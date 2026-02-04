QNA Marcom and Events เปิดสำนักงานใหม่ในมุมไบเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนงานประชุมที่เข้าถึงได้กว้างขึ้นและงานอีเวนต์ที่กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและการสร้างแบรนด์ให้แก่บริษัทชั้นนำทั่วทั้งภูมิภาค
มุมไบ อินเดีย, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — QNA Marcom & Events บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการวางกลยุทธ์การตลาด จัดงานประชุม B2B ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และแพลตฟอร์มสร้างแบรนด์ ได้ประกาศเปิดตัวสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ในมุมไบ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการดำเนินงานของบริษัททั่วทั้งภูมิภาค การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับโอกาสครบรอบทศวรรษการดำเนินงานของ QNA ฉลองครบรอบ 10 ปี ในการสร้างแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจ ริเริ่มการแลกเปลี่ยนสนทนาและช่วยสร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหมายในทุกตลาดทั่วโลก
Mr. Bharat Mehra นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงผู้ใจบุญ และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสำนักงานแห่งใหม่นี้ เขาเป็นประธานบริษัท Radha Meera Trust ผู้ก่อตั้ง Bharat Mehra Strategies และเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วทั้งอินเดียและตะวันออกกลาง Mr. Mehra ยังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาให้กับ Anant Ambani และเป็นที่ปรึกษาให้กับ Mr. Ajay Piramal อีกด้วย เขาเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเป็นผู้นำทางความคิด การให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานครั้งนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการขยายการดำเนินงานในอินเดียของ QNA และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมาย และสร้างผลกระทบต่อชุมชน
การเปิดตัวสำนักงานใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้ QNA มีเป้าหมายที่จะขยายรอยเท้าธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งอินเดียและเอเชียแปซิฟิก ด้วยแพลตฟอร์มที่สร้างผลกระทบสูงที่คัดสรรประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในหลากหลายอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มในแนวตั้ง สำนักงานในมุมไบแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์นวัตกรรมของภูมิภาค ที่จะช่วยให้ QNA สำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ ๆ นำเทคโนโลยีเกิดใหม่มาใช้ และส่งมอบบริการจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบประสบการณ์เสมือนจริงและมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้แก่ภาครัฐ องค์กร และระบบนิเวศอุตสาหกรรม
กว่า 10 ปีที่ผ่านมา QNA ได้ส่งมอบบริการ จัดงานประชุม B2B ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และงานประชุมสุดยอด กว่า 150 งาน พร้อมกับงานโรดโชว์ที่คัดสรรประสบการณ์ใหม่ ๆ อีกหลายพันงานใน กว่า 20 ประเทศ ครอบคลุมทั้งอินเดีย เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป บริษัทร่วมเป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรระดับโลก และสมาคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบริษัทให้เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือสำหรับความริเริ่มระดับประเทศและระดับภูมิภาค
Ankit Shukla กรรมการผู้จัดการของ QNA กล่าวว่า
“มุมไบเปรียบเสมือนบ้านของผมมาตลอด และการตั้งสำนักงานใหญ่ของ QNA ในภูมิคาคเอเชียแปซิฟิกที่นี่เป็นความฝันที่กลายเป็นจริงอย่างแท้จริง ในขณะที่เราฉลองความสำเร็จครบรอบ 10 ปี ในการพัฒนา QNA ให้เป็นแพลตฟอร์มระดับโลก การเปิดสำนักงานใหม่นี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญทั้งในแง่ธุรกิจและส่วนตัว ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราเติบโตในกว่า 20 ประเทศ ผ่านการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของเรา สำนักงานมุมไบไม่ได้เป็นแค่การขยายตัวทางภูมิศาสตร์ แต่เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวที่เรามีต่ออินเดียในฐานะที่เป็นตลาดหลักที่มีการเติบโตและเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม”
ด้วยชื่อเสียงในด้านการจัดงานอีเวนต์ที่มีรูปแบบน่าดึงดูดและหลากหลาย และใช้ข้อมูลเชิงลึก QNA เชื่อมโยงผู้นำธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน จุดประกายการพูดคุยสนทนาและผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีความหมาย บริษัทขับเคลื่อนด้วยพันธกิจที่ชัดเจน ด้วยการตั้งคำถามที่ถูกต้อง ท้าทายสิ่งเดิม ๆ ที่เป็นอยู่ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อสนับสนุนผู้นำให้ร่วมกันก้าวนำและสร้างภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
สำนักงานมุมไบถือเป็นบทใหม่ในเส้นทางการทำธุรกิจของ QNA ในการต่อยอดผลกระทบร่วมทศวรรษ และเสริมสร้างบทบาทในฐานะพันธมิตรการแบ่งปันองค์ความรู้ระดับโลก ผู้สนับสนุนตลาด และผู้กระตุ้นการเติบโตที่ไว้วางใจได้ของบริษัททั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่น ๆ
ติดต่อ:
Ankit Shukla กรรมการผู้จัดการของ QNA ได้ที่ [email protected] โทรศัพท์ +971 552572807
GlobeNewswire Distribution ID 1001162939