การดูแลสุขภาพเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโลก: ประธานบริหาร KFSHRC เรียกร้องความร่วมมือระดับโลกในการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น C3

โตเกียว, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — การดูแลสุขภาพต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโลกในด้านความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์—ไม่ใช่ภาระทางการเงิน—ฯพณฯ ดร. Majid Alfayyadh ที่ปรึกษาประจำราชสำนักซาอุดีอาระเบีย และประธานบริหาร King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) ได้ประกาศไว้ในปาฐกถาหลักของการประชุมสุดยอด C3 Davos of Healthcare ที่กรุงโตเกียว
ดร. Alfayyadh เน้นย้ำว่า การลงทุนในระบบการดูแลสุขภาพส่งผลโดยตรงต่อการช่วยชีวิตผู้คน เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น การสร้างงาน และความสามารถในการแข่งขันระดับโลกที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ในอนาคตได้ ซึ่งรวมถึงโรคระบาดใหญ่ ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ท่านเน้นย้ำถึงการบรรจบกันของความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลก—โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น เช่น มะเร็ง เบาหวาน และภาวะหัวใจและหลอดเลือด; การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เร่งการแพร่กระจายของโรคที่มียุงเป็นพาหะ ความไม่เท่าเทียมที่ขยายวงกว้างในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และความเปราะบางที่โควิด-19 ทำให้เป็นที่ประจักษ์—ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลเร่งด่วนที่นานาชาติต้องทบทวนการดูแลสุขภาพในฐานะการลงทุนในความมั่นคงร่วมกันของตน
ท่านให้เหตุผลว่า การลงทุนในห้าด้านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างระบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนทั่วโลก: โครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลที่ทันสมัย รวมถึงขีดความสามารถในการดูแลฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤต สุขภาพดิจิทัลและแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ห้องปฏิบัติการขั้นสูงและการแพทย์แม่นยำ การพัฒนาบุคลากรที่รวมบทบาทที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และเครือข่ายเภสัชกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์พร้อมการผลิตวัคซีนและยาในท้องถิ่น
เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ในบริบททางประวัติศาสตร์ ดร. Alfayyadh ชี้ให้เห็นว่า ไม่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ใด—ตั้งแต่ด้านวัคซีนจนถึงการผ่าตัด—ที่ประสบความสำเร็จได้หากขาดระบบการส่งมอบที่แข็งแกร่งและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระเบียบ และหลักการเดียวกันนี้เป็นแนวทางสำหรับนวัตกรรมในปัจจุบันด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และจีโนมิกส์
ท่านอธิบายว่า ซาอุดีอาระเบียกำลังฝังหลักการเหล่านี้ไว้ในโปรแกรมปฏิรูปภาคส่วนสุขภาพภายใต้วิสัยทัศน์ 2030 (Vision 2030 Health Sector Transformation Program) โดยปรับเปลี่ยนกรอบความคิดจากการดูแลสุขภาพที่เป็นค่าใช้จ่ายสาธารณะให้เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมและความหลากหลายทางเศรษฐกิจ KFSHRC ซึ่งก่อตั้งเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้วเพื่อลดการพึ่งพาการรักษาในต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นแกนหลักของการปฏิรูปนี้ด้วยหมุดหมายความสำเร็จที่สำคัญ เช่น การปลูกถ่ายหัวใจด้วยหุ่นยนต์เต็มรูปแบบครั้งแรกของโลก การบุกเบิกการบำบัดด้วย CAR T-cell และการวิจัยจีโนมิกส์ขั้นสูง ในขณะที่ขยายไปสู่การบำบัดด้วยยีนและเซลล์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และรูปแบบการดูแลที่ยั่งยืน
โดยเน้นย้ำบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศ ดร. Alfayyadh ได้เชิญชวนผู้ถือผลประโยชน์ร่วมชาวญี่ปุ่นและพันธมิตรทั่วโลกให้เข้าร่วมกับซาอุดีอาระเบียในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน การแบ่งปันเทคโนโลยี และการกำหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ การประชุมสุดยอดนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีในการยืนยันอีกครั้งถึงการเปิดกว้างของราชอาณาจักรต่อการลงทุนและพันธมิตรที่เร่งรัดนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
ในการปิดท้ายการกล่าวสุนทรพจน์ ท่านกล่าวว่า: “อนาคตของการดูแลสุขภาพจะถูกกำหนดโดยการบูรณาการ การทำให้ทันสมัย และความร่วมมือ ด้วยการกำหนดนิยามใหม่ของการดูแลสุขภาพให้เป็นการลงทุน เราไม่เพียงแต่กำลังสร้างระบบระดับชาติที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ แต่ยังรวมถึงชุมชนโลกที่แข็งแกร่งและมีสุขภาพดีขึ้นด้วย”
เป็นที่น่าสังเกตว่า KFSHRC ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และอันดับที่ 15 ของโลกในรายชื่อศูนย์การแพทย์ทางวิชาการชั้นนำ 250 แห่งของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ด้านการดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าสูงสุดในราชอาณาจักรและตะวันออกกลาง ตามการจัดอันดับของ Brand Finance ปี 2025 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2025 โดยนิตยสาร Newsweek
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.kfshrc.edu.sa หรือติดต่อทีมสื่อของเราที่ [email protected]
รูปภาพประกอบการประกาศนี้สามารถดูได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6a7854-e97b-4432-8f77-0285c0df003a
GlobeNewswire Distribution ID 9535221