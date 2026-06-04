HOFA Gallery นำเสนอ Specimens of Time: The Glitched Sublime โดย Maja Petrić เปิดให้ชมในงาน SXSW London 2026

ลอนดอน, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — HOFA Gallery มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการใหม่ Specimens of Time: The Glitched Sublime โดย Maja Petrić ซึ่งจะเปิดให้ชมในงาน SXSW London 2026 ท่ามกลางยุคสมัยที่ทุกอย่างถูกกำหนดด้วยความเร็ว ระบบอัตโนมัติ และการผลิตดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง นิทรรศการนี้เสนอบทบาทอีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยี นั่นก็คือ ในฐานะสื่อกลางแห่งความหมาย การรับรู้ และสายสัมพันธ์ที่สัมผัสได้กับโลกธรรมชาติ
ตลอดเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ผลงานของ Petrić ได้ผสาน AI แบบกำหนดเอง หุ่นยนต์ แสง และข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างผลงานที่ให้การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศเป็นตัวกำหนดรูปทรงของงานโดยตรง Glitched Sublime ได้รับการพัฒนาร่วมกับ Mihai Jalobeanu นักวิทยาศาสตร์ด้าน AI และนักสร้างหุ่นยนต์ โดยใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของอาร์กติกแบบเรียลไทม์เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์งาน
ผลงานนี้เริ่มต้นจากหลักการพื้นฐานเพียงข้อเดียว นั่นก็คือ ศิลปะไม่ใช่การจำลองภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม หากแต่เป็นบันทึกทางกายภาพของการเปลี่ยนแปลงนั้นเอง ในภูมิภาคอาร์กติก อุณหภูมิกำลังเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึงสองเท่า ส่งผลให้สภาวะตามฤดูกาลที่สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ต้องพึ่งพาเริ่มไม่เสถียร ดอกป๊อปปี้อาร์กติกผลิบานขึ้นท่ามกลางสภาวะเช่นนี้ โดยจะเบ่งบานอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนที่อุณหภูมิจะสูงเกินขีดที่ดอกไม้จะอยู่รอดได้ นิทรรศการนี้จะติดตามการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านประติมากรรมกล่องไฟและงานศิลปะจากสีที่สร้างขึ้นโดยหุ่นยนต์และ AI ซึ่งตอบสนองต่อข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบเรียลไทม์
ที่ SXSW London 2026
Specimens of Time: The Glitched Sublime ซึ่งจัดแสดงในงาน SXSW London 2026 เข้าร่วมสนทนากับประเด็นหลักของเทศกาลว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และอนาคตของประสบการณ์มนุษย์ นิทรรศการนี้ชี้ให้เห็นเส้นทางอีกแบบหนึ่งของเทคโนโลยี นั่นคือเส้นทางที่ยึดโยงกับความทรงจำทางนิเวศวิทยา ประสบการณ์ที่รับรู้ผ่านร่างกาย และการเชื่อมต่อกับโลกที่มีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งต่างจากวัฒนธรรม AI เชิงกำเนิดส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
นอกเหนือจากนิทรรศการที่จัดแสดงแล้ว Petrić จะนำเสนอ Art, Tech & Nature: The Glitched Sublime ที่ SXSW London ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 11:40 น. ถึง 12:10 น. ที่ Protein Studios (เวที 2) นอกจากนี้ Petrić จะเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Worldbuilding for the Senses: When Art Meets Experience Meets Brand ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 16:10 น. ถึง 16:50 น. ที่ Truman Brewery (Truman เวที 1) ด้วย
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