CGTN: จีนเปลี่ยนการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สูงกว่าปกติให้กลายเป็นความมั่งคั่งยั่งยืนสำหรับเกษตรกรได้อย่างไร

ปักกิ่ง, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ที่เมืองเต๋อโจว มณฑฑลซานตงทางภาคตะวันออกของจีน สำนักข่าว CGTN ได้เผยแพร่บทความเจาะบทเรียนวิธีที่จีนเปลี่ยนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มากกว่าปกติให้เป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้อย่างไร บทความนี้เน้นให้เห็นถึงความพยายามของประเทศจีนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบท และสร้างความมั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาจริง ๆ
เพียงแตะสมาร์ทโฟนไม่กี่ที ก็ขายข้าวสาลีได้แล้ว
ฤดูร้อนนี้ นาย Wang Xiugang เกษตรกรในอำเภอเซี่ยจิน เมืองเต๋อโจว มณฑลซานตงทางภาคตะวันออกของจีน ไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวรอหลายชั่วโมงที่สถานีรับซื้อผลผลิตอีกต่อไปแล้ว เขาสามารถจองเวลาจัดส่ง เช็คราคา ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพ และดำเนินการตามขั้นตอนการขายทั้งหมด ตั้งแต่ชั่งน้ำหนักไปจนถึงการชำระเงิน ให้เสร็จสิ้นได้ในเวลาประมาณ 30 นาที ทั้งหมดนี้ดำเนินการผ่านแอปมือถือ
การพลิกโฉมจากการเข้าคิวรอด้วยตัวเองไปสู่การขายผลผลิตง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัสนี้สะท้อนให้เห็นการผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของจีน
สำหรับประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนแล้ว ภาคการเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกรยังคงเป็นวาระสำคัญลำดับแรกในการบริหารปกครองมานานแล้ว ในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เมืองเต๋อโจวในวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Xi ได้เน้นย้ำว่าการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและชนบทให้ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศจีนสู่ความทันสมัยในวงกว้าง พร้อมเร่งให้มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมภาคส่วนดังกล่าวให้แข็งแรง
รักษาชามข้าวของประเทศให้มั่นคง
“การสร้างหลักประกันว่าจะมีอุปทานธัญพืชและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีเสถียรภาพนั้นถือเป็นลำดับความสำคัญอันดับแรกของภาคการผลิตทางการเกษตร ” ประธานาธิบดี Xi กล่าวขณะตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองเต๋อโจว
คำกล่าวของประธานาธิบดีมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเมืองที่มักจะได้รับการขนานนามว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของจีน แม้ว่าจะมีพื้นที่เพียง 10,000 กว่าตารางกิโลเมตร แต่เมืองเต๋อโจวกลับมีส่วนในการผลิตธัญพืชได้มากกว่า 1 กิโลกรัม ในทุก ๆ 100 กิโลกรัมของผลผลิตรวมทั่วประเทศ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองเต๋อโจวได้กลายเป็นพื้นที่ทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โครงการริเริ่ม “Dunbanliang” ซึ่งเปิดตัวในปี 2021 โดยเมืองเต๋อโจวเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารของชาติ เป็นโครงการเกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตธัญพืชให้ได้มากกว่า 1.5 เมตริกตันต่อหมู่ (ประมาณ 0.0667 เฮกตาร์) สองปีต่อมา เมืองเต๋อโจวได้สร้างพื้นที่สาธิตแห่งแรกของประเทศ “Dunbanliang” โดยมีพื้นที่หนึ่งล้านหมู่
ความสำเร็จดังกล่าวถูกขับเคลื่อนด้วยพื้นที่เกษตรกรรมมาตรฐานสูง การยกระดับระบบชลประทาน ปรับปรุงความหลากหลายของเมล็ดพันธ์ รวมทั้งเทคโนโลยีการให้น้ำและปุ๋ยร่วมกัน ในปี 2025 พื้นที่เกษตรกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ “Dunbanliang” ได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.58 ล้านหมู่ ในเมืองเต๋อโจว
ความพยายามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันระดับชาติในวงกว้าง การเก็บเกี่ยวธัญพืชในช่วงฤดูร้อนของจีนในปีนี้เสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 90% ถือว่าเป็นอีกการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นที่สำเร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่
เปลี่ยนผลผลิตสู่ชีวิตที่ดีขึ้น
แต่ว่าการผลิตธัญพืชให้มากขึ้นนั้นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้น
สำหรับเกษตรกรหลายราย ความท้าทายเพิ่งจะเริ่มขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว พื้นที่ตากผลผลิตไม่เพียงพอ การสูญเสียระหว่างการเก็บรักษา และความผันผวนของราคาในตลาด ทั้งหมดนี้ส่งผลให้รายได้ลดลง
ในอำเภออู๋เฉิง ซึ่งอยู่ในเมืองเต๋อโจวเช่นกัน หน่วยงานท้องถิ่นได้นำโมเดล “ธนาคารธัญพืช” มาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรสามารถเก็บรักษาธัญพืช ตากลดความชื้นอย่างมืออาชีพ และเลือกได้ว่าต้องการขายเมื่อใด เพื่อชวยลดการสูญเสียและเพิ่มผลตอบแทน
โครงการริเริ่มนี้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเบื้องหลังการผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมและพื้นที่ชนบทให้ทันสมัยของจีน เป้าหมายนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่เพียงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น แต่เป็นการขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบทและสร้างความมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการพัฒนาให้ทันสมัยนี้
เป้าหมายดังกล่าวถูกเน้นย้ำและเห็นได้ชัดเจนระหว่างการตรวจเยี่ยมของประธานาธิบดี Xi ในครั้งนี้
ที่บ้านของ Yu Xinhu ชาวบ้านในหมู่บ้านซีอวี๋เจีย ประธานาธิบดี Xi ได้นั่งลงพูดคุยกับเขาและครอบครัว และสอบถามถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน การทำงานและรายได้ของพวกเขา รวมทั้งสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวและการศึกษาของเด็ก ๆ คำถามเหล่านี้เน้นย้ำให้เห็นถึงตัวชี้วัดที่สำคัญของการพัฒนาชนบท ซึ่งคือ เกษตรกรเห็นการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่เป็นรูปธรรมจริงในชีวิตของพวกเขาหรือไม่
ในหมู่บ้านซีอวี๋เจีย การปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนี้เริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านการพัฒนาร่วมกันของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 3,000 คน ได้รับโอกาสและประโยชน์ร่วมกันจากการพัฒนานี้ด้วยเช่นกัน ศูนย์ไลฟ์สดออนไลน์ช่วยสร้างรายได้รวมให้แก่หมู่บ้านได้เกือบหนึ่งล้านหยวนต่อปี ในขณะที่โปรแกรมการท่องเที่ยวผสานการศึกษาเรียนรู้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 20,000 คนในแต่ละปี
ประธานธิบดี Xi ได้กล่าวกับชาวบ้านก่อนเดินทางกลับว่า เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาให้ทันสมัยนี้เพื่อตอบสนองความปรารถนาของผู้คนที่ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความสำเร็จที่แท้จริงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้น ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณธัญพืชที่ผลิตได้เท่านั้น แต่ยังอยู่ที่ความมั่งคั่งและโอกาสต่าง ๆ ที่ผลผลิตเหล่านั้นมอบให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกอีกด้วย
https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-turns-bumper-harvests-into-lasting-prosperity-for-farmers-1Of7MKxNpeM/p.html
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