Quantexa ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีในรายชื่อ 2025 InsurTech100

แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ช่วยให้นักประกันภัยเพิ่มเบี้ยประกัน ปรับต้นทุนให้เหมาะสม และปกป้องอัตราการขาดทุน
ลอนดอน, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa ผู้บุกเบิกระดับโลกด้าน Decision Intelligence (DI) ประกาศในวันนี้ว่าได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดผู้ริเริ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีในรายชื่อ InsurTech100 ประจำปี 2025 ซึ่งจัดทำโดย FinTech Global เพื่อแสดงรายชื่อบริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลก
การแข่งขันเพื่อให้ได้อยู่ในรายชื่ออันทรงเกียรติอย่าง InsurTech100 เข้มข้นมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาคส่วนนี้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเป็นผลมาจากการเร่งนำ AI มาใช้งานและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดย Quantexa ได้รับเลือกจากกว่า 2,100 บริษัท เนื่องจากมีแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ที่แข็งแกร่ง
แพลตฟอร์ม DI ของ Quantexa ช่วยให้องค์กรในอุตสาหกรรมประกันภัย (รวมถึงภาคการเงินและภาครัฐอื่น ๆ) สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่รวดเร็ว ชาญฉลาด และมั่นใจมากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย Quantexa ใช้ประโยชน์จาก AI การเรียนรู้ของเครื่อง และการวิเคราะห์เชิงบริบท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีกำไร ปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสม และปกป้องการขาดทุนแก่บริษัทประกันภัยในกว่า 20 ประเทศ บริษัทประกันภัยใช้ Quantexa เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการรับประกันภัยและการเรียกค่าสินไหมทดแทน ตั้งแต่การตรวจจับการรั่วไหลและการฉ้อโกงไปจนถึงประสบการณ์ของลูกค้า การจัดจำหน่าย การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนข้อมูลที่แยกส่วนและกระจัดกระจายให้เป็นมุมมอง 360 องศาในด้านลูกค้า ผู้เรียกร้องสินไหมทดแทน ความเสี่ยง สินทรัพย์ และบุคคลที่สาม เพื่อสนับสนุนหลายสายธุรกิจ ตั้งแต่ด้านทรัพย์สินและอุบัติเหตุหรือ P&C (รถยนต์ ทรัพย์สิน ความรับผิด การท่องเที่ยว การเดินเรือ และสินค้าระหว่างการขนส่ง) ประกันภัยเฉพาะทาง ไปจนถึงประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้นี้ช่วยให้อัตราการปิดการขายเพิ่มขึ้น 50% เร่งการประเมินความเสี่ยงให้เร็วขึ้นกว่า 10 เท่า และเพิ่มผลที่ได้จากโครงการต่อต้านการฉ้อโกงได้มากกว่า 90% ส่งผลให้สามารถเพิ่มความเร็วและความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าได้
เนื่องจากมีการประยุกต์ใช้กระบวนการระบุและเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงกราฟความรู้ เพื่อสร้างแบบจำลองความเสี่ยงและตรวจจับสิ่งผิดปกติแบบเรียลไทม์ บริษัทประกันภัยจึงสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้เติบโต ปรับประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจของตนได้
“การได้รับการเสนอชื่อในรายชื่อ InsurTech100 ประจำปี 2025 ตอกย้ำว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องใน Decision Intelligence กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย” Alex Johnson ผู้นำอุตสาหกรรมประกันภัยระดับโลกของ Quantexa กล่าว “การยกย่องครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจที่บริษัทประกันภัยมีต่อ Quantexa ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ทำงานเคียงข้างกันมาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ก้าวล้ำนำหน้าความเสี่ยงใหม่ ๆ และสร้างธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อบรรลุการเติบโตอย่างมีกำไร”
เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล การวิเคราะห์ และ AI ระดับโลก ผู้บุกเบิก Decision Intelligence เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลเชิงบริบท แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราซึ่งใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI นั้น เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่องค์กรที่เน้นการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยี Quantexa เพื่อปกป้อง ปรับประสิทธิภาพ และเติบโต โดยแก้เรื่องท้าทายที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการข้อมูลที่ทันใหม่, การรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลลูกค้า, KYC, อาชญากรรมทางการเงิน, ความเสี่ยง, การฉ้อโกง และความปลอดภัย
แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า งานวิจัย Forrester TEI ที่ว่าจ้างอย่างอิสระพบว่าลูกค้าประสบความสำเร็จในการสร้าง ROI ได้ถึง 228% ในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยปัจจุบันมีพนักงานกว่า 850 คน และผู้ใช้นับหมื่นทั่วโลก ซึ่งทำงานกับจุดข้อมูลนับพันล้านแห่งทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.quantexa.com หรือ ติดตามเราทาง LinkedIn
ข้อมูลสำหรับสื่อ
ติดต่อ: Michael Lane รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์ภายนอก
โทร: +1 917 450 7387
อีเมล: [email protected]
