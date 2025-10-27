Curia ลงทุน 4 ล้านดอลลาร์เพื่อยกระดับการผลิต Sterile API

ออลบานี นิวยอร์ก, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia Global, Inc. (Curia) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิต ได้ประกาศในวันนี้ถึงการลงทุนมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์เพื่อยกระดับห้องปลอดเชื้อ API สองแห่งในเมืองบายาโดลิด ประเทศสเปน การลงทุนนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน EU GMP ภาคผนวก 1 ล่าสุด และตอกย้ำความมุ่งมั่นอันยาวนานของ Curia ในด้านความเป็นเลิศด้านกฎระเบียบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภาคผนวก 1 ให้คำแนะนำทั่วไปสำหรับการออกแบบและการควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ ระบบ และขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อทั้งหมด โดยใช้หลักการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Quality Risk Management, QRM) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารแขวนลอย และเอนโดทอกซินในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
การปรับปรุงนี้สนับสนุนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของบายาโดลิด Curia ใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความเข้าใจในกระบวนการที่เพิ่มขึ้น การลงทุนส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงอุปกรณ์ของโรงงาน รวมถึงการติดตั้งเครื่องแยกแบบใหม่ พร้อมกับการปรับปรุงระบบ ระบบปรับสภาวะอากาศ แผงควบคุมยา ระบบอัตโนมัติ การฆ่าเชื้อในสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทั่วไป การเปลี่ยนไปใช้ระบบปิดอย่างสมบูรณ์เป็นแรงผลักดันหลักของการยกระดับอัปเกรดเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ และป้องกันการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาในทุกขั้นตอนของการผลิต นอกจากนี้ การปรับปรุงตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมกับการนำระบบควบคุมอัตโนมัติเพิ่มเติมมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ตามที่ระบุไว้ใน 21 CFR ส่วนที่ 11
“คุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของเรา” Philip Macnabb ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curia กล่าว “ข้อกำหนดในภาคผนวก 1 ใหม่สอดคล้องกับแนวทางเชิงรุกของเราในการควบคุมคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอระดับการรับรองสูงสุดแก่ลูกค้าของเราเสมอเมื่อพูดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความสามารถของเราในการส่งมอบ API ปลอดเชื้อคุณภาพสูงในปริมาณมาก ลูกค้าพึ่งพาเราในด้านความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ และความไว้วางใจ ด้วยการปรับปรุงเหล่านี้ที่เมืองบายาโดลิด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะยังคงลงทุนล่วงหน้าตามแนวโน้มอุตสาหกรรมในขณะที่เราเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด”
ข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดที่เมืองบายาโดลิดเป็นไปตามการประเมินทั่วทั้งบริษัทในเครือข่ายทั่วโลกของ Curia เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในภาคผนวก 1 ใหม่ การประเมินได้ตรวจสอบขั้นตอน อุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค คุณสมบัติ และการตรวจสอบเพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละสถานที่ปฏิบัติงานและเพื่อแก้ไขพื้นที่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายการผลิตการแปรรูปปลอดเชื้อ API ทั่วโลกของ Curia ได้ให้บริการลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 20 ปี การลงทุนนี้ทำให้บริษัทสามารถสนับสนุนโครงการการผลิตที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการส่งมอบยาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่ไม่ยอมแพ้
เกี่ยวกับ Curia
Curia เป็นองค์กรให้บริการวิจัย พัฒนา และการผลิตตามสัญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี เครือข่ายโรงงานทั่วโลก 20 แห่งที่บูรณาการ และพนักงาน 3,200 คน ที่ร่วมงานกับลูกค้าด้านชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำการบำบัดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ตลาด ข้อเสนอของเราในด้านโมเลกุลขนาดเล็ก สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ และชีววัตถุครอบคลุมตั้งแต่การค้นพบจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยขีดความสามารถแบบบูรณาการด้านกฎระเบียบ การวิเคราะห์ และการบรรจุยาปราศจากเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการของเรา พร้อมกับโรงงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ มอบประสบการณ์ระดับแนวหน้าตลอดการผลิตตัวยาสําคัญและผลิตภัณฑ์ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อเร่งการวิจัยของคุณและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นไปจนถึงการรักษา ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ curiaglobal.com
|ติดต่อบริษัท:
|Viana Bhagan
|Curia
|+1 518 512 2111
|[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9562221