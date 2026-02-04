CGTN: มากกว่าการเดินทาง: การเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจีน

การเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2026 เริ่มต้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และจะดำเนินต่อเนื่องไปเป็นเวลา 40 วัน จนถึงวันที่ 13 มีนาคม ก่อนการเดินทางครั้งใหญ่ประจำปีนี้ ทาง CGTN ได้เผยแพร่บทความพิเศษที่สำรวจว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ก้าวข้ามการเป็นเพียงปรากฏการณ์ด้านคมนาคม และกลายเป็นมุมมองเฉพาะที่ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของจีนได้อย่างไร
ปักกิ่ง, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ท่ามกลางแสงไฟสปอตไลต์ที่ส่องสว่างในศูนย์ซ่อมบำรุงเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน ขบวนรถไฟหัวกระสุนสีเงินหลายแถวเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ เมื่อมองจากด้านบน ขบวนรถไฟเหล่านี้ดูคล้ายกองเรือบรรทุกเครื่องบินภาคพื้นดินที่พร้อมปฏิบัติการ
นี่เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการเดินทางทั่วประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดในโลก ที่เรียกว่าชุนอวิ้น (การเดินทางช่วงฤดูใบไม้ผลิ) การเดินทางประจำปีในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือตรุษจีนซึ่งกินเวลา 40 วัน ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเที่ยงคืนของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ก่อนถึงวันหยุดที่สำคัญที่สุดของประเทศ
ปีนี้ ชุนอวิ้นมีแนวโน้มจะทำลายสถิติเดิมทั้งหมด จากการประเมินอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางระหว่างภูมิภาคมากถึง 9.5 พันล้านคนตลอดช่วงเวลา 40 วัน ซึ่งจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 13 มีนาคม
ด้วยแรงผลักดันจากวันหยุดยาวเก้าวัน ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเดินทางในปี 2026 จึงมิได้เป็นเพียงความสำเร็จด้านการจัดการโลจิสติกส์เท่านั้น หากยังเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของจีนอีกด้วย
ความยืดหยุ่นของระบบโลจิสติกส์ของจีน
เช่นเดียวกับทุกปี ชุนอวิ้นปี 2026 ยังคงเป็นภาพสะท้อนศักยภาพด้านโลจิสติกส์อันยิ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่คาดว่าการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลจะยังคงเป็นรูปแบบการเดินทางหลัก คิดเป็นราว 80 เปอร์เซ็นต์ของการเดินทางทั้งหมด ขณะเดียวกัน การเดินทางด้วยรถไฟและการบินพลเรือนคาดว่าจะพุ่งถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีผู้โดยสารราว 540 ล้านคน และ 95 ล้านคนตามลำดับ
เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือ โครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนและมีหลายชั้นระดับ กระทรวงคมนาคมได้ขยายเครือข่ายจุดชาร์จบนทางหลวงเป็น 71,500 จุด เพื่อรองรับจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ผู้เดินทางสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะจุดชาร์จได้แบบเรียลไทม์ผ่านมินิโปรแกรม ขณะเดียวกันก็มีการจัดหน่วยชาร์จฉุกเฉินเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
นอกจากเครือข่ายทางหลวงแล้ว ระบบรถไฟของจีน ซึ่งปัจจุบันได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ใช้ระบบตั๋วทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นและรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก
ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ขณะที่มวลอากาศเย็นกำลังพัดปกคลุมพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลาง พร้อมนำหิมะและน้ำแข็งมาด้วย สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีนและหน่วยฉุกเฉินได้จัดเตรียมอุปกรณ์กำจัดน้ำแข็งและทีมกู้ภัยเฉพาะทางไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือสถานการณ์ อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ ซึ่งรวมถึงโดรนและเฮลิคอปเตอร์ พร้อมใช้งานเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่กล่าวว่า การประสานงานในช่วงชุนอวิ้นเป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐกว่า 20 แห่ง
บริการที่อบอุ่นใจ
เพื่อยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร การเดินทางที่คึกคักในปีนี้จึงมี “บริการที่อบอุ่นใจ” มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้คนหลายล้านคน เปลี่ยนการเดินทางครั้งใหญ่ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
จุดเด่นสำคัญประการหนึ่งคือการขยายจำนวน “ตู้โดยสารที่เงียบสงบ” ปัจจุบันมีตู้โดยสารประเภทนี้ให้บริการบนรถไฟความเร็วสูงกว่า 8,000 ขบวน มอบพื้นที่เงียบสงบสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความผ่อนคลาย ระดับเสียงประกาศถูกจำกัดไว้ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พนักงานให้บริการแบบ “ไร้เสียง” ด้วยการช่วยเหลืออย่างนุ่มนวลแทนการประกาศเสียงดัง นอกจากนี้ พนักงานยังจัดเตรียมที่อุดหูแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและชุดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงหนังสือภาพ เพื่อช่วยให้เด็กเล็กเพลิดเพลินและสงบระหว่างการเดินทาง
มีการดำเนินการเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลตามสนามบินและสถานีรถไฟใหญ่ ๆ หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือ บริการ “ผมขาว” ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางได้อย่างมีศักดิ์ศรีและสะดวกสบาย ตัวอย่างเช่น ที่สนามบินสือเจียจวงทางตอนเหนือของจีน ผู้โดยสารที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิพิเศษในการเช็คอินและขึ้นเครื่องก่อน
นอกจากนี้ การเดินทางทุกวันนี้ยังเปิดกว้างขึ้นสำหรับครอบครัว รวมถึงสมาชิกสี่ขาของพวกเขาด้วย ในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน บริการ “ระบบรางเพื่อสัตว์เลี้ยง” ได้ขยายจากหนึ่งสถานีเป็นสี่สถานี เปิดให้ผู้โดยสารจองกรงขนส่งพิเศษผ่านแอป 12306
เทศกาลตรุษจีน
การเดินทางครั้งใหญ่ช่วงชุนอวิ้นคือการเดินทางกลับบ้านของผู้คนนับล้าน ก่อนเข้าสู่เทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือที่เรียกกันว่าเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เทศกาลที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมจีนและการเฉลิมฉลองหลากหลายรูปแบบนี้ เป็นวันแรกของปฏิทินจันทรคติ และเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และสายใยครอบครัวที่แน่นแฟ้น สื่อถึงความหวังและความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผู้คนทั่วโลกเข้าใจได้
ขนบธรรมเนียมหลัก เช่น การรวมญาติ การประดับประดาด้วยสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง การอวยพรให้โชคดี การรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวอย่างครึกครื้น และการทำงานหัตถกรรมดั้งเดิมอย่างโคมไฟ ล้วนดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมทั่วโลกด้วยการต้อนรับปีใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์
ในแต่ละปี รายการ “งานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ” ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ประจำปีที่ถ่ายทอดสดโดย China Media Group และมีผู้ชมหลายพันล้านคนทั่วโลก คือภาพแทนเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของจีนในแต่ละปี หลังจากซ้อมเสร็จไปแล้วสามครั้ง งานกาล่าปี 2026 จะยังคงดำเนินต่อไปด้วยบรรยากาศแห่งความรื่นเริงและรื่นเริง สะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาของจีนยุคใหม่อย่างเด่นชัด
ในคืนก่อนวันตรุษจีน ทาง CGTN ยังได้นำเสนอรายการสดระดับเรือธงของสถานีอย่าง “ซูเปอร์ไนท์” รายการนี้เสนอคำบรรยายงานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของ CMG แบบร่วมรับชมในห้าภาษา ได้แก่ อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อาหรับ และรัสเซีย พร้อมด้วยรายการพิเศษมากมาย ช่วงต่าง ๆ ในรายการนำเสนอวัฒนธรรมจีนในหลายแง่มุมอย่างมีสีสันที่ดึงดูดใจผู้ชมในต่างประเทศ ทั้งขนบตรุษจีน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และงิ้วแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าถึงแก่นสารของวัฒนธรรมจีนได้ชัดเจนขึ้น และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจีนได้มากขึ้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่:
https://news.cgtn.com/news/2026-02-01/More-than-a-journey-How-chunyun-travel-rush-reflects-a-changing-China-1KptvLAeFPi/p.html
ติดต่อ: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9648557