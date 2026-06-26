สโลวีเนียฉลอง 74 ร้านอาหารที่ได้รับดาวจาก MICHELIN ในปี 2026: ร้าน Hiša Franko ยังคงรักษาสามดาวไว้ได้

MICHELIN Guide Slovenia 2026 เปิดเผยรายชื่อร้านอาหาร 74 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2 ร้าน สโลวีเนียมีจำนวนดาว MICHELIN รวม 13 ดวงในปีนี้ เพิ่มขึ้นหนึ่งดวงจากปี 2025
ลูบลิยานา, สโลวีเนีย, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Hiša Franko ซึ่งนำโดย Ana Roš ยังคงครองสามดาว MICHELIN อย่างสง่างาม ในขณะที่ร้าน Milka ภายใต้การดูแลของ David Žefran คว้าสองดาว MICHELIN ต่อเนื่องอีกปี ร้านอาหาร 8 แห่งได้รับดาว MICHELIN หนึ่งดวง โดยมี Galerija okusov เข้าร่วมในหมวดหมู่นี้เป็นครั้งแรกในปีนี้ และในปีนี้มีร้านอาหาร 12 แห่งที่ได้รับสัญลักษณ์ Bib Gourmand หมวดหมู่ Selected ประกอบด้วยร้านอาหาร 52 แห่ง โดยในจำนวนนี้มี 6 ร้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครั้งแรก
ปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัล MICHELIN Opening of the Year Award ในสโลวีเนีย รางวัลพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ รางวัล Young Chef Award มอบให้แก่ Marko Magajne จาก Galerija okusov รางวัล Sommelier Award มอบให้แก่ Nejc Farčnik จาก Grič และรางวัล Service Award มอบให้แก่ Peter Patajc จาก Gostilnica Ruj รางวัล Opening of the Year Award ตกเป็นของ Gostilna Francl ซึ่งนำทีมโดย Sebastijan Kovačič
MSc Maja Pak Olaj ผู้อำนวยการคณะกรรมการการท่องเที่ยวสโลวีเนีย เน้นย้ำว่า “ผลการจัดอันดับ MICHELIN Guide Slovenia ประจำปีนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าสโลวีเนียกำลังยกระดับสถานะของตนเองสู่หนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่โดดเด่นที่สุดของยุโรป การที่ร้านอาหาร 74 แห่งจากทั่วประเทศได้รับการคัดเลือก แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาหารรสเลิศคุณภาพสูงกำลังมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวของสโลวีเนีย และเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ความร่วมมือของเรากับ MICHELIN ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสโลวีเนียในเวทีนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และเสริมสร้างชื่อเสียงของเชฟและร้านอาหารในสโลวีเนีย เรารู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่สโลวีเนียได้รับรางวัล Opening of the Year Award เป็นครั้งแรกในปีนี้ พร้อมด้วยรางวัล Young Chef Award, Sommelier Award และ Service Award ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความเป็นเลิศในหลาย ๆ ด้านของวงการอาหาร ในส่วนของจำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองจาก MICHELIN ต่อหัวประชากร สโลวีเนียอยู่ในระดับเฉลี่ยของยุโรปในบรรดาประเทศที่อยู่ในไกด์ ซึ่งยืนยันถึงคุณภาพอันโดดเด่นและความมุ่งมั่นของวงการอาหารสโลวีเนีย ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน คณะกรรมการการท่องเที่ยวสโลวีเนียจะยังคงสนับสนุนการพัฒนาและการส่งเสริมสโลวีเนียในเวทีนานาชาติ ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์อาหารชั้นเลิศต่อไป”
MICHELIN Guide ก้าวสู่ปีที่เจ็ดในสโลวีเนีย
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนพอร์ทัล Taste Slovenia และ Slovenia.info ดูรูปภาพและวิดีโอแถลงการณ์จากพิธีมอบรางวัลได้ที่นี่
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