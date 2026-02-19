Mavenir ร่วมมือกับ Red Hat เพื่อส่งมอบ Conversational AI และ Agentic AI สำหรับการยืนยันคุณภาพบริการแบบติดตั้งภายในองค์กรระดับ Carrier-Grade สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเครือข่ายมือถือที่ออกแบบโดยใช้ AI ประกาศความร่วมมือกับ Red Hat ผู้ให้บริการโซลูชันแบบโอเพนซอร์สชั้นนำของโลก เพื่อให้บริการโซลูชันการประกันบริการด้วย Conversational AI และ Agentic AI โดยใช้ Red Hat AI โซลูชัน Generative AI (gen AI) ระดับ Carrier-Grade เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก Red Hat OpenShift AI ที่ทำงานบนระบบภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถขยายขนาดได้สูง เน้นความปลอดภัย มั่นคง และคุ้มค่าต่อการดำเนินงานเครือข่าย
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยให้ผู้ให้บริการได้รับโซลูชัน AI ที่ใช้ประโยชน์จากการลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีอยู่ของตน พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัย ความทนทาน และความหน่วงต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานเครือข่ายแบบเรียลไทม์
ด้วยความร่วมมือนี้ Mavenir ให้บริการโซลูชัน AI ที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและปลอดภัยกว่าการใช้โซลูชัน AI ที่โฮสต์ในรูปแบบบริการ
Sachin Karkala รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป และ IMS และ RAN ของ Mavenir กล่าวว่า “ในการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้จาก AI และพัฒนาไปสู่เครือข่ายอัตโนมัติ ผู้ให้บริการต้องควบคุมประสบการณ์ผู้ใช้ ต้นทุน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความร่วมมือของเรากับ Red Hat ช่วยให้เราพัฒนาโซลูชัน AI แบบภายในองค์กรที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ โมเดล Generative AI สามารถปรับแต่งโดยใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการเพื่อสร้างตัวแทนภายในองค์กรที่ช่วยมอบประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุด”
ด้วย Conversational AI อุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนที่ขึ้นสู่ห่วงโซ่คุณค่า โดยไม่เพียงแค่ให้การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แต่ยังให้ตัวแทน AI เข้ามาควบคุมการดำเนินการตามเนื้อหาและเจตนาของการสื่อสาร
การประกันบริการ Agentic เป็นการพัฒนาอย่างสำคัญจากโซลูชันการประกันบริการในปัจจุบันที่อาศัยเพียงโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักร ระบบ Agentic มีมุมมองที่กว้างขวางกว่า สามารถสร้างกระบวนการทำงานและขับเคลื่อนการตัดสินใจระหว่างโดเมนต่าง ๆ ในเครือข่ายและแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันได้ โดยสามารถปรับตัวและเรียนรู้ด้วยตัวเอง สุดท้ายสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้า
เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง Mavenir และ Red Hat ได้ร่วมมือกับ Dell Technologies Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยโครงสร้างพื้นฐาน AI ขั้นสูงที่ใช้ Dell PowerEdge R760xa – เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการระบายความร้อนด้วยอากาศ ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท รวมถึง AI การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการฝึกสอนและการนำไปใช้งานของระบบการเรียนรู้เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จาก Dell OTEL ร่วมมือกับทีมวิศวกรจาก Mavenir และ Red Hat ในการปรับแต่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง
การติดตั้งโซลูชันเหล่านี้ภายในองค์กรกับ Red Hat OpenShift AI ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร GPU ควบคุมความปลอดภัยและข้อกำหนดการกำกับดูแลได้อย่างเต็มที่ และจัดการวงจรชีวิต AI ที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
Honoré LaBourdette รองประธานฝ่ายระบบนิเวศพันธมิตร Telco ทั่วโลกที่ Red Hat แสดงความคิดเห็นว่า “เพื่อให้ AI ในภาคธุรกิจจากการทดสอบไปสู่การใช้งานจริง จำเป็นต้องมีรากฐานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว พร้อมด้วยองค์ประกอบที่จำเป็น เช่น ระบบป้องกัน การสังเกตการณ์ระบบ และวงจรชีวิตที่ดี Red Hat OpenShift AI มอบรากฐานที่จำเป็นนี้ เราร่วมมือกับ Mavenir เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ GPU ที่คุ้มค่า ผ่านเครื่องมือเช่น Kueue และ Dynamic Accelerator Slicer (DAS) สำหรับการแบ่งทรัพยากรแบบหลายผู้เช่า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากการลงทุนในฮาร์ดแวร์ที่มีมูลค่าสูง การให้บริการโมเดลที่มีความหน่วงต่ำด้วย vLLM ช่วยให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ เช่น การแปลเสียงด้วย AI ให้ประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้ตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งพิสูจน์คุณค่าของโมเดลภายในองค์กรได้อย่างชัดเจน นี่คือการประกาศแรกในชุดความร่วมมือร่วมกับ Mavenir ที่จะใช้เทคโนโลยี AI ของ Red Hat”
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของบริษัทได้รับการพิสูจน์แล้วผ่านการติดตั้งกับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลกในมากกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันให้บริการลูกค้ามากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั่วโลก Mavenir นำประสบการณ์อันลึกซึ้งด้านโทรคมนาคมมาผสานพลังกับความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และไอที รวมถึงชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจริง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของบริษัทนั้นออกแบบด้วย AI โดยเฉพาะ ซึ่งมุ่งสู่อนาคตที่เป็น AI และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCos
