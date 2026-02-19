Coventry ประกาศขยายความสัมพันธ์กับ NAIFA

ฟอร์ต วอชิงตัน รัฐเพนซิลเวเนีย, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry ผู้นำและผู้สร้างตลาดรองสำหรับประกันชีวิตและผู้บุกเบิกกลุ่มสินทรัพย์ที่มีการสนับสนุนโดยประกันชีวิต ในวันนี้ได้ประกาศข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนระดับชาติในหมวดหมู่เฉพาะกับ National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) ภายใต้ข้อตกลงนี้ Coventry จะเป็นผู้สนับสนุนระดับ Gold อย่างเป็นทางการในหมวดหมู่การตั้งถิ่นฐานชีวิตของ NAIFA โดยสนับสนุนการศึกษาและการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดรองสำหรับประกันชีวิต
ในฐานะส่วนหนึ่งของการสนับสนุน Coventry จะให้การสนับสนุนหลายโครงการและกิจกรรมสำคัญของ NAIFA ตลอดปี 2026 รวมถึง FSP Institute, การประชุม Congressional Conference, การประชุม National Leadership Conference และการจัดโครงการ Life Happens ความร่วมมือนี้ออกแบบมาเพื่อขยายการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาและมุมมองเชิงปฏิบัติของสมาชิก NAIFA เกี่ยวกับบทบาทของการตั้งถิ่นฐานชีวิตในกลยุทธ์การวางแผนทางการเงินที่กว้างขึ้น
“ที่ปรึกษากำลังถูกขอให้ให้คำแนะนำที่ครอบคลุมและมีข้อมูลมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่จำเป็นหรือให้ประโยชน์ไม่เต็มที่” Reid Buerger ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Coventry กล่าว “NAIFA มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนที่ปรึกษาและ Coventry ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ ด้วยการสนับสนุนนี้ เราหวังว่าจะเพิ่มความเข้าใจของที่ปรึกษาเกี่ยวกับตลาดรองสำหรับประกันชีวิตและบทบาทที่การตั้งถิ่นฐานชีวิตอาจมีในการสนทนาด้านการวางแผนที่กว้างขึ้น”
Coventry มีความสัมพันธ์ยาวนานกับ NAIFA และเคยให้การสนับสนุนสมาคมนี้ผ่านโครงการ Limited and Extended Care Planning Collective การสนับสนุนที่ขยายออกนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาให้กับที่ปรึกษาและการให้ทรัพยากรที่สนับสนุนการวางแผนที่มีข้อมูลและมุ่งเน้นลูกค้า Coventry สนับสนุนให้สมาชิกเยี่ยมชมหน้าทรัพยากรของ NAIFA เพื่อเริ่มสำรวจสิทธิประโยชน์ที่มีเฉพาะสำหรับพวกเขาในตอนนี้
การสนับสนุน NAIFA เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่กว้างขึ้นของ Coventry ในการมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาผ่านองค์กรวิชาชีพระดับชาติที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยให้การศึกษาและข้อมูลตลาดเกี่ยวกับตลาดรองสำหรับประกันชีวิต ด้วยการทำงานร่วมกับองค์กรที่เข้าถึงที่ปรึกษาทั่วไปในแบบฝึกหัดและระยะอาชีพต่าง ๆ Coventry มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการสนทนาการวางแผนที่มีข้อมูลและการพิจารณาการตั้งถิ่นฐานชีวิตในฐานะส่วนสำคัญของการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับ Coventry
Coventry เป็นผู้นำและผู้สร้างตลาดรองสำหรับประกันชีวิต และเป็นผู้บุกเบิกกลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้ประกันชีวิตเป็นหลักค้ำประกัน โดยดำเนินงานบนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการในแนวธุรกิจที่เสริมกัน ได้แก่ ตลาดรองสำหรับประกันชีวิต การให้สินเชื่อเพื่อผู้มีอายุยืนยาว การจัดจำหน่ายประกันชีวิตและเงินบำนาญ และเทคโนโลยีประกันภัย Coventry ขยายตัวเลือกทางการเงินให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ให้บริการโซลูชันด้านเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มการมีอายุยืนยาวของคน ขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านความคุ้มครองและการออมเพื่อการเกษียณ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการกำหนดราคา การจัดการความเสี่ยง และประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งระบบนิเวศของประกันชีวิต โดยดำเนินการผ่านธุรกิจเหล่านี้
Coventry ซึ่งมีแนวทางที่ยึดมั่นในสิทธิของผู้บริโภคและความโปร่งใสของตลาดมาอย่างยาวนาน ใช้ตำแหน่งผู้นำของตนเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ขยายทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และพัฒนาการลงทุนที่มีคุณภาพระดับสถาบันโดยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดประวัติศาสตร์ของบริษัท Coventry ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตมากกว่า 23,000 ฉบับ ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ จ่ายเงินให้เจ้าของกรมธรรม์มากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ และปล่อยสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับประกันชีวิตมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coventry กรุณาไปที่ Coventry.com
ติดต่อด้านสื่อ: Jonny Shiver รองประธานฝ่ายการตลาด [email protected] (215) 836-8300
