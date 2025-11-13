Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ประกาศว่าขณะนี้กำลังเจรจาเพื่อจัดทำสัญญาจำนวนหลายสิบรายการในทั่วโลก สำหรับการให้อนุญาตการใช้เทคโนโลยีซึ่งจดสิทธิบัตรแล้วแก่เจ้าของสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) ที่แสวงหาโอกาสที่เป็นไปได้ในการแปลงสินทรัพย์ที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ให้เป็นโทเคน
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน IBN — Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสร้างรายได้จากข้อมูล การรับรองคุณวุฒิ และการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล ประกาศในวันนี้ถึงการได้รับความสนใจอย่างมากจากรัฐบาล องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและแสวงหากำไร และบริษัทต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) ให้เป็นโทเคน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ทองคำ แร่เงิน เพชร ทับทิม (รวมถึงวินเซอร์รูบี) อะลูมิเนียม ไทเทเนียม ทังสเตน คาร์บอนเครดิต ทองแดง ดีบุก แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ น้ำตาล ฝ้าย และโลหะที่เป็นแร่หายากอื่น ๆ
ขณะนี้การเจรจาเพื่อจัดทำสัญญาจำนวนหลายสิบรายกำลังอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ โดยบางรายจะเริ่มดำเนินการในอนาคตอันใกล้อย่างยิ่ง สัญญาการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคนที่อยู่ระหว่างการเจรจานี้รวมถึงการอนุญาตการใช้ในสาขาที่จำกัดโดยมีค่าธรรมเนียมการอนุญาตแบบจ่ายล่วงหน้าสูงถึงหลายล้านดอลลาร์ การกำหนดหมุดหมายสำคัญ และ/หรืออาจเป็นการชำระเงินแบบแบ่งผลกำไรให้แก่บริษัท หลังจากเริ่มดำเนินการตามสัญญา และการส่งมอบการทำให้ข้อมูลกลายเป็นวัตถุ การปรับแต่งข้อมูล และโซลูชันแบบเอเจนต์ของ DataValue และ DataScore เพื่อทำให้มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ โอกาสของสินทรัพย์ในโลกจริงเหล่านี้จะเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรายได้หลายสิบล้านในระยะสั้นและมีศักยภาพในการเพิ่มรายได้หลายพันล้านในระยะยาว โดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ประกอบระหว่างประเทศซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว การแลกเปลี่ยนชื่อ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (NIL) ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเมืองของอเมริกา และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านชีวภาพใหม่สำหรับ Datavault AI และจะมีศักยภาพในการสร้างการเติบโตระยะยาวให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสนใจทั่วโลกที่กำลังเพิ่มขึ้น Datavault AI เชื่อว่านี่เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคนสำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าหลายสิบล้านล้านดอลลาร์ มีโอกาสที่ยังไม่ได้แสวงหาประโยชน์อยู่อีกมากมายในทั่วโลก และ Datavault AI มีเจตนาที่จะเป็นผู้นำในการปฏิวัติพลิกโฉมอุตสาหกรรมเหล่านี้ และช่วยให้รัฐบาลได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ข้อมูลของตน
การคาดการณ์รายได้ของ Datavault AI ในปี 2025 และ 2026 ที่อัปเดตแล้วมีดังต่อไปนี้
- การคาดการณ์รายได้ในปี 2025 อยู่ในช่วง 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024
- การคาดการณ์รายได้ในปี 2026 คาดว่าจะเกินกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Datavault AI เชื่อว่าบริษัทมีการอ้างสิทธิ์และสิทธิในสินทรัพย์ทางปัญญาที่โดดเด่นที่สุดในโลก สำหรับสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติแล้วและการขอจดสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการอนุญาตสำหรับองค์กรใด ๆ ที่เข้าสู่ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคน บริษัทกำลังดำเนินการตามกลยุทธ์การบังคับใช้สิทธิบัตร การอนุญาต และการสร้างรายได้จากสิทธิบัตรในทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอที่บริษัทถือครองอยู่ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการติดตั้งระบบอะคูสติกและการส่งสัญญาณไร้สายที่เป็นมาตรฐานภายในการส่งข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูล HD และข้อมูลผ่านเสียงแบบไร้สาย อีกทั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบเอเจนต์ที่ค้นพบใหม่และการสร้างรายได้จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Web 3.0 ของบริษัท
ตามรายงานของ McKinsey & Company เทคโนโลยี Generative AI คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าระหว่าง 2.6 ล้านล้านสหรัฐ ถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี1 ผ่านการประยุกต์ใช้งานในธุรกิจหลัก ๆ ซึ่งทำให้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลายเป็นหนึ่งในแนวหน้าการลงทุนที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีระดับองค์กร Datavault AI ได้พัฒนาระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ข้อมูลของตน ผ่านเอเจนต์ AI หลักทั้งสามตัว ได้แก่
- Data Vault Bank®: กลไก AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Web 3.0 เพื่อแปลงข้อมูลขององค์กรให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีโครงสร้างและสามารถซื้อขายได้ซึ่งสร้างขึ้นด้วย IBM
- DataScore®: เครื่องมือวิเคราะห์คะแนนและความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อประเมินคุณภาพข้อมูลและรับรองว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของ GDPR, CCPA และมาตรฐานด้านกฎระเบียบอื่น ๆ
- DataValue®: กลไกการกำหนดราคาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อประเมินมูลค่าทางการเงินในโลกจริงให้กับข้อมูลขององค์กรในการสร้างสภาพคล่องและโอกาสในการซื้อขายรูปแบบใหม่
นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Data Vault Web 3.0 ของ Datavault AI ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว ยังได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยการผสานระบบที่สมบูรณ์ ช่วยให้สามารถสร้างรายได้จากข้อมูลได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และขยายขนาดได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มนี้ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมศักยภาพด้านการจัดทำดัชนีข้อมูล การรับรู้เชิงบริบท และการสร้างรายได้จากข้อมูลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจมาพร้อมกับคำที่สื่อถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต เช่น “เชื่อว่า” “อาจ” “จะ” “ประมาณการ” “ยังคง” “คาดการณ์” “มีเจตนา” “คาดหวัง” “ควร” “จะได้” “วางแผน” “พยากรณ์” “ศักยภาพ” “ดูเหมือน” “แสวงหา” “อนาคต” “แนวโน้ม” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ศักยภาพของ Datavault AI ในการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคน ซึ่งรวมถึงทองคำ แร่เงิน เพชร ทับทิม (รวมถึงวินเซอร์รูบี) อะลูมิเนียม ไทเทเนียม ทังสเตน คาร์บอนเครดิต ทองแดง ดีบุก แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ น้ำตาล ฝ้าย และโลหะที่เป็นแร่หายากอื่น ๆ และการร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและแสวงหากำไร และบริษัทต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม และโครงการอื่น ๆ ในเชิงกลยุทธ์ เชิงเทคโนโลยี และเชิงพาณิชย์ และข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีต
ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหรือถือเป็นการรับประกัน การยืนยัน การพยากรณ์ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นอย่างชัดแจ้ง เหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ เหตุการณ์และความเป็นจริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI
ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมือง และสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ความสามารถของ Datavault AI ในการบรรลุประโยชน์จากธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้ภายใต้โอกาสที่มีศักยภาพในการแปลงเป็นโทเคน รวมถึงผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของกระบวนการทางกฎหมายที่อาจถูกฟ้องร้องต่อคู่สัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับโอกาสที่มีศักยภาพในการแปลงเป็นโทเคน ความเสี่ยงที่ธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับโอกาสที่มีศักยภาพในการแปลงเป็นโทเคนอาจรบกวนแผนและการดำเนินงานในปัจจุบัน ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโตและบริหารการเติบโตอย่างมีกำไร รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่สำคัญ ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่มีศักยภาพซึ่ง Datavault AI พัฒนาอาจไม่ก้าวหน้า หรือไม่ได้รับการอนุมัติภายในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรือไม่ได้รับการอนุมัติเลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของเส้นทางกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI อาจประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือการเป็นพันธมิตรสูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่ผ่านมาอาจไม่สามารถทำซ้ำได้ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการความร่วมมือและข้อตกลงการอนุญาตใหม่ รวมถึงความร่วมมือกับ IBM, Scilex Holding Company, Burke Products และ Korea Aerospace University และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาการแลกเปลี่ยนและโครงการด้านวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI ไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์
อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ยังไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ Datavault AI มองว่าไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนความคาดหวัง แผน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ Datavault AI คาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาในภายหลังจะส่งผลให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Datavault AI อาจเลือกปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมินของ Datavault AI ณ วันใด ๆ หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป
แหล่งอ้างอิง
- https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/beyond-the-hype-capturing-the-potential-of-ai-and-gen-ai-in-tmt
ฝ่ายสื่อสารองค์กร:
IBN
IBN
ออสติน รัฐเท็กซัส
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
[email protected]
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ:
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9574303
ฝ่ายสื่อสารองค์กร:
IBN
IBN
ออสติน รัฐเท็กซัส
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
[email protected]
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ:
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9574303