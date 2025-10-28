Bodor Laser ได้รับรางวัล Red Dot Award: Design Concept 2025 Ceremony

ผลิตภัณฑ์หลักสามรายการได้รับการยกย่องในด้านความเป็นเลิศด้านการออกแบบ โดยเครื่องเชื่อมเลเซอร์แบบพกพาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Best of the Best”
สิงคโปร์, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bodor Laser ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการตัดและเชื่อมด้วยเลเซอร์ ได้รับการยกย่องอย่างสูงในงานประกาศรางวัล Red Dot Award: Design Concept 2025 ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ผลิตภัณฑ์หลักสามรายการ ได้แก่ เครื่องเชื่อมเลเซอร์แบบพกพารุ่นใหม่ เครื่องตัดแผ่นเลเซอร์ และเครื่องตัดท่อเลเซอร์ ได้รับยกย่องในด้านนวัตกรรมการออกแบบที่โดดเด่นและความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม
เครื่องเชื่อมเลเซอร์แบบพกพาของ Bodor คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “Best of the Best” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขัน ถือเป็นก้าวสำคัญและตอกย้ำอิทธิพลในอุตสาหกรรมอุปกรณ์เลเซอร์ระดับโลก
รางวัล Red Dot Award ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1955 และถือเป็นรางวัลด้านการออกแบบระดับสูงสุดสามอันดับแรกของโลก ร่วมกับรางวัล iF Design Award ของเยอรมนี และรางวัล U.S. IDEA Award ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้รับรางวัล โดย “Best of the Best” เป็นที่รู้จักในเรื่องเกณฑ์ที่เข้มงวดและอิทธิพลระดับโลก โดยรางวัลนี้ยกย่องผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาตรฐานใหม่ ๆ ในด้านนวัตกรรม ฟังก์ชันการทำงาน และความสวยงาม
การออกแบบของ Bodor สะท้อนถึงปรัชญาที่ผสมผสานเทคโนโลยีและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกัน ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นสะท้อนถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้และวิศวกรรมที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่โครงสร้างตามหลักสรีรศาสตร์และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายไปจนถึงโครงสร้างแบบโมดูลาร์และระบบความปลอดภัย ความกลมกลืนระหว่างความสง่างามและประสิทธิภาพนี้เป็นตัวกำหนดปรัชญาของ Bodor ซึ่งผสมผสานสุนทรียศาสตร์แบบเรียบง่ายเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูง Bodor ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านการออกแบบในอุตสาหกรรมเลเซอร์ โดยการเปลี่ยนความซับซ้อนให้กลายเป็นความชัดเจน และวิศวกรรมให้กลายเป็นศิลปะ
เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้คือระบบนิเวศการผลิตของ Bodor สำนักงานใหญ่ระดับโลกอยู่ที่เมืองจี่หนาน มีพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร มีสายการผลิตอัจฉริยะและระบบดิจิทัล โดยมีผลผลิตต่อปีมากกว่า 20,000 หน่วย สำนักงานใหญ่ในภาคใต้แห่งใหม่ที่เซินเจิ้น ซึ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาและการผลิตระดับไฮเอนด์ จะเพิ่มจำนวนหน่วยงานมากกว่า 5,000 หน่วยต่อปี เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายบริการทั่วจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รางวัลที่ Bodor ได้รับล่าสุดนี้ทำให้บริษัทกลายเป็นแบรนด์อุปกรณ์เลเซอร์รายแรกของโลกที่ได้รับรางวัล “Best of the Best” จาก Red Dot จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับรางวัล Red Dot Awards 5 รางวัล อีกทั้งรางวัล iF Design Awards สี่รางวัล และรางวัลระดับนานาชาติอีกสี่รางวัล รวมถึงรางวัล MUSE, Good Design (U.S.) และรางวัล French Design Awards
ในอนาคต Bodor Laser ยังคงจะยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของตนที่ว่า เทคโนโลยีคือรากฐาน การออกแบบคือปีก และผู้ใช้คือหัวใจ ด้วยนวัตกรรมและการบูรณาการการออกแบบ บริษัทส่งมอบโซลูชันเลเซอร์ที่ผสานการใช้งานและความสวยงามเข้าด้วยกัน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลกสู่ยุคใหม่แห่งการผลิตอัจฉริยะและความสวยงาม
