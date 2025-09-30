MDC เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่ว่า นโยบายภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐฯ อาจนำไปสู่ “ค่าธรรมเนียมที่พุ่งสูงขึ้นแบบเงียบ ๆ” สำหรับผู้เล่นคาสิโน

วอเตอร์ฟอร์ด ไอร์แลนด์, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC) ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ใหม่ ซึ่งสำรวจเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ล่าสุดที่อาจนำไปสู่การขึ้นค่าธรรมเนียมอย่างเงียบ ๆ สำหรับผู้เล่นคาสิโนออนไลน์
แม้ว่ารัฐบาลของ Trump จะเพิ่งปรับลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าบางประเภทจากยุโรป อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า ทว่าบรรยากาศทางการค้าโดยรวมยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การเปิดการสอบสวนใหม่ภายใต้มาตรา 232 เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ส่งสัญญาณถึงท่าทีปกป้องทางการค้าที่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจลุกลามไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน และองค์ประกอบสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์
โฆษกของ MDC ระบุว่า “ผู้เล่นส่วนใหญ่จะไม่เห็นการเรียกเก็บเงินใหม่ปรากฏในทันทีชั่วข้ามคืน” “แต่ก็ใช่ว่าค่าใช้จ่ายจะหายวับไป ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมักถูกกระจายไป ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด การออกใบอนุญาต หรือการนำเข้าโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ อาจบีบให้ส่วนต่างกำไรของผู้ประมวลผลลดลง ในหลาย ๆ กรณี ปัจจัยนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน หรือค่าบริการแพลตฟอร์ม ซึ่งจะค่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ผู้เล่นได้รับหรือใช้จ่ายระหว่างการฝากและถอน”
สถาบัน Peterson Institute for International Economics ระบุว่า การปรับขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ในช่วงปี 2018–2020 ส่งผลให้อัตราภาษีเฉลี่ยของสินค้าที่ได้รับผลกระทบสูงขึ้นเกือบ 12 จุดเปอร์เซ็นต์ แม้ว่าภาษีศุลกากรบางประเภทจะถูกปรับลง แต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นกำลังทำให้บริษัทต่าง ๆ จัดสรรต้นทุนใหม่ในรูปแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเงียบ ๆ
การวิเคราะห์ของ MDC กระตุ้นให้ผู้ให้บริการและผู้เล่นต้องจับตาไม่เพียงแต่โบนัสตัวเลือกการชำระเงินของแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “ชั้นที่มองไม่เห็น” ของต้นทุนซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ กลุ่มดังกล่าวคาดการณ์ว่า การปรับสมดุลทางการค้าเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ต่อเนื่องและยาวนาน อาจขยายบทบาทของพันธมิตรฟินเทคและโซลูชันค่าธรรมเนียมต่ำ เช่น บัตรเติมเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ท้องถิ่น ให้มีความสำคัญมากขึ้นในการทำธุรกรรมคาสิโน
เกี่ยวกับ MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ OneTwenty Group เป็นพอร์ทัลระดับโลกที่เชื่อถือได้ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบ จัดอันดับ และแนะนำคาสิโนออนไลน์ที่มีใบอนุญาต ปลอดภัย และมีฝากเงินขั้นต่ำ ให้กับผู้เล่นที่กำลังแสวงหาการสัมผัสประสบการณ์การพนันที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
