Corporate Water Leaders ของ GWI จับมือกับ ZDHC เพื่อเร่งการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง

ออกซฟอร์ด อังกฤษ, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Corporate Water Leaders (CWL) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Global Water Intelligence ประกาศการลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิ ZDHC ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อมอบเครื่องมือที่สอดคล้องและใช้งานได้จริงแก่ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง เพื่อพัฒนาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุด
วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจ (MoU) ได้แก่ การสร้างแนวทางที่สอดคล้องกัน การเสริมความแข็งแกร่งของระบบข้อมูลและการรายงาน รวมถึงการพัฒนาการจัดการน้ำที่ดี CWL และ ZDHC จะร่วมกันเร่งการนำแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอมาใช้ในการจัดการน้ำ ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อแบรนด์ ผู้จัดหา และชุมชนที่พวกเขาดำเนินงานอยู่
คณะทำงานสิ่งทอและเครื่องหนังของ CWL ประกอบด้วย 8 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกที่ร่วมมือกันดำเนินโครงการริเริ่มด้านน้ำเชิงเปลี่ยนแปลง งานของพวกเขาครอบคลุมการมีส่วนร่วมเชิงนโยบาย การลงมือร่วมกัน การเผยแพร่ความรู้ และการพัฒนาเครื่องมือปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายระดับโลกให้เกิดผลลัพธ์จริงในพื้นที่ คณะทำงานได้ยกระดับมาตรฐานการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้สูงขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม ด้วยการรวมแบรนด์ต่าง ๆ และจัดแนวความพยายามตลอดห่วงโซ่มูลค่า
“บันทึกความเข้าใจฉบับนี้สะท้อนถึงภาวะผู้นำและความน่าเชื่อถือของคณะทำงานสิ่งทอและเครื่องหนัง CWL และการสอดคล้องกับ ZDHC” Jess Chapman หัวหน้า CWL กล่าว “นี่เป็นข้อความที่ชัดเจนว่าความร่วมมือคือหนทางที่อุตสาหกรรมจะก้าวไปข้างหน้าในการจัดการน้ำ”
“ที่ ZDHC เรามองว่าความร่วมมือกับ CWL เป็นก้าวต่อไปตามธรรมชาติ” Frank Michel ประธานกรรมการบริหาร กล่าว “เราสามารถร่วมกันยกระดับการปกป้องทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่โรงงานแต่ละแห่งไปจนถึงระบบนิเวศและสังคมที่พึ่งพาน้ำ”
การผนึกกำลังระหว่าง CWL และ ZDHC เป็นการมอบภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติและการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สร้างความยืดหยุ่นด้านน้ำเข้าไปในกระบวนการดำเนินงานของตน
เกี่ยวกับ Corporate Water Leaders
Corporate Water Leaders (CWL) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของ Global Water Intelligence คือแพลตฟอร์มระดับแนวหน้าก่อนการแข่งขัน เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ รับมือกับความท้าทายด้านน้ำร่วมกัน CWL ได้เปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวมธุรกิจต่าง ๆ เข้าด้วยกันภายใต้เป้าหมายร่วมกัน กล่าวคือ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อการรักษาระบบนิเวศและชุมชน พร้อมทั้งกำหนดทิศทางอนาคตของการดูแลทรัพยากรน้ำในภาคธุรกิจ
เกี่ยวกับ ZDHC
มูลนิธิ ZDHC กำกับดูแลโครงการ Roadmap to Zero นี่คือความร่วมมือระดับโลกที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 380 รายในอุตสาหกรรมแฟชั่นและรองเท้า ZDHC ใช้การมีส่วนร่วมเชิงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนแนวทางที่ครอบคลุม มุ่งเน้นอุตสาหกรรม และใช้ได้จริง ในการจัดการสารเคมีอย่างยั่งยืน แนวทาง แพลตฟอร์ม และโซลูชันของ ZDHC ช่วยผลักดันการนำไปใช้ในวงกว้างทั่วทั้งอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโดยรวมให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน
ติดต่อ: Jess Chapman บริษัท: Global Water Intelligence โทรศัพท์: 909 687 5512 อีเมล: [email protected] เว็บไซต์: https://www.corporatewaterleaders.com
