Orano เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นในเหมือง Cigar Lake ประเทศแคนาดา

SASKATOON, Saskatchewan, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Orano Canada Inc. (Orano Canada) และ Cameco Corporation (Cameco) ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการเข้าซื้อสัดส่วนการถือครองหุ้นจำนวน 5% ของ TEPCO Resources Inc. (TEPCO) ในกิจการร่วมค้า Cigar Lake Orano มีความยินดีที่จะประกาศว่า เมื่อการทำธุรกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอีก 2.129% ส่งผลให้มีสัดส่วนรวมทั้งสิ้น 42.582% ในกิจการร่วมค้าดังกล่าว ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ของ Cameco ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นรวมทั้งสิ้น 57.418% เช่นกัน
“ข้อตกลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระยะยาวที่เรามีร่วมกับ Cameco รวมถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงาน ผ่านพลังงานนิวเคลียร์ที่เชื่อถือได้และมีคาร์บอนต่ำ ที่ Orano เรายังคงมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศด้านการลงทุนและการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราทั่วโลก” Xavier Saint Martin Tillet รองประธานบริหารอาวุโส หน่วยธุรกิจเหมืองแร่ของ Orano กล่าว
“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ Orano ในเหมือง Cigar Lake” Pascal Bastien ประธานและซีอีโอของ Orano Canada กล่าว “การลงทุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวที่เรามีต่อมณฑล Saskatchewan รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของมณฑลนี้ที่มีต่อการเติบโตในอนาคตของ Orano ภายในห่วงโซ่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ระดับโลก เราขอขอบคุณพันธมิตรที่ร่วมงานกันมายาวนานอย่าง TEPCO สำหรับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ร่วมกับ Cameco เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเหมือง Cigar Lake และโรงงานแปรรูป McClean Lake อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งยังคงให้การสนับสนุนแก่พนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินงานต่อไป”
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามมาตรฐานทั่วไป โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการปิดธุรกรรมได้ภายในไตรมาสที่สามของปี 2026
เกี่ยวกับ Orano Canada
Orano Canada Inc. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Saskatoon มณฑล Saskatchewan โดยเป็นผู้ผลิตยูเรเนียมชั้นนำ ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการแปรรูปแร่ยูเรเนียมเข้มข้นปริมาณ 19.8 ล้านปอนด์ที่ผลิตได้ในประเทศแคนาดาประจำปี 2025 ทั้งนี้ Orano Canada ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการสำรวจ การทำเหมือง และการแปรรูปแร่ยูเรเนียมในแคนาดามาเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ปัจจุบัน Orano Canada ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการโรงงานแปรรูปยูเรเนียม McClean Lake และเป็นพันธมิตรหลักในการดำเนินงานของเหมือง Cigar Lake (ปัจจุบันถือหุ้น 40.453% และจะเพิ่มขึ้นเป็น 42.582%), เหมือง McArthur River (30.2%) และเหมือง Key Lake (16.7%) โดยกิจการร่วมค้า McClean Lake นั้นมีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย Orano Canada (77.5%) และ Denison Mines (22.5%) ซึ่งทาง Orano จะรับจ้างแปรรูปแร่ที่ขุดได้จากเหมือง Cigar Lake ณ โรงงานแปรรูป McClean Lake แห่งนี้
บริษัทมีพนักงานปฏิบัติงานในมณฑล Saskatchewan ประมาณ 500 คน โดยเกือบ 400 คนประจำอยู่ที่ฐานปฏิบัติการ McClean Lake ซึ่งกว่า 44% ของพนักงานกลุ่มนี้ระบุสถานะตนเองว่าเป็นชนพื้นเมือง ในฐานะผู้ผลิตยูเรเนียมที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืน Orano Canada มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
Orano Canada Inc. เป็นบริษัทย่อยที่ Orano Mining ถือหุ้นทั้งหมด 100% และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทข้ามชาติ Orano ในฐานะผู้ประกอบการระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวัสดุนิวเคลียร์ Orano นำเสนอโซลูชันเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานและสาธารณสุขระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความเชี่ยวชาญและความชำนาญระดับสูงในเทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยให้ Orano สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงแก่ลูกค้าได้ตลอดทั้งวงจรเชื้อเพลิง ในทุกๆ วัน พนักงานกว่า 18,500 คนของกลุ่มบริษัท Orano นำทักษะ ความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ต่อความปลอดภัย และการแสวงหานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง มาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและการควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ เพื่อประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อสร้างโลกที่มีสุขภาวะที่ดีและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งในวันนี้และในอนาคต
เยี่ยมชม Orano ได้ที่ www.oranocanada.com หรือติดตามเราได้ทาง LinkedIn, Facebook, Instagram และ Twitter ที่ @oranocanada
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