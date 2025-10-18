Girlstart คว้ารางวัล US F1® Allwyn Global Community Award ครั้งแรก

- รางวัล Allwyn Global Community Award ครั้งแรกของ F1® ในสหรัฐอเมริกา มอบให้กับโครงการ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) สำหรับเด็กผู้หญิงในออสติน
- Girlstart ได้รับเงินบริจาค 100,000 ยูโรจาก Allwyn เพื่อสนับสนุนภารกิจในการส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงได้สำรวจ STEM และไล่ตามความฝันของพวกเขา
ออสติน รัฐเท็กซัส, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Allwyn บริษัทบันเทิงข้ามชาติที่นำโดยลอตเตอรี และ Formula 1 ได้ประกาศให้ Girlstart เป็นผู้ชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award และผู้ได้รับเงินบริจาค 100,000 ยูโร (เทียบเท่ากับกว่า 117,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เงินบริจาคซึ่งมอบให้โดย Allwyn จะถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานเชิงบวกของ Girlstart ในชุมชนท้องถิ่น โดยแนะนำอาชีพ STEM ให้กับเด็กผู้หญิงที่เคยถูกละเลยมาโดยตลอด
Girlstart เป็นองค์กรระดับประเทศที่ส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงได้สำรวจ STEM โดยมีสำนักงานใหญ่ในเมืองออสติน ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของการแข่งขัน FORMULA 1® MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 โครงการนี้มีโปรแกรมนอกโรงเรียนที่น่าสนใจ นำโดยเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่เป็นผู้หญิงล้วนที่เป็นแรงบันดาลใจ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงไล่ตามความฝันของตนเองโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลัง ยังคงมีผู้หญิงไม่เพียงพอในอาชีพด้าน STEM โดยคิดเป็นเพียง 34% ของพนักงาน STEM ที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย และมีเพียง 10% ในนั้นเป็นผู้หญิงผิวสี*
Girlstart เข้าถึงเด็กหญิงอายุระหว่าง 9-14 ปี กว่า 1,800 คนในรัฐเท็กซัสเพียงรัฐเดียวทุกปี โดยผ่านค่าย STEM เชิงปฏิบัติ การประชุม และกิจกรรมต่างๆ โครงการนี้ได้ร่วมงานกับ F1 มาเป็นเวลาหลายปีเพื่อนำ STEM มาสู่เด็กผู้หญิงในเมืองออสตินผ่านประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ตั้งแต่เซสชันการเขียนโค้ดหุ่นยนต์ไปจนถึงการเข้าถึงเบื้องหลังเทคโนโลยีการแข่งขัน วิศวกร และนักขับที่สนามแข่ง F1 Circuit of the Americas
ในสุดสัปดาห์นี้ การแข่งขัน Girlstart จะจัดขึ้นที่สนามแข่งเพื่อร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ STEM และการให้คำปรึกษาเป็นเวลาหนึ่งวัน ซึ่งรวมถึงโปรแกรมต่างๆ เช่น การออกแบบถ้วยรางวัล ซึ่งพวกเธอจะสร้างถ้วยรางวัล F1 พิเศษเพื่อให้ผู้ขับเป็นผู้ตัดสินและมอบรางวัลให้ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันวิ่งผลัดบนสนามที่เด็กผู้หญิงสามารถวิ่งร่วมกับนักกีฬาและวิศวกรคนอื่นๆ
ในช่วง 12 เดือนข้างหน้านี้ เงินบริจาคจาก Allwyn จะช่วยให้ Girlstart สามารถสนับสนุนกิจกรรมอันทะเยอทะยานต่างๆ ได้ รวมไปถึงโครงการ STEM หลังเลิกเรียนแบบปฏิบัติจริง 33 โครงการต่อสัปดาห์ ค่ายฤดูร้อน 16 สัปดาห์ และการประชุม Austin Girls in STEM ซึ่งจะเข้าถึงเด็กผู้หญิงมากกว่า 1,250 คนในเท็กซัสตอนกลาง
รางวัล F1® Allwyn Global Community Award ซึ่งเปิดตัวในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือหลายปีระหว่าง F1 และ Allwyn สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและตอบแทนชุมชนที่พวกเขาดำเนินงานอยู่ ในช่วงฤดูกาลแข่งขันปี 2025 คณะกรรมการจะเลือกโครงการระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ F1 จำนวน 4 โครงการซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกในประเทศของตน ซึ่งอาจรวมถึงความก้าวหน้าทางการศึกษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ดี และความยั่งยืน โดยแต่ละโครงการจะได้รับเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลบริจาค 100,000 ยูโรจาก Allwyn
ผู้ชนะอีกสองคนจะได้รับรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ในฤดูกาลนี้จากการแข่งขันต่อไปนี้:
- FORMULA 1® GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025 – 24 – 26 ตุลาคม 2025
- FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 –20 – 22 พฤศจิกายน 2025
ความทะเยอทะยานของ Allwyn คือการขยายรางวัลให้ครอบคลุมการแข่งขันมากขึ้นในฤดูกาล 2026 และเฉลิมฉลองโครงการต่างๆ ที่สร้างความแตกต่างที่มีความหมายต่อไป
Katarína Kohlmayer สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Allwyn International AG และกรรมการตัดสินรางวัล F1® Allwyn Global Community กล่าวว่า: “งานของ Girlstart ในเมืองออสตินและทั่วสหรัฐอเมริกามีความสำคัญและมีความหมาย ที่ Allwyn เราสนับสนุนผู้ที่กล้าเสี่ยง แต่เราเข้าใจดีว่าการไล่ตามความฝันจะง่ายกว่ามาก หากคุณมีทักษะและความมั่นใจในความสำเร็จ รวมถึงโอกาสและแบบอย่างที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Girlstart ทำสิ่งที่กล่าวมาได้อย่างยอดเยี่ยม และดิฉันดีใจที่ได้ช่วยให้โครงการนี้ส่งเสริมศักยภาพของเด็กผู้หญิงในชุมชนออสตินและพื้นที่อื่นๆ มากยิ่งขึ้น”
Ellen Jones หัวหน้าของ ESG at Formula 1 กล่าวว่า: “ที่ Formula 1 เราขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปและเปิดโอกาสให้เข้าถึงกีฬาของเรา” Girlstart เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงรุ่นเยาว์ที่สนใจวิชาด้าน STEM และเปิดโอกาสให้พวกเธอได้ไล่ตามความฝัน ดังนั้น เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเธอได้รับรางวัล F1 Allwyn Global Community Award ความมุ่งมั่นของพวกเขาจะส่งผลอย่างมากต่อเด็กสาวจำนวนมากที่พวกเขาสนับสนุน โดยช่วยให้พวกเธอได้ก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพในสาขา STEM และมอเตอร์สปอร์ต”
Shane Woods จาก Girlstart ผู้ได้รับรางวัล F1® Allwyn Global Community Award กล่าวว่า “เราจินตนาการถึงอนาคตที่เด็กผู้หญิงทุกคนเชื่อว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกผ่าน STEM และ F1 ให้การสนับสนุนอย่างมากต่องานของเราในเมืองออสติน เงินบริจาคของ Allwyn จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก โดยรับประกันว่าเรามีอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อขยายโครงการของเราในปีหน้า และเพิ่มจำนวนเด็กผู้หญิงที่เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจเพื่ออนาคต”
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
* ตามรายงานประจำปีของ NGCP เรื่องสถานะของเด็กหญิงและสตรีในสาขา STEM
เกี่ยวกับ Allwyn
Allwyn เป็นผู้ประกอบการลอตเตอรีข้ามชาติชั้นนำ Allwyn สร้างลอตเตอรีที่ดีขึ้นซึ่งคืนสิ่งดีให้สังคมโดยมุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในพอร์ตโฟลิโอความบันเทิงเกมทั่วไปที่กำลังเติบโต แนวทางการเล่นลอตเตอรีเป็นหลักโดยเน้นการเล่นเพื่อความบันเทิงในราคาย่อมเยาทำให้ Allwyn ครองตำแหน่งผู้นำตลาดด้วยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือทั่วทั้งยุโรปในออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก กรีซและไซปรัส อิตาลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (อิลลินอยส์)
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง Allwyn กับ Formula 1®
ความร่วมมือหลายปีกับ Formula 1® แสดงให้เห็นความพยายามที่จะสร้างการรับรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับ Allwyn ด้วยการแข่งขันกีฬา 24 รายการทั่วโลก แฟนๆ 750 ล้านคน และผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 96 ล้านคน รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการออกอากาศและช่องทางความบันเทิงต่างๆ
ความร่วมมือครั้งนี้จะเสริมสร้างตำแหน่งของ Allwyn ในฐานะแบรนด์ระดับนานาชาติที่ขับเคลื่อนผลกระทบในชุมชนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตระดับโลกของบริษัท
ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายที่การพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความมุ่งหวังของบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสังคมในระดับโลก เนื่องจาก Allwyn และ Formula 1® ต่างมุ่งมั่นอย่างเท่าเทียมกันในการส่งเสริมแฟนๆ และชุมชนท้องถิ่น ความร่วมมือนี้จึงทำให้ Allwyn มีโอกาสใช้ประโยชน์จากฐานแฟนๆ นานาชาติที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของกีฬานี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ในระดับโลก
เกี่ยวกับ Formula 1®การแข่งรถ
Formula 1® เริ่มต้นในปี 1950 และเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่ทรงเกียรติที่สุดในโลก รวมถึงซีรีส์กีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก Formula One World Championship Limited เป็นส่วนหนึ่งของ Formula 1® และถือสิทธิ์เชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียวในการแข่งขัน FIA Formula One World Championship Formula 1® เป็นบริษัทในเครือของ Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) ซึ่งติดตามหุ้นของ Formula One Group โลโก้ F1, โลโก้ F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Formula One Licensing BV ซึ่งเป็นบริษัท Formula 1 สงวนลิขสิทธิ์
ภาพถ่ายประกอบประกาศนี้สามารถดูได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7a8095-79e2-46fe-8541-11aa29fe45a9
สอบถามข้อมูลด้านสื่อที่ [email protected] ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน Formula 1 Press Office อีเมล: [email protected] โทร: @f1media
GlobeNewswire Distribution ID 1001133789