การลงทุนรอบ Series A นี้นำโดย The Column Group, DCVC Bio และ Lux Capital ร่วมกับ Gates Foundation และ Alexandria Venture Investments
นิวยอร์ก, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Nilo Therapeutics บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ประโยชน์จากวงจรประสาทเพื่อฟื้นฟูภาวะสมดุลภูมิคุ้มกันในโรคต่างๆ เปิดตัวในวันนี้ด้วยการระดมทุนรอบ Series A มูลค่าถึง 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย The Column Group (TCG), DCVC Bio และ Lux Capital ร่วมกับ Gates Foundation และ Alexandria Venture Investments ในการเปิดตัวครั้งนี้ Nilo ยังได้ประกาศแต่งตั้ง Kim Seth ดีกรี Ph.D. ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทอีกด้วย
Nilo เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกอย่าง Charles Zuker, Ph.D. (มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย), Ruslan Medzhitov, Ph.D. (มหาวิทยาลัยเยล) และ Steve Liberles, Ph.D. (มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) โดยทำงานร่วมกับ TCG เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยในด้านโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการรักษาใหม่ๆ ดร. Seth ได้ร่วมงานกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ Laurens Kruidenier, Ph.D., เพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานแบบเงียบๆ ของบริษัทไปสู่การเติบโตอีกขั้นหนึ่ง ทางบริษัทจะนำเงินทุนดังกล่าวไปอัดฉีดการจัดตั้งห้องปฏิบัติการของ Nilo ในนิวยอร์กซิตี้ ขยายทีมวิจัยและพัฒนาสหสาขาวิชา รวมถึงสร้างความก้าวหน้าของโครงการพรีคลินิกของบริษัท
Nilo กำลังพัฒนายาที่ทำงานกับระบบวงจรประสาทเพื่อฟื้นฟูภาวะธำรงสมดุลของภูมิคุ้มกันจากส่วนกลาง ซึ่งจะเป็นวิธีใหม่ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและล้ำหน้ากว่าการกดภูมิคุ้มกันแบบเดิม บริษัทต่อยอดการพัฒนาดังกล่าวจากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญจากห้องปฏิบัติการของ ดร. Charles Zuker (หัวหน้าคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Columbia และนักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ Howard Hughes) ซึ่งเคยระบุเส้นประสาทวากัสที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบโดยเฉพาะเจาะจงมาแล้ว Nilo ที่มุ่งเป้าไปที่ระบบวงจรสมอง-ร่างกายที่เป็น “ตัวควบคุมหลัก” ส่วนกลางเหล่านี้ กำลังจะนำแนวทางการบำบัดแบบใหม่มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางภูมิคุ้มกันหลายเส้นทางร่วมกัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการดื้อยาและขยายผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างให้ครอบคลุมโรคภูมิต้านตนเองและกลุ่มโรคอักเสบต่างๆ ที่มีส่วนที่ยังรักษาไม่ได้
ดร. Seth มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชีวเภสัชกรรมมากกว่า 25 ปี โดยดำรงตำแหน่งในฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในระยะเริ่มต้นหลายแห่ง รวมถึงบริษัทยาขนาดใหญ่ด้วย เขามีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านการสร้างบริษัท กลยุทธ์ การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาธุรกิจ การเงินและตลาดทุน ก่อนที่จะร่วมงานกับ Nilo ดร. Seth เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจที่ Repare Therapeutics ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการแพทย์แม่นยำเพื่อการรักษาเนื้องอก โดยเขาเป็นสมาชิกทีมผู้นำฝ่ายบริหารและมีบทบาทสำคัญในการขยายขนาดบริษัทจากช่วงก่อน Series A ไปสู่การระดมทุนรอบ Series B และการเสนอขายหุ้น IPO เขามีหน้าที่จัดตั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัทในสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจซึ่งสร้างรายได้กว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากแพลตฟอร์มระดับโลก สินทรัพย์ และความร่วมมือทางคลินิกต่างๆ ซึ่งรวมๆ แล้วอาจมีมูลค่าเกินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะมาร่วมงารนกับ Repare ดร. Seth ยังเคยดำรงตำแหน่งระดับริหารในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์ และการปฏิบัติการในบริษัทชีวเภสัชกรรมหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง Pfizer และเคยเป็นนักวิเคราะห์วิจัยด้านเภสัชกรรม/เภสัชกรรมเฉพาะทางของบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Goldman Sachs ด้วย เขาได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอก สาขาประสาทชีววิทยา จากแผนกวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
โดย ดร. Seth จะทำงานร่วมกับ ดร. Laurens Kruidenier ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและการค้นพบยา ก่อนหน้านี้ ดร. Kruidenier เคยดำรงตำแหน่งเป็น CSO ที่ Cellarity และ Prometheus Biosciences (ซึ่ง Merck ได้เข้าซื้อกิจการ) โดยเป็นผู้พัฒนาวิธีการบำบัดใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดหรือการรักษาทางคลินิก สำหรับโรคภูมิต้านตนเองและกลุ่มโรคอักเสบต่างๆ ก่อนหน้านี้ขณะที่เขายังทำงานที่ Takeda Pharmaceuticals และ GSK ก็มีตำแหน่งเป็นผู้นำทีมวิจัยพรีคลินิกและการวิจัยเชิงสำรวจ รวมไปถึงกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจด้วย เขาได้รับปริญญาเอกสาขาภูมิคุ้มกันวิทยาจากมหาวิทยาลัยไลเดิน โดยงานวิจัยของเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่างๆ รวมถึง Nature
ดร. Laurens Kruidenier หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Nilo Therapeutics กล่าวว่า “Nilo กำลังอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง” “ความเป็นผู้นำและประสบการณ์ของ Kim จะช่วยให้เราบรรลุภารกิจการคิดค้นยาจากผลการศึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทที่ล้ำสมัยได้สำเร็จ ซึ่งยานี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันหลากหลายชนิด”
ดร. Tim Kutzkey หุ้นส่วนผู้จัดการของ The Column Group กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Kim เข้ารับตำแหน่ง CEO” “Kim มีทั้งความสามารถรอบด้านและวิสัยทัศน์กว้างไกล จากประสบการณ์ที่เคยให้คำแนะนำบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกไปจนถึงการเสนอขายหุ้น IPO และยังผลักดันโปรแกรมต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วย ความมุ่งมั่นในการคิดค้นยาโดยใช้วิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้า ทำให้เขาเป็นหุ้นส่วนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเสริมทัพทีมบริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Laurens และนำพา Nilo ให้เติบโตขึ้นไปอีกขั้น”
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทีมที่เปี่ยมความสามารถและมีความมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดของ Nilo” Kim Seth ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nilo Therapeutics กล่าว “เราร่วมมือกับผู้ก่อตั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์ระดับโลกของเราอย่าง Laurens และนักลงทุนของเรา เพื่อสร้างบริษัทที่พร้อมส่งมอบการบำบัดรักษารูปแบบใหม่ที่ใช้ทำงานกับแกนสมอง-ภูมิคุ้มกัน เพื่อพลิกโฉมวิธีการรักษาโรคภูมิต้านตนเองและภาวะอักเสบต่างๆ”
เกี่ยวกับบริษัท Nilo Therapeutics
Nilo Therapeutics เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนายาประเภทใหม่ๆ ที่ทำงานกับระบบวงจรประสาทเพื่อฟื้นฟูภาวะสมดุลภูมิคุ้มกันในโรคต่างๆ Nilo ที่มุ่งเป้าไปที่ระบบวงจรสมอง-ร่างกายที่เป็นตัวควบคุมหลัก ซึ่งจะควบคุมการอักเสบของระบบจากศูนย์กลาง กำลังบุกเบิกแนวทางการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่แตกต่างออกไปซึ่งอาจช่วยให้รักษาโรคภูมิต้านตนเองและกลุ่มโรคอักเสบมากมายที่มีส่วนที่ยังรักษาไม่ได้” บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์ก www.nilotx.com
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ [email protected]
