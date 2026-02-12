Terrestar เปิดตัวบริการ IoT ผ่านดาวเทียมแบบไฮบริดที่ครอบคลุมทั่วแคนาดา ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโครงข่าย RAN และ Core เสมือนจริงแบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir

การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของบริการเครือข่ายแบบไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้น (NTN) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 3GPP
มอนทรีออล, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Terrestar Solutions Inc. ผู้ให้บริการดาวเทียมเคลื่อนที่เพียงหนึ่งเดียวของแคนาดาที่มีสำนักงานใหญ่และควบคุมโดยบริษัทในประเทศ ร่วมกับ Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์ผู้พัฒนาเครือข่ายมือถือที่ออกแบบด้วย AI ประกาศเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์สำหรับบริการเชื่อมต่อ IoT ผ่านดาวเทียมแบบไฮบริดของ Terrestar ซึ่งนับเป็นแพลตฟอร์ม IoT แบบไฮบริดระหว่างดาวเทียมและเซลลูลาร์แพลตฟอร์มแรกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของแคนาดา และพัฒนาขึ้นโดยสมบูรณ์ตามมาตรฐาน 3GPP Release 17 โดยออกแบบให้สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครือข่ายมือถือทั้งในปัจจุบันและอนาคต รองรับบริการ IoT ที่มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมพื้นที่เมือง ชนบท พื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ตอนเหนือทั่วแคนาดา
บริการเครือข่ายที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้นนี้ให้บริการผ่านดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า Echostar T1 ของ Terrestar โดยใช้สเปกตรัมดาวเทียมเคลื่อนที่ S-band ที่ได้รับใบอนุญาต และขับเคลื่อนด้วยโซลูชัน RAN เสมือนจริง (vRAN) แบบคลาวด์เนทีฟ รวมถึง Converged Packet Core และโซลูชันบริหารจัดการและวิเคราะห์เครือข่ายขั้นสูงของ Mavenir ซึ่งผสานรวมอยู่ภายในระบบนิเวศการเชื่อมต่อ IoT แบบไฮบริดที่กว้างขวางของ Terrestar
Jacques Leduc ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Terrestar แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวบริการนี้ว่า “การเปิดให้บริการ IoT แบบไฮบริดของ Terrestar ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมในแคนาดา ด้วยการร่วมมือกับ Mavenir เราได้ผลักดันแพลตฟอร์ม IoT แบบไฮบริดระหว่างดาวเทียมและเซลลูลาร์ที่พัฒนาตามมาตรฐานโดยสมบูรณ์รายการแรกของประเทศออกสู่ตลาด ความสำเร็จครั้งนี้ช่วยย้ำชัดถึงความเป็นผู้นำของแคนาดาในด้านนวัตกรรมเครือข่ายแบบเปิด เทคโนโลยี vRAN และ Core แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir ช่วยให้การทำงานร่วมระหว่างระบบเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการ IoT ที่มีความยืดหยุ่นทั่วทั้งแคนาดา เรากำลังร่วมกันพิสูจน์ว่า สถาปัตยกรรมแบบเปิดที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับรูปแบบการเชื่อมต่อ การดำเนินงาน และการสร้างนวัตกรรมของอุตสาหกรรมที่สำคัญได้ พร้อมทั้งปูทางสู่อนาคตของบริการดาวเทียมแบบเชื่อมต่อโดยตรงถึงอุปกรณ์สำหรับชาวแคนาดาทุกคน”
เทคโนโลยี NTN ของ Mavenir
บริการ IoT แบบไฮบริดของ Terrestar ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี NTN ชั้นนำของอุตสาหกรรมจาก Mavenir ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านการปฏิบัติการและกฎระเบียบของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั่วโลก โซลูชันที่นำมาใช้งาน ได้แก่
- สถาปัตยกรรม vRAN: พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน 3GPP Release 17 โดย vRAN ของ Mavenir มอบความยืดหยุ่นและความอัจฉริยะในการเข้าถึงเครือข่ายวิทยุเพื่อให้ Terrestar สามารถให้บริการ IoT ในเชิงพาณิชย์ทั่วแคนาดาผ่านดาวเทียม Echostar T1 บนย่านความถี่ S-band สำหรับ MSS
- Converged Packet Core: ด้วยระบบแบบคอนเทนเนอร์เต็มรูปแบบและอยู่บนคลาวด์เนทีฟ Converged Packet Core ของ Mavenir ช่วยมอบชุดฟังก์ชันเครือข่ายที่ครบถ้วนสำหรับบริการเครือข่ายที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้น (NTN) พร้อมความน่าเชื่อถือระดับผู้ให้บริการ ความพร้อมใช้งานสูง และความสามารถในการขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลในเชิงพาณิชย์
- การรับประกันบริการเครือข่าย: ด้วยความสามารถในการมองเห็นกรอบ FCAPS ได้อย่างครบถ้วนผ่าน Mavenir mCMS และ XA Analytics ควบคู่กับความพร้อมด้านการปฏิบัติการที่สนับสนุนโดยบริการจัดการของ Mavenir แพลตฟอร์มนี้ช่วยรับประกันถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและการดำเนินงานที่เรียบง่ายขึ้น
เร่งขับเคลื่อนแผนงาน NTN ระดับโลก
การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ครั้งนี้เน้นย้ำสถานะของ Mavenir ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์เครือข่ายมือถือที่รองรับเทคโนโลยี NTN พร้อมทั้งวางตำแหน่ง Terrestar ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกด้านการผสานการทำงานระหว่างดาวเทียมและเซลลูลาร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน จากรากฐานที่ได้สร้างไว้นี้ Terrestar และ Mavenir กำลังเดินหน้าขยายศักยภาพเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง
- บริการเสียงและข้อความผ่านเครือข่าย NTN
- การพัฒนาเทคโนโลยี 5G NR บนเครือข่าย NTN
- การขยายรูปแบบบริการที่เชื่อมต่อโดยตรงถึงอุปกรณ์
ความก้าวหน้าเหล่านี้จะช่วยให้การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมสอดประสานกับบริการมือถือกระแสหลักมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการสามารถขยายพื้นที่ให้บริการ เสริมความยืดหยุ่นของเครือข่าย และปลดล็อกแหล่งรายได้ใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลา
Pardeep Kohli กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mavenir กล่าวว่า “การใช้งานครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อชุมชนผู้ให้บริการทั่วโลกว่า เทคโนโลยี NTN ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน 3GPP- พร้อมสำหรับการให้บริการในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่แล้ว ด้วยการผสานเทคโนโลยี vRAN และ Converged Core แบบคลาวด์-เนทีฟของ Mavenir เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านดาวเทียมของ Terrestar เราได้ส่งมอบเครือข่าย IoT แบบไฮบริดระดับ-ผู้ให้บริการที่สอดคล้อง-ตามมาตรฐานโดยสมบูรณ์ การพัฒนาเครือข่าย NTN ให้เป็นส่วนขยายที่ไร้รอยต่อของเครือข่ายมือถือ ช่วยส่งมอบบริการ IoT บรอดแบนด์ เสียง ข้อความ และบริการฉุกเฉิน ในทุกพื้นที่ที่เครือข่ายภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ นี่คือก้าวสำคัญสู่ภูมิทัศน์การเชื่อมต่อระดับโลกที่มีความยืดหยุ่น ครอบคลุม และพร้อม-รองรับอนาคตมากยิ่งขึ้น”
เกี่ยวกับ Terrestar Solutions Inc.
Terrestar Solutions Inc. เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมเคลื่อนที่เพียงหนึ่งเดียวของแคนาดาที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อนำบริการดาวเทียมส่งตรงถึงสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ IoT เพื่อทำให้การสื่อสารทุกที่ในแคนาดาเกิดขึ้นได้จริง Terrestar มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐานที่เปิดกว้างและเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือสามารถให้บริการการสื่อสารที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ด้วยดาวเทียม Echostar T1 ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายภาคพื้นดินของบริษัท และสเปกตรัมดาวเทียมเคลื่อนที่ความถี่ 40 MHz ใน S-band ทำให้ Terrestar สามารถเชื่อมต่อชาวแคนาดาจากทุกพื้นที่ในประเทศแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดของแคนาดาผ่านบริการ Strigo Mobile-Satellite Service (MSS) นอกจากนี้ บริการ Strigo ยังสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กร First Nations ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อความเป็นอยู่และความก้าวหน้าของชุมชนที่บริษัทให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ Terrestarsolutions.ca หรือติดตามได้ที่ LinkedIn
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com
