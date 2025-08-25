พลิกชีวิตใหม่: KFSHRC รักษาโรคหายากสำเร็จหลังดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางมานาน 22 ปี

กรุงริยาด, ซาอุดีอาระเบีย, Aug. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ในตัวอย่างความผูกพันตลอดชีวิตระหว่างผู้ป่วยและสถาบันดูแลสุขภาพที่หาได้ยาก King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) ในกรุงริยาด ได้ให้การสนับสนุนผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเป็นทารก โดยให้การดูแลโรคความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดทางพันธุกรรมที่หายาก อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ปี จนในที่สุดนำไปสู่การปลูกถ่ายตับ ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับภาวะเฉพาะนี้
เมื่อสัญญาณเริ่มต้นของความเจ็บป่วยปรากฏขึ้นในช่วงเดือนแรก ๆ ของชีวิตผู้ป่วย ทีมงานของ KFSHRC ได้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อรักษาภาวะของเธอให้คงที่ เธอได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องพลาสมิโนเจนแต่กำเนิด ซึ่งเป็นโปรตีนที่จำเป็นต่อการละลายลิ่มเลือด ส่งผลให้เกิดการสะสมของเส้นใยที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ของเธอ
ความซับซ้อนของกรณีของเธอได้สร้างความท้าทายทั้งทางการแพทย์และคุณภาพชีวิต ซึ่งต้องใช้ระบบการดูแลแบบสหวิชาชีพที่ครอบคลุม การดูแลนี้ขยายไปไกลกว่าการรักษาทางการแพทย์เพื่อรวมทุกแง่มุมของการดูแลเพื่อประคับประคองชีวิต ทีมจากพยาบาล โภชนาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและการปลูกถ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กหญิงคนนี้จะมีความอยู่ดีมีสุข
เมื่อย้อนนึกถึงวันแรก ๆ พ่อของผู้ป่วยกล่าวว่า: “ลูกสาวของผมทุกข์ทรมานตั้งแต่เกิด เธอร้องไห้ตลอดเวลาและไม่สามารถดูดนมได้ เราอยู่อย่างกังวลเรื่อยมาโดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจน จนกระทั่งพระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งความหวัง วันนี้ ด้วยพระคุณของพระเจ้าเป็นอันดับแรก และจากนั้นด้วยความสามารถด้านการดูแลสุขภาพที่น่าทึ่งซึ่งรัฐบาลของผู้อภิบาลมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองและสมเด็จพระราชโอรสมกุฎราชกุมารจัดให้ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองพวกเขา เราได้เห็นการฟื้นตัวของลูกสาวของเราจากโรคหายากนี้หลังจากต่อสู้มาสองทศวรรษ”
ตลอดหลายปีของการรักษา ผู้ป่วยต้องอาศัยการให้ยาพลาสมิโนเจนทางหลอดเลือดเป็นประจำ ควบคู่ไปกับการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดผลกระทบของโรคต่อการมองเห็นของเธอ ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อปีสูงเกิน 6 ล้านริยาลซาอุดีอาระเบีย ซึ่งรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของราชอาณาจักรต่อสุขภาพของมนุษย์และการลงทุนในคุณภาพชีวิต แม้ในกรณีทางการแพทย์ที่ซับซ้อนที่สุด
ดร. Hazzaa Al-Zahrani ผู้อำนวยการกองโลหิตวิทยาผู้ใหญ่และการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่ KFSHRC กรุงริยาด และแพทย์ผู้ดูแล อธิบายว่าการจัดการกรณีนี้จำเป็นต้องใช้แนวทางที่แม่นยำและระยะยาวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและรับประกันการมีอาการคงที่ การตัดสินใจดำเนินการปลูกถ่ายตับเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบในฐานะทางเลือกการรักษาที่ไม่ธรรมดาสำหรับกรณีที่หายากเป็นพิเศษ ความสำเร็จของขั้นตอนนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนในกระบวนการพัฒนาที่ยาวนานและยากลำบากทางการแพทย์ของเธอและเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับผู้ป่วยที่เผชิญกับภาวะที่คล้ายกันทั่วโลก
แนวทางนี้หยั่งรากลึกในวิสัยทัศน์ของ King Faisal Specialist Hospital & Research Centre ซึ่งให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติทุกอย่าง และมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลแบบบูรณาการที่ซึ่งความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ผสานกับความเมตตากรุณาของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการรับใช้สังคมด้วยมาตรฐานสูงสุด
