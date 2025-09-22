CGTN: การส่งเสริม “พลังหญิง”: Peng Liyuan เรียกร้องการเสริมศักยภาพให้กับผู้หญิงด้วยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพิธีมอบรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education ประจำปี 2025 ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวาระครบรอบ 10 ปีของรางวัลดังกล่าว ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บทความดังกล่าวได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในการเสริมศักยภาพให้กับผู้หญิงรุ่นใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านนวัตกรรมที่จำเป็นต่อยุคสมัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ปักกิ่ง, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ในชนบทของยูกันดา เด็กสาววัยรุ่นเคยต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก เช่น การออกจากโรงเรียนเพื่อแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย หรือการทนเรียนต่อไปในห้องเรียนที่ขาดแคลนสุขอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม สิ่งนั้นได้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป โครงการ Promoting Equality in African Schools (PEAS) ได้สร้างวิทยาเขตที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนด้านสุขภาพและศักดิ์ศรีของเด็กผู้หญิง ในแต่ละปี มีนักเรียนเกือบ 300,000 คนในยูกันดา แซมเบีย และกานา ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
ในแซมเบีย องค์กร Campaign for Female Education (CAMFED) ก็มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน ตั้งแต่ปี 2001 โครงการริเริ่มดังกล่าวได้ช่วยเหลือเด็กผู้หญิงให้ก้าวข้ามอุปสรรคด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงรุ่นใหม่มากกว่า 617,000 คนในพื้นที่ชนบทสามารถเรียนจบได้ ด้วยทักษะด้านภาวะผู้นำและการทำงานเพื่อชุมชน บัณฑิตจำนวนมากได้กลายเป็นแบบอย่างในหมู่บ้าน ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ลูกสาวก็ยังคงเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ถูกปฏิเสธโอกาสทางการศึกษา
นี่คือตัวอย่างเรื่องราวที่ได้รับการยกย่องผ่านรางวัลขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ด้านการศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงและผู้หญิง ซึ่งครบรอบ 10 ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง โครงการจากเคนยาและเลบานอนได้รับรางวัลในปีนี้
Peng Liyuan ภริยาของประธานาธิบดีจีน Xi Jinping และทูตพิเศษของยูเนสโกด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงและผู้หญิง พร้อมด้วย Audrey Azoulay ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ได้มอบรางวัลให้กับสองโครงการดังกล่าว
ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ Peng ได้ส่งสารที่สะท้อนก้องเกินกว่าพิธีการ เธอกล่าวว่าเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้หญิงจำเป็นต้องได้รับการเสริมศักยภาพด้วยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
“เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของผู้หญิง” เธอกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ผู้หญิงได้รับการเสริมความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี และศักยภาพด้านนวัตกรรม “เราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงสามารถก้าวเข้าสู่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีและสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ได้” Peng เน้นย้ำ
ความสำเร็จของจีนในการส่งเสริมการพัฒนาผู้หญิงอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ได้ช่วยตอกย้ำถึงการสื่อสารของ Peng ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ประเทศจีนได้ปิดช่องว่างทางเพศในด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2024 โดยมีนักเรียนหญิงคิดเป็น 47.3% ในระดับอนุบาล มีนักเรียนหญิง 46.98% ในการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และมีนักเรียนหญิง 49.3% ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับอุดมศึกษา มีผู้หญิงคิดเป็น 50.76% ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งเพิ่มขึ้น 14.15 จุดเปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ปี 1995
นอกเหนือจากสถิติแล้ว จีนยังได้เปิดตัวโครงการหลายโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กผู้หญิงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 มูลนิธิพัฒนาสตรีชาวจีนได้เปิดตัวโครงการ “Exploring the Future” ให้กับเด็กผู้หญิงอายุ 12–16 ปี เพื่อพาเที่ยวชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำ จนถึงขณะนี้ มีนักเรียนมากกว่า 8,200 คนที่ได้สำรวจสาขาต่าง ๆ นับตั้งแต่วิศวกรรมเครื่องกลไปจนถึงชีวฟิสิกส์ พร้อมทั้งพัฒนาโครงการที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับการประยุกต์ใช้ในโลกจริง
ในพิธีการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Azoulay ได้กล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุน UNESCO มาอย่างยาวนาน และมีความพยายามในระดับโลกเพื่อเสริมศักยภาพแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
จีนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในระดับโลก นับตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพการประชุมสตรีโลกครั้งที่ 4 ในปี 1995 ณ กรุงปักกิ่ง ตามเอกสารสมุดปกขาวที่เผยแพร่โดยสำนักงานข้อมูลข่าวสารคณะรัฐมนตรีจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จีนได้ร่วมก่อตั้งรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education ซึ่งได้สนับสนุนโครงการ “Maternal and Child Health” จำนวน 100 โครงการ และโครงการ “Happy Campus” อีก 100 โครงการ รวมถึงเปิดตัวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพมากมายให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ผ่านโครงการเหล่านี้ จีนได้ช่วยฝึกอบรมให้กับผู้หญิงมากกว่า 200,000 คนจากกว่า 180 ประเทศและภูมิภาค
“จีนให้ความสำคัญมาโดยตลอดต่อการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของผู้หญิง” Peng เน้นย้ำ “เราหวังว่าจะได้เสริมสร้างความร่วมมือกับ UNESCO และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ของผู้หญิงอย่างรอบด้าน และยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ของผู้หญิงร่วมกัน”
https://news.cgtn.com/news/2025-09-20/Peng-Liyuan-calls-to-empower-women-with-science-education-1GORJugaKwo/p.html
