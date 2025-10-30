การมีส่วนร่วมคือกุญแจสู่ความรู้ทางการเงิน ผู้ใหญ่ 66% ในประเทศ OECD ยังขาดความรู้พื้นฐาน

ในความร่วมมือครั้งที่สาม ศาสตราจารย์ Michael McMahon จาก Oxford University และ David Barrett จาก EBC Financial Group ร่วมกันสำรวจแนวทางการเชื่อมช่องว่างด้านความรู้ทางการเงินระดับโลก ในการสัมมนาผ่านเว็บแบบเปิดในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้
Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity (คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์: ความรู้ทางการเงินและความเข้าใจทางเศรษฐกิจในยุคแห่งความซับซ้อน)
Oxford University ร่วมกับ EBC Financial Group จัดสัมมนา What Economists Really Do ในหัวข้อ “Think Like an Economist – Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity” โดยมีศาสตราจารย์ Michael McMahon และ David Barrett เข้าร่วม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2025
อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ University of Oxford ร่วมประกาศเปิดตัวชุดการสัมมนาผ่านเว็บล่าสุด What Economists Really Do (WERD) ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง การสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ “Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity” (คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์: ความรู้ทางการเงินและความเข้าใจเศรษฐกิจในยุคแห่งความซับซ้อน) จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2025 เวลา 12.00 น. ตามเวลา GMT
ความร่วมมือครั้งที่สามนี้ต่อยอดมาจากการสัมมนาครั้งก่อนหน้า ซึ่งได้สำรวจประเด็นการหลีกเลี่ยงภาษีและเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศ โดยครั้งนี้มีศาสตราจารย์ Michael McMahon จาก University of Oxford คุณ David Barrett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd และผู้ดำเนินรายการ ศาสตราจารย์ Banu Demir Pakel เข้าร่วม
เหตุใดความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์จึงมีความสำคัญในปัจจุบัน
ในภูมิทัศน์เศรษฐกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบัน การทำความเข้าใจหลักการทางการเงินถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบรู้ จากรายงานของ OECD พบว่าผู้ใหญ่ในประเทศสมาชิกร้อยละ 66 ขาดความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน ความรู้ทางการเงิน ซึ่งก็คือความสามารถในการบริหารจัดการเงิน วางแผนล่วงหน้า และการตัดสินใจอย่างรอบรู้ ยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว แม้แต่ในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว เช่น สหราชอาณาจักร การศึกษาล่าสุดพบว่าผู้ใหญ่ร้อยละ 39 ขาดความมั่นใจในการบริหารจัดการเงิน การอภิปรายครั้งนี้จะชวนถกถึงสาเหตุที่ครัวเรือนและผู้เชี่ยวชาญมองระบบเศรษฐกิจต่างกัน วิธีการสอนแบบใดที่ใช้ได้ผลจริง และธนาคารกลางและผู้กำหนดนโยบายจะสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
โดยการอภิปรายจะแนะนำกรอบการทำงาน “Three Es” (สาม E) ได้แก่ Explanation (การอธิบาย) Engagement (การมีส่วนร่วม) และ Education (การศึกษา) โดยนำเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อความเข้าใจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อผสานงานวิจัยล้ำสมัย (ในด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการสื่อสารของธนาคารกลาง) ของศาสตราจารย์ McMahon เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์จริงในเวทีโลกของ David Barrett คณะผู้อภิปรายจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความเข้มข้นทางวิชาการกับการปฏิบัติจริงในอุตสาหกรรมได้อย่างทรงพลัง
“ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรู้ทางการเงินในปัจจุบันไม่ใช้ความซับซ้อน ตรงกันข้าม มันคือความชะล่าใจ ผู้คนมักคิดว่า AI และอัลกอริทึมสามารถทำหน้าที่คิดแทนได้แล้ว” David Barrett กล่าว “ตอนนี้ รู้สึกว่าตลาดแข็งแกร่งราวกับไม่มีสิ่งใดมาทำลายได้ แม้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดและความผันผวนที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันตลอดปีนี้ พวกเขาเรียนรู้ที่จะมองข้ามสิ่งรบกวนเหล่านั้นไป แต่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ยังสับสนระหว่างการเข้าถึงข้อมูลกับความเข้าใจที่แท้จริง การซื้อขายที่อิงตามกฎเกณฑ์ช่วยลดอคติส่วนบุคคลในการดำเนินการ แต่ก็ยังไม่อาจตัดความจำเป็นในการมีความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ได้ คุณอาจให้ AI สร้างสัญญาณการซื้อขายได้เป็นร้อยครั้ง แต่หากคุณไม่เข้าใจแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังผลกระทบของภาษีศุลกากรหรือการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง นั่นหมายความว่าคุณเพียงแค่ทำตามรูปแบบ โดยที่ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจ แต่คือการพึ่งพา ความร่วมมือของเรากับ Oxford จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ กล่าวคือ การนำเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เชิงพื้นฐานที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นความเข้าใจอย่างแท้จริง”
ศาสตราจารย์ Michael McMahon กล่าวว่า “หนึ่งในข้อค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดจากงานวิจัยของเราคือ แม้แต่บุคคลที่มีการศึกษาสูงก็ยังเผชิญความยากลำบากในการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินในชีวิตประจำวันของพวกเขา นี่ไม่เกี่ยวกับสติปัญญา หากแต่เป็นเรื่องของแบบจำลองทางความคิด การอภิปรายครั้งนี้จะสำรวจแนวทางเชิงปฏิบัติในการเชื่อมช่องว่างนั้น ตั้งแต่วิธีที่ธนาคารกลางสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ไปจนถึงวิธีการสอนแบบไม่เป็นทางการ เช่น การสัมมนาผ่านเว็บครั้งนี้ ที่สามารถช่วยยกระดับความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์และเพิ่มศักยภาพในการคาดการณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ”
เกี่ยวกับผู้ร่วมเสวนา
David Barrett ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd มีประสบการณ์เกือบ 40 ปีในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เส้นทางอาชีพของเขาครอบคลุมตำแหน่งผู้นำใน AIG, NatWest, Nomura International และ Credit Lyonnais ที่ซึ่งเขาได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายในระดับสถาบัน ความเสี่ยงในตลาด และการดำเนินงานด้านการเงิน ในฐานะผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการเงินโลก มุมมองของ David เกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการเงิน และความผันผวนของตลาด ได้รับการเผยแพร่ในสื่อชั้นนำอย่าง Reuters, Forbes, Financial News, Associated Press และ Yahoo! ในแวดวงการเงิน และสื่อต่างประเทศจำนวนมาก เขากลับมาเป็นผู้ร่วมเสวนา WERD อีกครั้ง หลังจากเคยบรรยายในหัวข้อ “The Economics of Tax Evasion” (เศรษฐศาสตร์ของการหลีกเลี่ยงภาษี) ที่ University of Oxford ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาในการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญด้านตลาดเข้ากับการอภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ
ศาสตราจารย์ Michael McMahon เป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ University of Oxford นักวิจัยอาวุโสประจำที่ St Hugh’s College และผู้อำนวยการของ Research Policy Network on Central Bank Communication ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานที่ Warwick University และ Bank of England และดำรงตำแหน่งในสภาที่ปรึกษาการคลังของไอร์แลนด์ (Irish Fiscal Advisory Council) งานวิจัยของเขาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายการเงิน และการสื่อสารของธนาคารกลาง โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำต่าง ๆ เช่น Quarterly Journal of Economics และ Review of Economic Studies
รายละเอียดกิจกรรม — ลงทะเบียนเลย
|หัวข้อ
|Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity (คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์: ความรู้ทางการเงินและความเข้าใจทางเศรษฐกิจในยุคแห่งความซับซ้อน)
|เวลา
|วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2025 เวลา 12:00 น. ตามเวลา GMT
|รูปแบบ
|สัมมนาออนไลน์ฟรีผ่าน Zoom
|Panelists
|
|ผู้ดำเนินรายการ
|ศาสตราจารย์ Banu Demir Pakel ภาควิชาเศรษฐศาสตร์, University of Oxford
การสัมมนาผ่านเว็บครั้งนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ผู้กำหนดนโยบาย นักการศึกษา ผู้ค้า นักลงทุน และทุกคนที่ต้องการทำความเข้าใจแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การสัมมนาผ่านเว็บประกอบด้วยการถาม-ตอบแบบโต้ตอบระหว่างผู้ร่วมเสวนาทั้งสองฝ่าย
เปิดให้ลงทะเบียนฟรีแล้วที่ https://www.ebc.com/oxford2025 จองที่นั่งของคุณวันนี้เลย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และมิได้ถือเป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจาก EBC Financial Group และทุกหน่วยงานในเครือ (“EBC”) การซื้อขายฟอเร็กซ์และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การขาดทุนอาจสูงกว่ายอดเงินฝากของคุณ ก่อนทำการซื้อขาย คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความพร้อมในการรับความเสี่ยง และหากจำเป็น ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ข้อมูลทางสถิติหรือผลการลงทุนที่ผ่านมา ไม่ใช่หลักประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต EBC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอาศัยข้อมูลนี้
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในลอนดอน โดยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการซื้อขาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ CFD และอีกมากมาย โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ
EBC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลเกียรติคุณจากทั่วโลก รวมถึงการยอมรับจาก World Finance มานานหลายปี นอกจากนี้ EBC ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก โดยคว้ารางวัลต่าง ๆ เช่น Best Trading Platform และ Most Trusted Broker เนื่องจากมีจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดและความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใส EBC จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสุดยอดโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากตลาดนานาชาติที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจในด้านความสามารถในการส่งมอบโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
บริษัทต่าง ๆ ในเครือของ EBC ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลที่แต่ละบริษัทในเครืออยู่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)
แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ
EBC ภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และยังคงผลักดันความร่วมมือที่สร้างผลกระทบเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน โดยผ่านโครงการริเริ่ม United to Beat Malaria ของ UN Foundation ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ Oxford University และพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และความยั่งยืนระดับโลก
ติดต่อด้านสื่อ:
Alya Amani
ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก
[email protected]
Aldric Tinker Toyad
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก
[email protected]
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90f49ab8-48b6-4635-b32e-a78781461974/th
GlobeNewswire Distribution ID 9565443