AIM Congress ประกาศจัดการประชุมครั้งที่ 15 ประจำปี 2026

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — คณะกรรมการจัดงานของ AIM Congress ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนชั้นนำของโลก ได้ประกาศเปิดตัวการประชุมครั้งที่ 15 อย่างเป็นทางการ ภายใต้หัวข้อ Reshaping Global Prosperity: Unlocking New Investment Pathways Towards a Sustainable and Inclusive Future (พลิกโฉมความมั่งคั่งระดับโลก: เปิดเส้นทางการลงทุนใหม่สู่อนาคตที่ยั่งยืนและครอบคลุมอย่างแท้จริง) การประชุม AIM Congress จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน 2026 ที่ Dubai World Trade Centre (DWTC) เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฯพณฯ ดร. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi
AIM Congress ซึ่งเป็นงานชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการขับเคลื่อนแนวโน้มการลงทุนอย่างยั่งยืน จะนำเสนอกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ งานนี้มุ่งสำรวจขอบเขตใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลก และผลักดันโซลูชันนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกที่เร่งด่วน
ฯพณฯ Sultan bin Saeed Al Mansoori
AIM Congress จะมุ่งเน้นที่ความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการบูรณาการนวัตกรรม ความยั่งยืน และความครอบคลุม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากขึ้นและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
ในบริบทนี้ ฯพณฯ ดร. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธาน AIM Congress กล่าวว่า “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศคือการวางกลยุทธ์ระยะยาวที่ตั้งอยู่บนความยืดหยุ่น ความยั่งยืน และความหลากหลาย” สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เพียงสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้น แต่ยังสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อีกด้วย โดยสร้างขีดความสามารถในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นอนาคต และมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือกับศูนย์กลางการเติบโตแห่งอนาคตระดับโลก ความสำเร็จที่โดดเด่นในปี 2024 ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานด้านการส่งออกที่แข็งแกร่ง และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนีระดับโลกในฐานะศูนย์กลางที่น่าเชื่อถือในด้านการค้าและการลงทุน ล้วนพิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องของแนวทางของเรา
Dawood Al Shezawi
“งาน AIM Congress ครั้งล่าสุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ นักลงทุน และนักสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น” การประชุมในปีนี้มุ่งเน้นไปที่เสาหลักสามประการ ได้แก่ ตลาดโลก เศรษฐกิจในอนาคต และ NexGen ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่แข็งแกร่งและสมดุล โดยจะทำให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับโลก ผู้นำทางธุรกิจ และนักสร้างสรรค์นวัตกรรมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อรังสรรค์โซลูชันที่ดำเนินการได้จริงและสนับสนุนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ตลอดจนเพิ่มความพร้อมร่วมกันของเราในการเผชิญกับความท้าทายระดับโลก”
ฯพณฯ Sultan bin Saeed Al Mansoori ประธานหอการค้าดูไบ กล่าวว่า “ภูมิทัศน์การลงทุนระดับโลกกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนสำคัญ” ช่วงเวลานี้เรียกร้องให้ชุมชนเศรษฐกิจนำแนวทางใหม่มาใช้ สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความคล่องตัวซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม พร้อมทั้งยึดหลักการของความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ในเวลาเดียวกัน เรายังต้องเสริมสร้างการเจรจาระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นและส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างภาคประชาชนและเอกชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อปรับโฉมเศรษฐกิจโลกและพัฒนาระบบนิเวศการลงทุนที่พร้อมสำหรับอนาคต”
“การประชุม AIM Congress 2026 จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดน ปลูกฝังวัฒนธรรมการลงทุนอย่างยั่งยืน และยกระดับความพร้อมของประเทศต่าง ๆ เพื่อการเติบโต” เรามุ่งหวังที่จะจุดประกายการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ และขยายขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับตลาดทั่วโลก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเต็มที่ ผ่านความร่วมมือของเราในงานระดับโลกนี้”
ในส่วนของ Dawood Al Shezawi ประธาน AIM Global Foundation เขากล่าวว่า “การประชุม AIM Congress ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเป็นประวัติการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,800 คนจาก 181 ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากนานาชาติที่มีต่อการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ในฐานะแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือสำหรับการแนะนำด้านการลงทุนระดับโลก” ในการประชุม AIM Congress 2026 เราจะยังคงขยายผลกระทบของเราอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระดับนานาชาติชั้นนำ ตลอดจนนำเสนอเนื้อหาคุณภาพซึ่งตอบโจทย์ความท้าทายทางเศรษฐกิจ และยกระดับความพร้อมของเศรษฐกิจสำหรับการลงทุนในอนาคต”
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บรรลุผลสำเร็จด้านการค้าโลกที่โดดเด่นในปี 2024 โดยมีมูลค่าการค้าต่างประเทศรวมสูงถึง 5.23 ล้านล้านดีแรห์ม และเกินดุลเกินการค้าถึง 4.92 แสนล้านดีแรห์ม แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความเป็นผู้นำในฐานะศูนย์กลางการค้าและการลงทุนระดับโลก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 11 ของโลกในด้านการส่งออกสินค้า และอันดับที่ 13 ในด้านการส่งออกบริการ อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ส่งออกบริการดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งออกสินค้ามูลค่า 2.22 ล้านล้านดีแรห์มและบริการมูลค่า 6.5 แสนล้านดีแรห์ม โดย 1.91 แสนล้านดีแรห์มเป็นมูลค่าของบริการดิจิทัล ซึ่งคิดเป็น 30% ของการส่งออกบริการทั้งหมด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสัดส่วนการส่งออกสินค้า 41% ของการส่งออกทั้งหมดในตะวันออกกลาง และคิดเป็น 2% ของการส่งออกบริการทั่วโลก ซึ่งยิ่งตอกย้ำสถานะสำคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในด้านการค้าระหว่างประเทศ อันเกิดจากนโยบายที่ยืดหยุ่นและแนวทางที่ตั้งอยู่บนความเปิดกว้าง นวัตกรรม และการบูรณาการเข้ากับตลาดโลก
นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังสร้างสถิติก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญใน Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index ประจำปี 2024 โดยเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 18 ในปี 2023 มาเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตอกย้ำสถานะของประเทศในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางการลงทุนชั้นนำของโลก ปัจจุบันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่อันดับที่สองในดัชนีตลาดเกิดใหม่ รองจากจีน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์เศรษฐกิจที่หลากหลาย
AIM Congress 2026: เสาหลัก
AIM Congress 2026 จัดขึ้นโดยอิงตามเสาหลักสามประการ ได้แก่:
ตลาดโลก
เสาหลักด้านตลาดโลก (Global Markets Pillar) ในการประชุม AIM Congress 2026 จะเน้นย้ำถึงบทบาทของตลาดทุนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมุ่งสำรวจการพลิกโฉมการค้าและการผลิตผ่านการปรับห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับท้องถิ่น การลงทุนทางดิจิทัล และระบบนิเวศอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มที่นำเอาผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน และผู้นำในอุตสาหกรรมมาร่วมกันหารือแนวทางเพื่อการเติบโตแบบครอบคลุม และกำหนดโรดแมปสำหรับตลาด
เศรษฐกิจในอนาคต
เสาหลักด้านเศรษฐกิจในอนาคต (Future Economies Pillar) จะมุ่งเน้นไปที่เส้นทางสู่การเติบโตในยุคที่ถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การขยายตัวของเมือง และนวัตกรรมทางการเงิน โดยครอบคลุมสามขอบเขตคือ เมือง การเงิน และเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการชูเทคโนโลยีสีเขียว โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เสาหลักนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่การเปลี่ยนแปลงกำหนดนิยามใหม่ของผลิตภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเปิดโอกาสให้สังคมสร้างเศรษฐกิจที่ปรับตัวได้และก้าวไกลสู่อนาคต
NextGen
เสาหลัก NexGen (NexGen Pillar) ในการประชุม AIM Congress 2026 จะส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการผ่านการสนับสนุน SME, Unicorn และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีตัวเร่งการเติบโต เครือข่ายเงินทุนร่วมลงทุนศูนย์กลาง และศูนย์วิจัย ซึ่งช่วยให้นักสร้างนวัตกรรมสามารถสร้างสรรค์โซลูชันเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกได้ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีและนโยบายความคล่องตัวในการผลักดันการนำมาใช้ ขยายสู่ตลาดใหม่ และเร่งการเติบโตขององค์กร
AIM Congress 2026 จะเน้นไปที่ภาคส่วนสำคัญ เช่น เกษตรกรรม, พลังงาน, โครงสร้างพื้นฐาน, ICT, การค้า และการศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมและเวทีเสวนา ในวาระการประชุมยังมีการมอบรางวัล AIM Investment Awards การจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ การแข่งขันนวัตกรรม และการนำเสนอศักยภาพการลงทุนของแต่ละประเทศด้วย
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
AIM Congress สานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรนานาชาติชั้นนำที่คัดสรร เพื่อขยายผลกระทบในระดับโลกและให้คำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสด้านการลงทุนต่าง ๆ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ได้แก่:
- United Nations Trade and Development (UNCTAD)
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
- World Health Organization (WHO)
- International Renewable Energy Agency (IRENA)
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
- World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)
ผลการดำเนินงานของ AIM 2025
AIM Congress 2025 ประสบความสำเร็จเป็นประวัติการณ์ในทุกตัวชี้วัด โดยดึงดูดผู้เข้าร่วม 15,831 คนจาก 181 ประเทศ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 207 คน ผู้นำสูงสุดของประเทศ 9 คน และรัฐมนตรี 74 คน การประชุมครั้งนี้มีวิทยากร 1,385 คน ในการเสวนา 431 หัวข้อและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 11 ครั้ง พร้อมด้วยการนำเสนอข่าวจากผู้สื่อข่าวนานาชาติ 435 คน
มีผู้จัดแสดงทั้งสิ้น 588 รายร่วมนำเสนอศักยภาพในการลงทุน พร้อมกันนั้นยังมีการจัดการประชุมทางธุรกิจ (B2B, G2B และ G2G) จำนวน 12,341 ครั้ง และมีการประชุมโต๊ะกลม 14 ครั้ง และกิจกรรมเสริมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติอีก 34 งาน
มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)จำนวน 47 ฉบับ ซึ่งช่วยเสริมสร้างบทบาทของ AIM ในฐานะผู้เร่งรัดความร่วมมือระดับโลกและความร่วมมือด้านการลงทุนที่ยั่งยืน
ความสำเร็จเหล่านี้ตอกย้ำถึงตำแหน่งของ AIM Congress ในฐานะแพลตฟอร์มระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจ ในการกำหนดนโยบายการลงทุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน
