Datavault AI เข้าซื้อกิจการ API Media ด้วยการชำระเป็นเงินสดทั้งหมด

ผู้ให้บริการเทคโนโลยี API เลือก Datavault AI เพื่อสานต่อวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชั้นนำ
ฟิลาเดลเฟีย, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน IBN – ในวันนี้ Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรด้านการแปลงข้อมูลเป็นโทเคนและการสร้างรายได้จากข้อมูล ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าซื้อ API Media ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ ด้วยจุดแข็งด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเทคโนโลยีและทีมผู้นำที่มีประสบการณ์ของ API ทั้ง Datavault AI และ API จะร่วมกันยกระดับศักยภาพในการกระตุ้นการใช้ข้อมูลขององค์กร ขยายขีดความสามารถด้าน AI และสร้างโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้จากข้อมูลในตลาดระดับโลก ทั้งนี้ แบรนด์ API จะยังคงอยู่ต่อไป โดยการดำเนินงานจะได้รับการยกระดับขึ้นด้วยการเพิ่มเติมความสามารถและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและจดสิทธิบัตรโดย Datavault AI
API Media ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีภาพและเสียงล้ำสมัย รวมถึงบริการด้านไอทีสำหรับงานกีฬาขนาดใหญ่และลูกค้าองค์กร ลูกค้าของ API ได้แก่ สนามกีฬาและงานกีฬาชั้นนำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความทุ่มเทและการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งบริษัทได้ปลูกฝังและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ
“การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยายระบบนิเวศการสร้างรายได้จากข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Datavault” Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Datavault AI กล่าว “แบรนด์ API Media ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการสื่อสารหลายช่องทาง การผสานข้อมูลซ้อนทับ และระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองได้ทันที จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มหลักของเรา เพิ่มคุณค่าด้านวัฒนธรรมองค์กร และยกระดับคุณค่าที่เรามอบให้แก่ลูกค้าองค์กรผ่านสินทรัพย์ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและแปลงเป็นโทเคนแล้ว นี่คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่เราปรารถนา และนี่คือทีมที่เราถวิลหา นี่เป็นความฝันที่กลายเป็นจริง”
“การเข้าร่วมกับ Datavault AI ทำให้เราสามารถมอบขีดความสามารถขั้นสูงสุดด้าน AI การวิเคราะห์ และการสร้างรายได้จากข้อมูลอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของเราได้” Frank Tomaino ประธานของ API Media กล่าว “ชุดเทคโนโลยีของ Datavault ช่วยพลิกโฉมวิธีที่องค์กรจัดการและสร้างรายได้จากข้อมูล สร้างช่องทางรายได้ใหม่ ๆ พร้อมรักษาความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วน เราจะร่วมกันกำหนดนิยามใหม่ของสิ่งที่เป็นไปได้ในด้านการตลาดอัจฉริยะและการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย”
David Reese ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ API Media กล่าวเสริมว่า “การเข้าซื้อกิจการ API Media ช่วยเร่งเส้นทางการเติบโตของ Datavault และขยายฐานรายได้ประจำของเรา” “อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของเราในวงการสื่อและการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมทั้งขยายการเข้าถึงไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่พร้อมสำหรับโซลูชันข้อมูลที่ผ่านการแปลงเป็นโทเคน”
ด้วยการผสานรวม API Media เข้ามา Datavault AI จะได้รับความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นในด้านการดำเนินงานสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์รายได้ ซึ่งจะช่วยวางตำแหน่งให้บริษัทสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มธุรกิจข้อมูลองค์กร การโฆษณา และบริการ AI ได้มากยิ่งขึ้น การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ Datavault ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการสร้างรายได้จากข้อมูล การทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบโทเคนบนบล็อกเชน และการจัดกิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI
เกี่ยวกับ Datavault
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
