Huayan Robotics เตรียมจัดแสดงหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานขั้นสูงในงาน METALEX 2025 ที่กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน Huayan Robotics ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่มีชื่อเสียง จะจัดแสดงโซลูชันล่าสุดของตนในงาน METALEX 2025 นิทรรศการแสดงงานโลหะและเครื่องจักรระดับแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้ระดับนานาชาติ (BITEC) กรุงเทพฯ บูธของ Huayan Robotics จะตั้งอยู่ที่ฮอลล์ 98 บูธ AK07 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดด้านหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน
ไฮไลท์สำคัญได้แก่โซลูชันใหม่สำหรับการโหลดและขนถ่ายความเร็วสูง การเชื่อมอัจฉริยะ และการสอนการลากแบบยืดหยุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Huayan Robotics ที่จะพัฒนาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง
โซลูชันการโหลดและขนถ่ายความเร็วสูง
บริษัทจะนำเสนอหุ่นยนต์ E05 High-Speed Collaborative Robot รุ่นปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการโหลดและขนถ่ายอัตโนมัติที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงครั้งใหญ่ในส่วนของมอเตอร์และอัลกอริทึมการควบคุม หุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้จึงมอบความเร็วในการทำงานที่เพิ่มขึ้นถึง 50% ช่วยให้มีปริมาณผลผลิตที่สูงขึ้น
โซลูชันการสอนการลากที่ยืดหยุ่น
หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (Cobot) E05-Pro แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของ Huayan Robotics ในด้านเทคโนโลยีควบคุมด้วยแรง หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (Cobot) ซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงแบบบูรณาการที่ปลายแขน ช่วยให้แขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นด้วยแรงลากที่ต่ำเพียง 5 นิวตัน มอบความยืดหยุ่นที่โดดเด่นและใช้งานง่ายสำหรับภาระงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การเชื่อม การพ่นสี และการประกอบชิ้นส่วน
โซลูชันการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ขั้นสูง
Huayan Robotics ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหุ่นยนต์เชื่อมแบบร่วมปฏิบัติงานชั้นนำของจีน เตรียมเปิดตัว E10-Pro โซลูชันการเชื่อมอัตโนมัติ ที่โดดเด่นด้วยความแม่นยำสูง ระยะการทำงานที่กว้างขึ้น และการควบคุมอัจฉริยะ ระบบนี้ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานต่อเรือ การผลิตโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสะพาน และการผลิตฮาร์ดแวร์ โดยช่วยสนับสนุนด้านความสม่ำเสมอในการเชื่อมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
คุณ Ke Miao รองประธานตลาดโลกของ Huayan Robotics กล่าวว่า “Huayan Robotics ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เชื่อถือได้และใช้งานง่ายออกสู่ตลาดโลก ซึ่งระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” “METALEX 2025 เป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของเรา และสร้างการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก”
นิทรรศการของ Huayan Robotics ในงาน METALEX 2025 ฮอลล์ 98 บูธ AK07 จะนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริงเหล่านี้ และอีกมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับ Huayan Robotics
Huayan Robotics ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรในกว่า 40 ประเทศและภูมิภาค โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการผลิตหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน บริษัทส่งมอบโซลูชันระบบอัตโนมัติเชิงนวัตกรรมสำหรับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเชื่อม การเรียงสินค้าบนพาเลท การประกอบชิ้นส่วน และการขันสกรู ด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้ ระบบนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ผลิตทั่วโลกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความยืดหยุ่น และปรับกระบวนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น
ติดต่อด้านสื่อ:
เว็บไซต์: https://www.huayan-robotics.net/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huayanrobotics
YouTube: https://www.youtube.com/@Huayanrobotics
อีเมล: [email protected]
สามารถดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62663045-a2ab-4908-9b4f-9b37d0126145
