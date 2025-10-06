Felice Capasso จากนอร์เวย์ คว้าตำแหน่ง World’s Best Bartender 2025 ในการแข่งขัน World Class Global Finals อันทรงเกียรติ

ในการแข่งขัน Diageo World Class ครั้งที่ 16 บาร์เทนเดอร์จาก 51 ประเทศได้ขึ้นเวทีเพื่อชิงตำแหน่งที่ทรงคุณค่าที่สุดในวงการบาร์เทนเดอร์
โตรอนโต, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Felice Capasso จากนอร์เวย์ ได้รับตำแหน่ง World Class Global Bartender of the Year 2025 ในการแข่งขันค็อกเทลระดับโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดรายการหนึ่ง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่โตรอนโต ท่ามกลางการแข่งขันกับผู้เข้ารอบสุดท้ายจาก 51 ตลาดทั่วโลก ครอบคลุมทั้ง 6 ทวีป คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนานาชาติได้ประกาศให้ Felice เป็นสุดยอดผู้ชนะ ในการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมค็อกเทลระดับโลกประจำปี
Felice Capasso จาก Nedre Løkka Cocktailbar ในออสโล และผู้ก่อตั้ง Sesto Senso Academy ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับไวน์และสุรา โดดเด่นเหนือผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ ด้วยการนำเสนอเครื่องดื่มซิกเนเจอร์หลายรายการที่สะท้อนถึงความหลงใหลในงานบาร์เทนเดอร์ของเขา นอกเหนือจากตำแหน่งอันทรงเกียรติ Felice จะได้รับถ้วยรางวัล การเดินทางไปแข่งขัน Global Finals ในปีถัดไปแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย การได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า และตารางการเดินทางตลอดปีฟรีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ Diageo ในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ เขายังจะได้เป็นบาร์เทนเดอร์รับเชิญในสถานที่ชั้นนำ พร้อมทั้งเป็นผู้นำการฝึกอบรมบาร์เทนเดอร์ และจัดงานอีเวนต์ต่าง ๆ อีกด้วย
ในเส้นทางการแข่งขัน ผู้ชนะได้เข้าร่วมความท้าทายล้ำสมัยหลายรายการ รวมถึงการสร้างสรรค์เมนูคลาสสิกขึ้นใหม่โดยใช้ Johnnie Walker Black Label ซึ่ง Felice ได้นำเสนอเครื่องดื่มคลาสสิกประเภทจินในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานกับ Johnnie Walker Black Label เกิดเป็นเมนู “Top Notes” ที่ได้แรงบันดาลใจจากคลาสสิกค็อกเทล French 75 ในโจทย์การแข่งขัน Don Julio 1942 นั้น Felice ได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะต้นฉบับที่สร้างโดย AI เพื่อสร้างสรรค์เมนูอะเปริติฟ (Aperitif) ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งรากเหง้าของเตกีลาได้อย่างงดงาม สำหรับการแข่งขันทำค็อกเทลแบบหลายประสาทสัมผัสของ The Singleton นั้น Felice ได้สร้างปกแผ่นเสียงพิเศษขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจบทเพลงอมตะอย่าง That’s Amore ซึ่งสื่อถึงความอบอุ่นเหมือนรอยยิ้มริมถนนในเมืองเนเปิลส์ เมื่อจับคู่เพลงเข้ากับค็อกเทลซิกเนเจอร์ “Between Us” ของเขา Felice ได้มอบประสบการณ์ที่ทำให้คณะกรรมการประทับใจ
Felice Capasso เจ้าของตำแหน่ง World Class Global Bartender of the Year 2025 กล่าวว่า
“การชนะการแข่งขัน World Class ไม่ใช่แค่ฝันที่เป็นจริงเท่านั้น แต่นี่คือเป้าหมายที่ผมทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่า หากคุณปรารถนาสิ่งใดและคุณทำงานเพื่อเป้าหมายนั้น และไม่เคยยอมแพ้ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไร คุณก็สามารถทำให้สำเร็จได้ การชนะครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่า ผมกำลังจะได้รับผิดชอบสิ่งสำคัญ และผมตั้งใจจะลงมือทำอย่างจริงจัง ทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสร้างแรงบันดาลใจให้บาร์เทนเดอร์คนอื่น ๆ ที่ต้องการก้าวหน้าในสายอาชีพนี้“
Kevin Delaney หัวหน้าระดับโลกของ World Class กล่าวว่า “World Class คือการยกแก้วเฉลิมฉลองให้กับผู้คนที่เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมการบริการ บาร์เทนเดอร์ที่เก่งที่สุดคือผู้ที่สามารถรังสรรค์ค็อกเทลได้อย่างประณีตในระดับสูงสุด พร้อมทั้งจับจังหวะของเทรนด์ในวันนี้ พรุ่งนี้ และอนาคตได้อย่างแม่นยำ เราได้เฉลิมฉลองและสนับสนุนเส้นทางอาชีพของบาร์เทนเดอร์กว่า 450,000 คนผ่านโครงการ World Class และค่ำคืนนี้คือช่วงเวลาสำคัญสูงสุดของการเฉลิมฉลองสำหรับชุมชนที่พิเศษอย่างยิ่งนี้ เรายินดีต้อนรับ Felice เข้าสู่ครอบครัว Diageo และขอแสดงความยินดีกับความพยายามอันยอดเยี่ยมของผู้เข้าร่วมทุกคน“
ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ประกอบด้วยบาร์เทนเดอร์และเจ้าของบาร์จากสถานที่ชื่อดังระดับโลกหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ Eric Van Beek ผู้สร้างสรรค์เบื้องหลัง Handshake Speakeasy อันเลื่องชื่อในเม็กซิโกซิตี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น World’s 50 Best Bar 2024 เขายังได้ร่วมงานกับไอคอนในวงการอย่าง Monica Berg ผู้ร่วมก่อตั้งบาร์ Tayēr + Elementary ในลอนดอน ที่ได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่องว่าเป็นหนึ่งในบาร์ที่ดีที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงด้านการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การศึกษา และความยั่งยืนในชุมชน รวมถึง Ago Perrone ผู้ทรงอิทธิพลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายมิกโซโลยีที่ Connaught Bar ในลอนดอน
Ago Perrone กรรมการการแข่งขัน World Class และผู้อำนวยการฝ่ายมิกโซโลยีที่ Connaught Bar กล่าวว่า “World Class เป็นโอกาสพิเศษที่นำเอาบาร์เทนเดอร์ที่สร้างสรรค์และเปี่ยมด้วยแรงผลักดันมากที่สุดในโลกมาอยู่ด้วยกัน อิทธิพลต่ออุตสาหกรรมนี้เห็นได้ชัด ไม่เพียงแต่ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม แต่ยังรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ให้เติบโตขึ้นมา ทุก ๆ ปี การแข่งขันยิ่งทวีความเข้มข้น เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมค็อกเทลของเรา ขอแสดงความยินดีกับ Felice สำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยม และขออวยพรให้เส้นทางอาชีพใหม่ของเขาประสบความสำเร็จในอนาคต“
เกี่ยวกับ FELICE CAPASSO
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Felice ดูแลการดำเนินงานให้กับบาร์ค็อกเทลระดับไฮเอนด์ รวมถึงบาร์ในโรงแรมชั้นนำ ขณะเดียวกันยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และที่ปรึกษาแบรนด์ให้กับแบรนด์สุราที่มีชื่อเสียง ความอยากรู้อยากเห็นของเขาเกี่ยวกับรสชาติและกลิ่นเกิดขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย จุดประกายความสนใจในเครื่องดื่ม และนำพาเขาเข้าสู่วงการบาร์เทนเดอร์
เกี่ยวกับ WORLD CLASS
World Class มีพันธกิจในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนดื่มอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่ดื่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ และการเสริมพลังให้ผู้คนสามารถเลือกการดื่มได้อย่างมีข้อมูล ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือในบาร์ World Class สนับสนุนให้ผู้คนคิดและใส่ใจถึงสิ่งที่ดื่ม สถานที่ดื่ม และวิธีการดื่ม และด้วยกระบวนการนี้เอง ผู้คนจะได้ค้นพบเสน่ห์ที่แท้จริงของวัฒนธรรมค็อกเทล World Class มีการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการสร้างเครือข่าย ซึ่งช่วยพัฒนาอาชีพและชีวิตของบาร์เทนเดอร์นับแสนคนทั่วโลก รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนระดับโลกที่ยั่งยืน ที่ทำให้แบรนด์ของ Diageo อยู่ทั้งในหัวใจและมือของผู้บริโภค
เกี่ยวกับ DIAGEO
Diageo เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีคอลเลกชันแบรนด์อันโดดเด่นครอบคลุมทั้งสุราและเบียร์หลากหลายประเภท แบรนด์เหล่านี้ ได้แก่ Johnnie Walker, Crown Royal, J&B และวิสกี้ Buchanan’s, วอดก้า Smirnoff และ Ketel One รวมถึง Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray และ Guinness Diageo เป็นบริษัทระดับโลก และผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่ายในเกือบ 180 ประเทศทั่วโลก บริษัทได้จดทะเบียนอยู่ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (DGE) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (DEO) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Diageo ทั้งในส่วนของบุคลากร แบรนด์ และผลประกอบการของเรา โปรดไปที่ www.diageo.com ศึกษาข้อมูลการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบระดับโลกของ Diageo ได้ที่ www.DRINKiQ.com สำหรับข้อมูล โครงการต่าง ๆ และวิธีการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เฉลิมฉลองให้กับชีวิต ทุกวัน ทุกที่
