ICHAM เปิดตัวกองทุน VCC แบบเปิดตัวแรกของเอเชียสำหรับผลิตภัณฑ์โครงสร้าง Autocall โดยมีเป้าหมายผลตอบแทน 9-10%

การผสมผสานประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โครงสร้างเข้ากับความสะดวกสบายของกองทุน VCC
- มุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวคล้ายกับการลงทุนในหุ้น พร้อมกับความผันผวนที่ลดลง
- โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของนักลงทุน
- การบริหารความเสี่ยงทางการตลาดและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีสภาพคล่องรายเดือน
สิงคโปร์, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ICH Asset Management (ICHAM) ผู้บริหารสินทรัพย์และสำนักงานบริหารสินทรัพย์แบบหลายครอบครัวชั้นนำในภูมิภาค ประกาศเปิดตัว ICHAM Defined Growth Fund กองทุนเปิดกองแรกในเอเชียที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์โครงสร้าง Autocall โดยเฉพาะ ซึ่งมีให้บริการเฉพาะนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและนักลงทุนสถาบัน
กองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมพอร์ตการลงทุนหุ้นที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินทุนประมาณ 9% ถึง 10% ต่อปีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเป้าหมาย พร้อมทั้งมีความผันผวนและเบต้าตลาดที่ต่ำกว่าหุ้นสาธารณะทั่วโลก
กองทุน ICHAM Defined Growth Fund จัดตั้งเป็นกองทุนย่อยภายใต้บริษัททุนสิงคโปร์ที่มีการปรับเปลี่ยนทุน (VCC) แบบเปิด โดยรวมคุณสมบัติของการลงทุนในผลิตภัณฑ์โครงสร้าง Autocall ที่มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจและการบริหารความเสี่ยงด้านขาลง พร้อมทั้งการดูแลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส และสภาพคล่องรายเดือน กองทุนนี้ที่นำคูปองและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ถูกเรียกคืนหรือครบกำหนดมาลงทุนใหม่ มีให้บริการในคลาสหุ้นที่มีการป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เสนอทางเลือกการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมนี้สู่ตลาดเอเชีย” Archan Chamapun CEO ของ ICHAM กล่าว “กองทุนของเราช่วยแก้ไขช่องว่างสำคัญในตลาดโดยการให้โอกาสนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและนักลงทุนสถาบันเข้าถึงพอร์ตการลงทุนที่บริหารจัดการอย่างมืออาชีพในผลิตภัณฑ์โครงสร้าง Autocall ซึ่งในอดีตนำเสนอโดยธนาคารเอกชนเป็นการลงทุนแบบแยกชิ้นที่มีความเสี่ยงสูงและค่าธรรมเนียมที่ไม่โปร่งใส”
Felix Chew ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนหลักของ ICHAM Defined Growth Fund กล่าวว่า “เมื่อมองหาการสร้างผลตอบแทนที่คล้ายกับการลงทุนในหุ้นในขณะที่ยังคงกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงทั่วโลก การลงทุนในกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างกระตือรือร้นโดยใช้โน้ตโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับดัชนีไม่เพียงแค่กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นและคู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังช่วยลด ‘ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจุดสังเกต’ (Pin risk) โดยการกระจายวันและระดับการสังเกตออกไป สิ่งนี้อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โครงสร้างจากการลงทุนที่มุ่งหวังผลกำไรในระยะสั้นไปสู่ทางออกระยะยาวที่สามารถขยายตัวได้สำหรับลูกค้าในการเก็บเกี่ยวความผันผวนเพื่อผลตอบแทน”
แนวทางการลงทุนในผลิตภัณฑ์โครงสร้างแบบสถาบัน
กองทุน ICHAM Defined Growth ใช้แนวทางการลงทุนแบบสถาบันในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Autocall โดยการสร้างชุดการลงทุนแบบขั้นบันไดที่เชื่อมโยงกับดัชนีหุ้นในตลาดที่พัฒนาแล้ว
แนวทางนี้รวมการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ของการลงทุนในหุ้น การกระจายระดับและวันที่สังเกตตลาดออกไป รวมถึงการปรับแต่งราคาของผลิตภัณฑ์ Autocall ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด ผลลัพธ์ที่ได้คือผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ Autocall แบบแยกชิ้นที่เชื่อมโยงกับหุ้นตัวเดียว
การรักษาเงินทุนเป็นวัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุนใช้กรอบการลงทุนที่เป็นระบบ โดยการจัดสรรภูมิภาคจากบนลงล่างตามการประเมินมูลค่าหุ้นและสภาพตลาด พร้อมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ Autocall จากล่างขึ้นบนเพื่อเพิ่มขอบเขตความปลอดภัยต่อการตกต่ำของตลาด
กองทุนลงทุนในผลิตภัณฑ์ Autocall ที่มีราคาที่แข่งขันได้สูงในฐานะผู้ซื้อสถาบัน พร้อมทั้งรักษาการเปิดรับความเสี่ยงที่สมดุลกับคู่สัญญาธนาคารที่มีคุณภาพสูงและได้รับการจัดอันดับเครดิตการลงทุน
การประหยัดต้นทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนปลายทาง
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของกองทุนคือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและสอดคล้องกัน กองทุนนี้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์โครงสร้างของธนาคารเอกชนแบบดั้งเดิมที่มักมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงและไม่โปร่งใส เพราะกองทุนนี้คิดค่าธรรมเนียมการบริหารเพียงอย่างเดียวที่ต่อเนื่อง และไม่เก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ Autocall
โครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุนได้รับการออกแบบเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความโปร่งใสให้กับนักลงทุน เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ Autocall ที่จัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสูงและการสังเกตผลของ Autocall ที่บ่อยครั้ง
ออกแบบมาสำหรับการจัดจำหน่ายสินทรัพย์ส่วนบุคคล
ที่ปรึกษาการเงินจะพบว่า ICHAM Defined Growth Fund เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้า โซลูชันแบบตั๋วเดียวของกองทุนช่วยขจัดความซับซ้อนและภาระการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ Autocall หลายรายการ ทำให้ที่ปรึกษาสามารถให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์โครงสร้างที่ซับซ้อนได้ผ่านการถือครองกองทุนเดียวที่มีสภาพคล่อง
จากมุมมองด้านการดำเนินงาน สภาพคล่องรายเดือนของกองทุนและการไม่มีระยะเวลาการล็อกหรือการจำกัดการถอนเงินทำให้ที่ปรึกษามีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คลาสหุ้นสะสมของกองทุนช่วยให้การสร้างความมั่งคั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพช่วยตอบโจทย์ความกังวลของลูกค้าทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โครงสร้าง พร้อมทั้งให้การป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงสำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัย
นักลงทุนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกกองทุน ICHAM Defined Growth ผ่าน ADDX ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต CMS และผู้ดำเนินการตลาดที่ได้รับการรับรองภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore และเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำที่มุ่งเน้นตลาดเอกชนและการลงทุนทางเลือก
เกี่ยวกับ ICH Asset Management
ICH Asset Management (ICHAM) เป็นผู้บริหารสินทรัพย์และสำนักงานบริหารสินทรัพย์แบบหลายครอบครัวชั้นนำในภูมิภาค โดยได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ทางเลือกและผลิตภัณฑ์โครงสร้าง ตั้งแต่ปี 2019 บริษัทได้ให้บริการโซลูชันการลงทุนที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและนักลงทุนสถาบัน ICHAM ถือใบอนุญาตบริการตลาดทุนสำหรับการบริหารกองทุน และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore
ปรัชญาการลงทุนของบริษัทมุ่งเน้นการให้โซลูชันการลงทุนในระดับสถาบัน พร้อมโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ ทีมงานของ ICHAM รวมประสบการณ์หลายทศวรรษในตลาดการเงินของเอเชียกับความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์โครงสร้าง การลงทุนทางเลือก และการบริหารพอร์ตการลงทุน
คำชี้แจงที่มุ่งเน้นอนาคตและการเปิดเผยความเสี่ยง
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหรือสมัครสมาชิกลงทุนหรือบริการใด ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง และแนวโน้มของตลาดในอนาคต คำชี้แจงเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบัน และอาจอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่ได้กล่าวไว้หรือที่แสดงถึงในคำชี้แจงการคาดการณ์ในอนาคต
กองทุน ICHAM Defined Growth ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ “นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง” หรือ “นักลงทุนสถาบัน” ตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ของสิงคโปร์ ปี 2001 การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกผลิตภัณฑ์ Autocall และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การใช้ผลิตภัณฑ์โครงสร้างและเครื่องมือทางอนุพันธ์ของกองทุนอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนและความซับซ้อนที่สูงขึ้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่ตั้งไว้
นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของกองทุนก่อนการลงทุน หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลนี้และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ สามารถขอได้จาก ICHAM และควรอ่านอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน
ติดต่อ: Nigel Toe ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ ICHAM Pte Ltd
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์: +65 6911 5220
เว็บไซต์บริษัท: https://icham.sg/
