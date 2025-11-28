Squawka เปิดตัวดัชนี Moneyball: จัดอันดับว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกแปลงค่าใช้จ่ายในการย้ายผู้เล่นเป็นผลงานในสนามแข่งขันได้ดีเพียงใด
ลอนดอน, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ดัชนี Moneyball ของ Squawka จัดอันดับสโมสรในพรีเมียร์ลีกจาก 5 ฤดูกาลที่ผ่านมา (รวมถึงฤดูกาล 2025/26) ตามประสิทธิภาพในการเปลี่ยนการใช้จ่ายในการย้ายผู้เล่นสุทธิให้เป็นผลงานในสนามแข่งขัน การจัดอันดับดังกล่าวครอบคลุม 21 ทีมที่ปรากฏตัวอย่างน้อย 3 ฤดูกาล
ข้อค้นพบที่สำคัญ
ดัชนี Moneyball เน้นย้ำว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในลีก โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้รับและความสำเร็จในการคว้าถ้วยรางวัล ในทางตรงกันข้าม แมนเชสเตอร์ ซิตี้และลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านค่าใช้จ่ายในการย้ายผู้เล่น ไบรตัน ซึ่งเป็นที่รู้จักในการสร้างผลกำไรมากมายผ่านกลยุทธ์การสรรหาตัวผู้เล่น อยู่ในอันดับต้น ๆ ของดัชนี
- อันดับต้น ๆ ของดัชนี: ไบรตัน (+10) อยู่ในอันดับที่ 1 ในด้านประสิทธิภาพ
- แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (+6) และลิเวอร์พูล (+4) ได้แปลงค่าใช้จ่ายสุทธิของตนให้เป็นความสำเร็จที่ต่อเนื่องในสนาม
- สโมสรที่ใช้จ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ: แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (-4) เป็นหนึ่งในทีมที่ใช้จ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในลีกเมื่อพิจารณาจากคะแนนและความสำเร็จในการคว้าถ้วยรางวัล
- แอสตัน วิลล่า (+8) วูล์ฟส์ (+4) และเอฟเวอร์ตัน (+4) ยังทำผลงานได้ดีเกินคาดเมื่อพิจารณาจากระดับการใช้จ่ายของสโมสรเหล่านี้
- อาร์เซนอล (-1) เชลซี (-1) ท็อตแนม (-2) นิวคาสเซิล (-2) และเวสต์แฮม (-2) ยังไม่มีการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับผลงานในสนามแข่งขัน
- บอร์นมัธ (-6) เบิร์นลีย์ (-8) และน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (-9) มีคะแนนประสิทธิภาพต่ำที่สุดในดัชนี
เกณฑ์การวัด
- Squawka ได้จัดอันดับแต่ละสโมสรที่มีสิทธิ์ตามหลักสองประการ ได้แก่ 1) ยอดใช้จ่ายสุทธิและ 2) ผลงานการแข่งขัน (คะแนนลีกบวกกับคะแนนถ้วยรางวัล โดยให้น้ำหนักถ้วยรางวัลตามชื่อเสียงและความยาก)
- ดัชนี Moneyball = อันดับผลงานการแข่งขันลบด้วยอันดับค่าใช้จ่ายสุทธิ ค่าบวกหมายถึงมีประสิทธิภาพเกินคาด ส่วนค่าลบบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานเทียบกับค่าใช้จ่าย
- ขอบเขต: ครอบคลุม 5 ฤดูกาลที่ผ่านมา รวมถึง 2025/26 และประกอบด้วย 21 สโมสรที่แข่งอย่างน้อย 3 ฤดูกาลภายในกรอบเวลาดังกล่าว
- แหล่งที่มา: Transfermarkt สำหรับตัวเลขการย้ายผู้เล่น คะแนนรวมที่ถูกต้อง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2025
ความคิดเห็น
“แฟน ๆ พูดคุยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสุทธิ แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนคือตัวชี้วัดที่แท้จริง” Tom Dutton หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาที่ Squawka กล่าว “ดัชนี Moneyball ของเราชั่งน้ำหนักค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายผู้เล่นเทียบกับคะแนนและถ้วยรางวัลเพื่อแสดงให้เห็นว่าสโมสรใดได้รับมูลค่าสูงสุดจากการสรรหาผู้เล่น”
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม
ดูดัชนีฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่: ดัชนี Moneyball จัดอันดับสโมสรในพรีเมียร์ลีก: ผลงานการแข่งขันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายสุทธิ
เกี่ยวกับ Squawka
Squawka เป็นแบรนด์สื่อฟุตบอลที่นำเสนอข่าว การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึก สถิติสด และเนื้อหาพิเศษ ครอบคลุมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก และรายการระดับโลกอื่น ๆ
ติดต่อ: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 1001141754
