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกของเรา มีให้บริการเป็นภาษาหลักต่าง ๆ ต่อไปนี้
- Hrvatski (ภาษาโครเอเชีย)
- Dansk (ภาษาเดนมาร์ก)
- Nederlands (ภาษาดัตช์)
- English (ภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักร)
- Eesti (ภาษาเอสโตเนีย)
- Suomi (ภาษาฟินแลนด์)
- Ελληνικά (ภาษากรีก / Elliniká)
- Latviešu (ภาษาลัตเวีย)
- Lietuvių (ภาษาลิทัวเนีย)
- Bahasa Melayu (ภาษามาเลย์)
- Norsk (ภาษานอร์เวย์)
- Slovenčina (ภาษาสโลวาเกีย)
- Slovenščina (ภาษาสโลวีเนีย)
- Svenska (ภาษาสวีเดน)
แต่ละภาษาจะแสดงรายละเอียดเป็นภาษาที่ใช้พูดและเขียนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลุกค้าสามารถซื้อและสำรวจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีได้ในภาษาที่พวกเขาถนัดมากที่สุด
นวัตกรรมสินค้าใหม่แบรนด์ของบริษัทเอง
นอกจากนี้ แบรนด์ของบริษัท iHerb เองกำลังรุกที่จะขยายหมวดผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยอีกมากมาย เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภคของเราและครอบครัวของพวกเขา รวมทั้งสัตวเลี้ยงของพวกเขาด้วย
California Gold Nutrition® เป็นแบรนด์ของบริษัท iHerb เองที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งได้เปิดตัวหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่และมีสินค้าใหม่ ๆ หลายรายการเพิ่มเข้ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้แก่:
- NMNH ช่วยชะลอวัยและกระตุ้นระบบเผาผลาญ*
- Akkermansia GLP-1 Complex เสริมสร้างสุขภาพระบบลำไส้และทางเดินอาหารที่ดี*
- วิตามินรวมบำรุงเส้นผมเพื่อความงามสำหรับผู้ชายและผู้หญิง เสริมความแข็งแรงและบำรุงรากผม*
- ครีเอทีนโมโนไฮเดรต ช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อที่ปราศจากไขมันและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย*
- ผลิตภัณฑ์ดุแลสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง: California Gold Nutrition ยังได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงอีกด้วย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น โอเมก้า 3 สำหรับบำรุงผิวหนังและขนของสัตว์เลี้ยง (สุนัข) สูตรที่มีส่วนผสมของโอเมก้า 3 ช่วยให้น้องหมามีสุขภาพที่ดีและดูสวยงาม ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นี้ช่วยดูแลสุขภาพข้อต่อ เสริมสร้างระบบทางเดินอาหารที่ดี และเป็นวิตามินรวมทั่วไปสำหรับสุนัข*
Idealove® แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลผิวสุดพิเศษเฉพาะของ iHerb เอง ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ กันแดดสำหรับทุกวัน เนื้อบางเบาตัวแรก ที่ป้องกันได้ครอบคลุมทั้งรังสียูวีเอและยูวีบี พร้อมทั้ง พาวเดอร์เดอลาเครม ทูอินวัน ทาได้ทั้งปากและแก้ม ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่เมื่อทาแล้วจะเปลี่ยนเนื้อสัมผัสจากเนื้อแป้งกลายเป็นเนื้อครีมทันที
“การฉลองครบรอบ 29 ปีของเราสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อเราในทุก ๆ วัน” Hyeyoung Moon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ iHerb กล่าว “ในขณะที่เราเปิดรับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคล จุดโฟกัสของเรายังคงเน้นที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ของผู้บริโภคจากทั่วโลก”
โอกาสสำหรับพันธมิตรธุรกิจและสื่อ
สื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ความงาม สุขภาพและความเป็นอยุูที่ดี หรือข้อเสนอโปรโมชัน ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือกับ iHerb หนึ่งในผู้ค้าปลีกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีรายใหญ่ที่สุดของโลก และนี่คือเหตุผลที่ทำไมโปรแกรมพันธมิตรร่วมธุรกิจของ iHerb จึงน่าดึงดูดใจอย่างไม่มีใครเหมือนและเน้นเนื้อหาที่ให้ความรู้:
- รายได้สูงสำหรับพันธมิตรใหม่: พันธมิตรร่วมธุรกิจรายใหม่สามารถได้รับค่าคอมมิชชั่น 10% หรือมากกว่า จากการซื้อสินค้าตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านลิงก์ของตน ซึ่งน่าดึงดูดใจมากเป็นพิเศษในช่วงโปรโมชันฉลองครบรอบที่เป็นที่น่าสนใจของผู้คนมากมาย
- มีแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์จำนวนมากให้แสดง: ด้วยผลิตภัณฑ์ มากกว่า 50,000 รายการ จากแบรนด์ต่าง ๆ มากกว่า 1,900 แบรนด์ที่เขื่อถือได้ บรรณาธิการสื่อและอินฟลูเอนเซอร์จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ความงามและไลฟ์สไตล์จำนวนมากและหลากหลายให้เน้นและดึงดูดจุดสนใจ
- เข้าถึงระดับโลก ดึงดูดใจระดับท้องถิ่น: iHerb ส่งมอบบริการใน มากกว่า 180 ประเทศ นำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งระดับโลกอย่างไร้รอยต่อในขณะที่สนับสนุนโอกาสในการนำเสนอเนื้อหาความรู้ที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น
- ตัวชี้วัดการเติบโตที่แข็งแกร่ง:ในปี2024 iHerb มี ยอดขายสุทธิสูงถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 14.5% เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยให้บริการแก่ลูกค้าประจำ 12.4 ล้านคน ที่สั่งซื้อสูงถึง37 ล้านคำสั่งซื้อ —เน้นให้เห็นถึงการเข้าถึงและโมเมนตัมในการเติบโต
โปรแกรมพันธมิตรผู้ร่วมธุรกิจของ iHerb ดำเนินการผ่านเครือข่ายพันธมิตรผู้ร่วมธุรกิจระดับเทียร์วันที่มีชื่อเสียง รวมทั้ง Partnerize, Impact, CJ, AWIN, และพันธมิตรของ YouTube Affiliates ซึ่งพันธมิตรสามารถได้รับอัตราค่าคอมมิชชันในระดับผู้นำตลาด ในปี 2024 พันธมิตรผู้ร่วมธุรกิจของ iHerb ได้รับค่าคอมมิชชันมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ จากพลังของอัตราการแปลงที่แข็งแรงของ iHerb ที่ 7.9% นับว่าเป็นอัตราที่ดีที่สุดในอีคอมเมิร์ซ ตามข้อมูลของ Similarweb สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected] หรือไปที่ https://www.iherb.com/info/affiliates
สินทรัพย์สื่อ
ดาวน์โหลดรูปภาพผลิตภัณฑ์ความละเอียดสูง ภาพประกอบบีโรล หรือสินทรัพย์ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับสื่อโปรดไปที่ iHerb Media Press Assets}
*ข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย รักษา บำบัด หรือป้องกันโรคใด ๆ
เกี่ยวกับ iHerb
iHerb เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทให้กับการเสนอผลิตภัณฑ์วิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่น ๆ ที่หลากหลายและไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ความงาม ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและการดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 1,800 แบรนด์ iHerb ให้บริการลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 13 ล้านคนใน 180 ประเทศและ 36 ภาษาด้วยการสนับสนุกจากทีมพนักงานทั่วโลกกว่า 3,000 คน เครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลกอันล้ำสมัยของ iHerb นั้นได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีการรักษาและควบคุมสภาพอากาศเจ็ดแห่งในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย จึงช่วยมอบประสบการณ์การชอปปิงที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้า iHerb ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพันธกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ corporate.iherb.com
สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ iHerb: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9520504