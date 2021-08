Lantronix เข้าซื้อกิจการกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์แบบ Reportable จาก Communications Systems, Inc.

เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Lantronix”) (NASDAQ: LTRX) ผู้ให้บริการด้าน Software as a Service (Saas), บริการเชื่อมต่อ, บริการวิศวกรรม, ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะและโซลูชั นแบบครบวงจรสำหรับ Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ระดับโลก วันนี้ได้ประกาศว่าบริษัทได้เข้ าซื้อกิจการ Transition Networks และ Net2Edge ได้สำเร็จตามที่ประกาศไว้ก่ อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอิเล็ กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์แบบ Reportable ของ Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “CSI”)

การซื้อกิจการจะทำให้ Lantronix เติบโตขึ้นในทันที โดยคาดว่าจะมีรายได้ จากการรวมบริษัทครั้งนี้นี้ มากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี การเข้าซื้อนี้จะเป็นการเสริ มผลิตภัณฑ์และความสามารถด้ านการเชื่อมต่อแบบ IoT ซึ่งรวมถึงสวิตช์, Power over Ethernet (PoE) และการแปลงสื่อและผลิตภัณฑ์ อะแดปเตอร์ต่างๆ

Lantronix เล็งเห็นการผนึกกำลังที่สำคัญด้ านการดำเนินงานและการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ในบริษัทที่ควบรวมกัน และคาดว่าวันแรกที่การผนึกกำลั งจะผลักดันให้รายได้แบบ Non-GAAP เพิ่มขึ้นทันทีเมื่อปิดบัญชี และบริษัทยังคาดว่าจะสามารถสร้ างรายได้ 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีจากการผนึกกำลังอั ตราการดำเนินการ ใน 24 เดือนแรก Lantronix จะประกาศแนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2022 ในการประชุมทางไกลเรื่องรายได้ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2021 โดยจะระบุวันที่ในไม่ช้า

Silicon Valley Bank ซึ่งเป็นธนาคารของบริษัทที่ล้ำ สมัยที่สุดของโลกและนักลงทุ นของบริษัทเหล่านั้น พร้อมด้วย SVB Capital จะเป็นผู้จัดหาเงินทุนเพื่อซื้ อกิจการ

O’Melveny & Myers LLP จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Lantronix

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. ผู้ให้บริการโซลูชั นแบบครบวงจรที่ปลอดภัยสำหรับ Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS), บริการเชื่อมต่อ, บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ Lantronix ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอ IoT Intelligent Edge และโซลูชัน OOBM ที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้ อมกับเร่งเวลาการออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ทำให้การสร้าง การพัฒนา การใช้งาน และการจัดการโครงการ IoT ง่ายดายขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ให้คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภั ยกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชัน

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการพิสู จน์มาแล้วสามทศวรรษในการสร้ างเทคโนโลยี IoT และโซลูชัน OOBM ที่แข็งแกร่ง Lantronix เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่ วยให้ลูกค้าของเราสามารถสร้ างโมเดลธุรกิจใหม่ ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่ เพิ่มขึ้นและสามารถรับรู้ถึ งความเป็นไปได้ของ Internet of Things ได้ โซลูชันของ Lantronix มีการใช้งานภายในเครื่องจักรนั บล้านเครื่องที่ศูนย์ข้อมูล สำนักงาน และไซต์งานระยะไกล ซึ่งให้บริการในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงด้านพลังงาน เกษตรกรรม การแพทย์ การรักษาความปลอดภัย การผลิต การจัดจำหน่าย การขนส่ง การค้าปลีก การเงิน สิ่งแวดล้อม และรัฐบาล

Lantronix มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเออร์ ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.lantronix.com

เรียนรู้เพิ่มเติมที่บล็อก Lantronix www.lantronix.com/ blog ที่มีการอภิปรายและการอัปเดตด้ านอุตสาหกรรม สำหรับการติดตาม Lantronix บน Twitter โปรดไปที่ www.twitter.com/ Lantronix ดูไลบรารีวิดีโอของเราบน YouTube ได้ที่ www.youtube.com/user/ LantronixInc หรือติดต่อกั บเราบน LinkedIn ได้ที่ www.linkedin.com/ company/lantronix

อภิปรายเกี่ยวกับการวั ดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP

Lantronix เชื่อว่าการนำเสนอข้อมู ลทางการเงินแบบ Non-GAAP ควบคู่ไปกับการวัดผล GAAP ที่เกี่ยวข้อง จะให้ข้อมูลเสริมที่สำคัญแก่ฝ่ ายบริหารและนักลงทุนเกี่ยวกั บแนวโน้มทางการเงินและธุรกิจที่ เกี่ยวกับสถานะทางการเงิ นและผลการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายบริหารจะใช้การวัดผลแบบ Non-GAAP ดังกล่าวเพื่อติดตามและประเมิ นผลการปฏิบัติงานและแนวโน้มอย่ างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้ าใจประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิ งเปรียบเทียบของเรา ไม่ควรใช้การวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ที่เปิดเผยโดยบริษัทแทน หรือเหนือการวัดผลทางการเงินที่ คำนวณตาม GAAP และผลลัพธ์ทางการเงินที่ คำนวณตาม GAAP และการกระทบยอดของการวั ดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP กับการวัดผลทางการเงินที่ คำนวณตาม GAAP ควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบ อาจคำนวณการวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ที่บริษัทใช้ต่างออกไป จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กั บการวัดผลที่มีชื่อคล้ายกัน ซึ่งใช้โดยบริษัทอื่น

มีแนวทางเกี่ยวกับการเติ บโตของกำไรต่อหุ้นให้เฉพาะบนพื้ นฐานของ Non-GAAP เนื่องจากความยากของการคาดการณ์ เวลา หรือจำนวนของรายการบางอย่างที่ ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดผลเชิ งคาดการณ์ล่วงหน้าแบบ GAAP และไม่มีการกระทบยอดกั บแนวทางของ GAAP ที่เทียบเท่า เนื่องจากปัจจัยบางอย่างที่มีส่ วนอย่างมากต่อความสามารถของ Lantronix ในการประมาณรายการที่ไม่รวมอยู่ นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้หรื อสามารถประมาณการได้บนพื้ นฐานการมองไปข้างหน้าโดยไม่ต้ องใช้ความพยายามอย่างไม่สมเหตุ ผล

ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อความเชิงคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ของปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่ไม่ได้เป็นข้ อความในอดีตถือเป็นข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตและบ่ อยครั้ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด จะระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดว่า” “เชื่อว่า” “ตั้งใจ” “คาดการณ์” “วางแผน” “ประมาณ” “มีแนวโน้ม” “เป็นไปได้” หรือ “อาจเกิดขึ้น” หรือข้อความที่เป็นการกระทำ เหตุการณ์หรือผลลัพธ์บางอย่าง “อาจ” “จะ” “ควร” หรือ “อาจจะ” ที่เกิดขึ้น หรือบรรลุได้ ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบั บนี้รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกั บผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รั บจากการเข้าซื้อกิจการ Transition Networks และ Net2Edge (“ธุรกรรม”) ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกันที่ คาดหวังในบริษัทที่ควบรวมกิจการ ลักษณะของรายการที่ เสนอและผลการดำเนิ นงานในอนาคตของบริษัทที่ ควบรวมกันที่คาดต่อ Lantronix และผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตนั้นอิงกับความคาดหวั งและสมมติฐานในปัจจุบันและการวิ เคราะห์ที่ทำโดย Lantronix และฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และการรับรู้ถึงแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์และการพัฒนาที่แท้จริ งจะเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ นั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่สำคั ญหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความสามารถของ Lantronix ในการรวมธุรกิจที่ซื้อกิ จการมาอย่างสำเร็จหลังการทำธุ รกรรมและบรรลุผลประโยชน์ที่ คาดการณ์ไว้, ความเสี่ยงเกี่ยวกับหนี้สินที่ คาดไม่ถึงของธุรกิจที่ซื้อกิ จการมา, ความไม่ถูกต้ องของประมาณการสำรองหรือสมมติ ฐานพื้นฐาน, การแก้ ไขประมาณการสำรองจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์, การสูญเสียผู้บริหารหรือบุ คลากรสำคัญ, ผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิ ด-19 รวมถึงการเกิดขึ้นของไวรัสสายพั นธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดและ/ หรือต่อต้านวัคซีน และผลกระทบของความพยายามในการฉี ดวัคซีน รวมถึงประสิทธิภาพและการยอมรั บของสาธารณชนในการฉีดวัคซีน ที่มีต่อธุรกิจ พนักงาน ห่วงโซ่อุปทานและการกระจายสินค้ าของบริษัทที่ควบรวมกิจการ และเศรษฐกิจโลก และปัจจัยเพิ่มเติมใดๆ ที่รวมอยู่ในรายงานของ Lantronix ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวั นที่ 30 มิถุนายน 2020 ที่ยื่นต่อสำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2020 รวมถึงในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในหัวข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสของปีงบประมาณที่สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2021 รวมถึงในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ในหัวข้อ 1A ของส่วนที่ 2 ของรายงานดังกล่าว และในการยื่นต่อสาธารณะอื่นๆ ของบริษัทต่อ SEC นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่ างออกไปอันเป็นผลมาจากความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติม ซึ่งฝ่ายบริหารของ Lantronix ไม่ได้ตระหนักถึง หรือไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งสำคั ญต่อธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้ อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตใดๆ มากเกินไป ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตของ Lantronix จะใช้ได้ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น Lantronix ไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรื อปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ของ Nasdaq Stock Market, LLC กำหนด

