Green Building Initiative และ Global Electronics Council ร่วมมือกันเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารทั้งหลัง

พอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Green Building Initiative (GBI) ประกาศว่าจะมีการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT® ของ Global Electronics Council (GEC) เป็นช่องทางเพิ่มเติมในการประเมินความยั่งยืนและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับรอง GBI Ascent และ Green Globes® ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความยั่งยืนในระดับผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในระดับอาคาร ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นทั่วทั้งสภาพแวดล้อมอาคาร
“เรามีความยินดีที่จะส่งเสริมการใช้งานฉลาก EPEAT ในฐานะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ผลิต เพื่อสนับสนุนการส่งมอบและการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาด” Vicki Worden ประธานกรรมการบริหารของ GBI กล่าว
“การใช้พลังงานในสภาพแวดล้อมอาคารกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสามารถทำงานได้” Bob Mitchell ประธานกรรมการบริหารของ Global Electronics Council กล่าว “การบูรณาการฉลาก EPEAT เข้ากับการรับรอง Green Globes และ Ascent ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการใช้พลังงานและผลกระทบด้านความยั่งยืนอื่น ๆ ของอุปกรณ์ ICT ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลและอาคารที่ได้รับการรับรองจาก GBI จะลดลงเหลือน้อยที่สุด เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งกับความร่วมมือครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ และตั้งตารอที่จะร่วมงานกับ GBI เพื่อช่วยให้สมาชิกขององค์กรนำอุปกรณ์ ICT ที่จดทะเบียน EPEAT มาใช้”
การรับรอง Green Globes และ Ascent ของ GBI ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หลากหลาย ทำให้การรับรองด้านความยั่งยืนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับอาคารหลากหลายประเภท การบูรณาการฉลาก EPEAT เพิ่มทั้งความยืดหยุ่นและความรับผิดชอบให้กับผู้ใช้ Green Globes และ Ascent พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงควบคู่ไปกับการบรรลุผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ด้วยความร่วมมือกัน GBI และ GEC กำลังจัดเตรียมทีมโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ลึกซึ้งขึ้นและวัดผลได้
ณ ปัจจุบัน มีศูนย์ข้อมูลมากกว่า 25 ล้านตารางฟุตได้รับการรับรองหรือกำลังดำเนินการยื่นขอรับรอง Green Globes หรือ Ascent ใน 18 รัฐและในแคนาดา ซึ่งเน้นย้ำถึงขนาดและผลกระทบของทางเลือกที่ยั่งยืนในภาคส่วนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ขณะนี้ อุปกรณ์สำนักงานที่จดทะเบียน EPEAT รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สร้างภาพ ยังสามารถนำมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ความยั่งยืนในระดับผลิตภัณฑ์ของ GBI ในสภาพแวดล้อมอาคารประเภทอื่น ๆ ได้แล้วเช่นกัน
ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลมีสัดส่วนประมาณ 1.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก เพื่อจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ ICT ของศูนย์ข้อมูลและกลยุทธ์การระบายความร้อนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 GEC นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์และแผงโซลาร์พร้อมอินเวอร์เตอร์ที่จดทะเบียน EPEAT ซึ่งเป็นวิธีการสร้างมาตรฐานและการเปรียบเทียบในตลาดได้ และคาดว่าอุปกรณ์เครือข่ายที่จดทะเบียน EPEAT จะพร้อมให้ใช้งานเร็ว ๆ นี้ คาดว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่จดทะเบียน EPEAT จะพร้อมให้ใช้งานในปีงบประมาณ 2027 การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน EPEAT ในศูนย์ข้อมูลจะช่วยให้ศูนย์ข้อมูลทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน EPEAT ยังได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งช่วยกระตุ้นการลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ ICT และส่งเสริมการหมุนเวียน การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยขึ้น และห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบ ตอนนี้ ผลิตภัณฑ์สำนักงานที่จดทะเบียน EPEAT สามารถนำมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดเกณฑ์การรับรอง Green Globes และ Ascent ของ GBI ได้แล้ว
GBI และ GEC มีพันธกิจร่วมกันในการเร่งการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้วยการปรับการรับรอง Green Globes และ Ascent ของ GBI ให้สอดคล้องกับฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT® ของ GEC ทั้งสององค์กรกำลังผลักดันให้เกิดแนวทางแบบบูรณาการมากขึ้นในการสร้างความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เจ้าของ ผู้ดำเนินงาน และผู้ผลิตสามารถตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูลซึ่งจะช่วยให้อาคารทั่วโลกมีสุขภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เกี่ยวกับ GBI
GBI เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศและเป็นผู้พัฒนามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก American National Standards Institute (ANSI) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคาร องค์กรที่ก่อตั้งในปี 2004 นี้เป็นผู้ให้บริการระดับโลกในสำหรับ Green Globes®, Ascent, Journey to Net Zero และโปรแกรมการประเมินและการรับรองอาคารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักการชี้นำของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ GBI ยังออกใบรับรองวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึง Green Globes Professional (GGP) และ Guiding Principles Compliance Professional (GPCP) ด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการมีส่วนร่วมกับ GBI กรุณาติดต่อ [email protected] หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ GBI ที่ www.thegbi.org
เกี่ยวกับ Global Electronics Council
Global Electronics Council (GEC) มุ่งหวังที่จะสร้างโลกที่มีเพียงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและสิ่งแวดล้อม พันธกิจของเราคือการเร่งการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ยั่งยืนที่สุด
ในฐานะผู้ดูแลฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT® เรากำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยให้แบรนด์ ห่วงโซ่คุณค่า และผู้ซื้อสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ทะเยอทะยานได้ ด้วยการเป็นผู้นำทางความคิด การสนับสนุน และฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT ของเรา GEC กำลังช่วยปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gec.org
ติดต่อด้านสื่อ
Megan Baker รองประธานฝ่ายการมีส่วนร่วม GBI (971) 256-7174 [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9564213