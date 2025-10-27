DAMAC เชิญชวนคนทั่วโลกสมัครเข้าร่วมโครงการ “The Ultimate DAMAC Islander”

- เดินทางสู่เกาะปลายทางแปดแห่งทั่วโลก โดย DAMAC จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ชนะ
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — DAMAC Properties ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรูเอกชนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นแบรนด์ที่มีโครงการกระจายอยู่ทั่วโลก ประกาศเปิดโอกาสครั้งใหม่ให้กับนักเดินทาง ผู้ใฝ่ฝัน และนักสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลก กับโอกาสในการเป็น The Ultimate DAMAC Islander ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นพนักงานของ DAMAC พร้อมรับเงินเดือน และจะเริ่มต้นการเดินทางในฐานะทูตประจำเกาะแบบเต็มเวลา ใช้ชีวิต สำรวจ และแบ่งปันประสบการณ์ในแปดจุดหมายปลายทางเขตร้อนอันงดงาม รวมถึงประเทศมอริเชียสและบาร์เบโดส ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก ไปจนถึงประสบการณ์ต่าง ๆ จะได้รับการดูแลโดย DAMAC อย่างครบถ้วน บทบาทอันโดดเด่นนี้จาก DAMAC มอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้ผู้ได้รับเลือกได้สัมผัสศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย เพลิดเพลินกับความสงบ ความเชื่อมโยง และอิสรภาพ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์นี้สู่ผู้ชมทั่วโลก
เชิญผู้ที่มีฝันยิ่งใหญ่
แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโครงการ DAMAC Islands โดยเปิดรับผู้คนจากทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นนักเล่าเรื่อง ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา นักสำรวจ หรือผู้มีวิสัยทัศน์ เพื่อสมัครและแสดงให้เห็นว่าทำไมพวกเขาจึงควรเป็น The Ultimate DAMAC Islander ตัวแทนที่ได้รับเลือกจะทำหน้าที่เป็นพนักงานและทูตอย่างเป็นทางการของ DAMAC ถ่ายทอดวิถีชีวิตบนเกาะเขตร้อนสุดหรู ที่เต็มไปด้วยความสงบอันอบอุ่นจากแสงแดด ความงามอย่างมีรสนิยม และการค้นพบที่ไม่สิ้นสุด
“นี่ไม่ใช่เพียงการแข่งขัน” Amira Sajwani กรรมการผู้จัดการ จาก DAMAC Properties กล่าว “แต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ผ่านการเดินทางของบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะกลายเป็นเสียงแห่งสวรรค์ เรากำลังมองหาคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความตื่นเต้น ความคิดสร้างสรรค์ และความรักในความท้าทาย หรือก็คือ คนที่พร้อมจะใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นเพียงแค่ฝันถึง”
ประสบการณ์ทั้งหมดจะถ่ายทอดสู่ผู้ชมทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ และซีรีส์พิเศษในรูปแบบคอนเทนต์ที่ติดตามเส้นทางของผู้ได้รับเลือกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการใช้ชีวิตบนเกาะสวรรค์
วิธีการสมัคร
การสมัครจะเปิดให้ทั่วโลกในเร็ว ๆ นี้ผ่านทางเว็บไซต์ของ DAMAC ที่ www.damacislander.com ซึ่งผู้สมัครสามารถส่งผลงานสร้างสรรค์เพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงควรได้รับเลือกเป็น The Ultimate DAMAC Islander
เกี่ยวกับ DAMAC Properties
DAMAC Properties เป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์หรูของตะวันออกกลางตั้งแต่ปี 2002 โดยพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อนที่ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในภูมิภาคและต่างประเทศ รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ จอร์แดน เลบานอน อิรัก มัลดีฟส์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ส่งมอบที่อยู่อาศัยแล้วกว่า 49,000 ยูนิต และยังมีอีกกว่า 54,000 ยูนิตอยู่ระหว่างการวางแผนและพัฒนา DAMAC ได้ร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก เช่น Versace, Roberto Cavalli หรือ de GRISOGONO เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือระดับ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและพลังแห่งการเติบโต DAMAC กำลังก้าวสู่การสร้างนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตหรูหราระดับโลก
ดื่มด่ำความหรูหรา
ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ www.damacproperties.com
ติดตาม DAMAC Properties ได้ทาง Facebook, X, Instagram, LinkedIn และ YouTube(@DAMACofficial)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
ฝ่ายการสื่อสารองค์กร DAMAC Properties
โทร: +971 4 373 2197
อีเมล: [email protected]
ภาพประกอบการแถลงข่าวนี้สามารถดูได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5680a49f-7c11-49f6-8996-76560cfa3617
GlobeNewswire Distribution ID 1001135108