EZVIZ DL50FVS สมาร์ทล็อค คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ส่งออกแห่งปี จากเวที Asian Export Awards 2025 ด้วยศักยภาพการผลิตแบบครบวงจรและเทคโนโลยีล้ำยุค
SINGAPORE, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ DL50FVS ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล Asian Export Awards 2025 อย่างเป็นทางการ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นที่หมายปองของผู้ผลิตทั่วภูมิภาค Asia รางวัลนี้สะท้อนถึงความโดดเด่นของ DL50FVS ในฐานะสมาร์ทล็อกที่พัฒนาโดยสายการผลิตที่ EZVIZ พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งยังคงหาได้ยากในตลาดปัจจุบัน
DL50FVS เป็นผลลัพธ์จากการผสานระหว่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) กับสายการผลิตที่บูรณาการอย่างไร้รอยต่อของ EZVIZ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่นด้วยความประณีต ความแม่นยำในการควบคุมคุณภาพ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับสูง พิสูจน์ให้เห็นว่า “ความเป็นเลิศด้านการผลิต” ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ
ด้วยระบบการผลิตแบบครบวงจร EZVIZ ได้นำ DL50FVS เข้าร่วมเวทีประกวดที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค Asia ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่พร้อมแข่งขันในระดับสากลอย่างแท้จริง โดยในปีนี้ คณะกรรมการใช้เกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นเป็นพิเศษ ทั้งด้านความลึกซึ้งทางวิศวกรรม ความแข็งแกร่งของสายการผลิต และศักยภาพในการขยายสู่ตลาดโลก ในท้ายที่สุด DL50FVS ก็สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างสง่างาม ด้วยความสามารถในการควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ R&D จนถึงการผลิตจริง ทำให้สามารถสร้างสมาร์ทล็อกที่มีความเสถียร พร้อมสำหรับการส่งออกในระดับที่มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ทำได้
- “สมาร์ทล็อกคือผู้พิทักษ์บ้านที่ต้องเชื่อถือได้ในทุกดีเทล นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้การผลิตแบบครบวงจรด้วยตนเอง—เพื่อรับประกันความสม่ำเสมอและความปลอดภัยที่ครอบครัวควรได้รับ”
อเล็กซ์ เพ่ย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สายสมาร์ทล็อกแห่ง EZVIZ
- “การได้รับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ส่งออกแห่งปีจึงมีความหมายอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนถึงความใส่ใจและความประณีตที่เราทุ่มเทในทุกขั้นตอน”
DL50FVS ถือเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของตระกูลสมาร์ทล็อก EZVIZ ที่ยกระดับความปลอดภัยของประตูบ้านหน้าอย่างพิถีพิถัน ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าด้วย AI ที่ช่วยให้การปลดล็อกเป็นไปอย่างไร้การสัมผัส และแทบจะเป็นไปโดยสัญชาตญาณทันทีที่ผู้อยู่อาศัยเข้าใกล้
นอกจากนี้ยังรองรับการเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ—ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน กุญแจ Bluetooth กุญแจกล และการปลดล็อกจากระยะไกลผ่านแอป EZVIZ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบ้านยุคใหม่อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ล็อก แต่ DL50FVS ยังทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังหน้าประตู มาพร้อมภาพสดคมชัด การสื่อสารสองทางแบบเรียลไทม์ และระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์อย่างแม่นยำ
Contact:
Charlene Li
[email protected]
รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fd7da0b-67bc-4b55-8f0e-cd58222386c4
GlobeNewswire Distribution ID 9579368
