AI กำลังเปิดตัวเร็วกว่าที่ลูกค้าจะนำไปใช้ได้ทัน ผลวิจัยใหม่ระบุ

รายงาน 2026 State of Developer Adoption Report ของ Instruqt ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลโดย SlashData พบว่า ห้องปฏิบัติการแบบลงมือปฏิบัติจริงช่วยให้นักพัฒนามีโอกาสเข้าสู่ระดับการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายในสองเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 50%
อัมสเตอร์ดัม, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Instruqt แพลตฟอร์มการนำไปใช้แบบลงมือปฏิบัติจริงที่บริษัทซอฟต์แวร์ใช้ในการเริ่มต้นใช้งานให้แก่นักพัฒนา ลูกค้า และผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ได้เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัทในวันนี้ ได้แก่ The State of Developer Adoption ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานอิสระฉบับแรกที่แสดงให้เห็นว่าทีมการตลาด ฝ่ายขาย และทีมการศึกษากำลังรับมือต่อช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างความเร็วในการเปิดตัวฟีเจอร์ AI กับความเร็วที่ลูกค้าสามารถนำฟีเจอร์เหล่านั้นไปใช้ได้จริงอย่างไร
รายงานฉบับนี้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดย SlashData ในปี 2026 จากผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาด ฝ่ายขาย และการให้ความรู้แก่นักพัฒนาจำนวน 424 รายในบริษัทซอฟต์แวร์ในอเมริกาเหนือ พบว่า 92% ของผู้ตอบแบบสำรวจเผชิญกับความท้าทายสำคัญอย่างน้อยหนึ่งประการในการผลักดันให้นักพัฒนานำไปใช้ สาเหตุที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาด้านการดำเนินงาน ไม่ใช่ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างทีม (27%) ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (26%) และความยากในการรักษาความถูกต้องของเนื้อหาในขณะที่ผลิตภัณฑ์มีการเปิดตัวทุกสัปดาห์ (25%)
ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลลัพธ์ระหว่างองค์กรที่ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง องค์กรที่ใช้ห้องปฏิบัติการแบบลงมือปฏิบัติจริงมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ 50% ที่จะรายงานว่านักพัฒนาเข้าสู่ระดับการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายในสองเดือน เมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่ได้ใช้
“ความเร็วของนวัตกรรม AI ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่บริษัทซอฟต์แวร์มองเรื่องการนำไปใช้โดยพื้นฐาน” Adriaan Knapen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Instruqt กล่าว “องค์กรต่าง ๆ มีเวลาน้อยลงกว่าที่เคยในการช่วยให้ลูกค้าเข้าใจ ประเมิน และนำความสามารถใหม่ ๆ ไปใช้ ก่อนที่นวัตกรรมระลอกถัดไปจะมาถึง บริษัทที่ก้าวนำหน้าไม่ใช่บริษัทที่เปิดตัวฟีเจอร์มากกว่า แต่เป็นบริษัทที่ค้นพบวิธีจัดให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายการให้ความรู้ทำงานสอดประสานกันผ่านประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติจริงชุดเดียวที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริง”
ช่องว่างด้านการนำไปใช้กลายเป็นช่องว่างด้านการดำเนินงานแล้วในขณะนี้
รายงานฉบับนี้นำเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในวิธีที่บริษัทซอฟต์แวร์ B2B จำเป็นต้องดำเนินงาน ฝ่ายการตลาดจัดทำชุดสาธิตหนึ่งชุด ฝ่ายขายจัดทำอีกชุดสำหรับการพิสูจน์แนวคิด ฝ่ายการให้ความรู้จัดทำขึ้นใหม่อีกครั้งสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน ทุกครั้งที่มีการส่งต่องาน บริบทก็สูญหาย ทุกครั้งที่มีการเปิดตัว เนื้อหาก็เสียหาย และลูกค้าทุกรายต้องเริ่มต้นใหม่ ทีมที่สามารถปรับกระบวนการดังกล่าวให้เป็นประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติจริงชุดเดียวที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ คือทีมที่เปลี่ยนการลงทุนด้าน AI ให้กลายเป็นการนำ AI ไปใช้จริง
ข้อค้นพบสำคัญอื่น ๆ จากรายงานมีดังนี้
- ชุมชนยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการนำไปใช้ที่ถูกใช้งานน้อยที่สุด พื้นที่ชุมชนนักพัฒนาได้รับคะแนนการรับรู้ถึงประสิทธิผลสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแนวทางส่งเสริมการนำไปใช้ทั้งหมดในการสำรวจ โดยผู้ปฏิบัติงานหนึ่งในสามจัดให้อยู่ในสามอันดับแรกของตน แต่ระดับการนำไปใช้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบทเรียนวิดีโอแบบคงที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนที่น้อยเกินไปในรูปแบบที่ได้ผลดีที่สุด
- ประสบการณ์ก่อนการขายที่มีผลกระทบสูงยังคงถูกใช้งานน้อย การพิสูจน์แนวคิดได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิผลสูงกว่าที่ระดับการนำไปใช้สะท้อนให้เห็น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการใช้งานที่ยังไม่เต็มศักยภาพในกระบวนการก่อนการขาย
- แต่ละทีมให้นิยามความสำเร็จของประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติจริงแตกต่างกัน ทีมฝ่ายขายให้ความสำคัญกับความสมจริงในประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติจริง โดย 39% จัดให้สภาพแวดล้อมที่คล้ายการใช้งานจริงเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดเพียงประการเดียว ขณะที่ทีมการให้ความรู้ให้ความสำคัญกับคำแนะนำและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- การนำ AI ไปใช้กำลังเติบโต แต่ความมั่นใจไม่ได้เติบโตตาม ผู้ปฏิบัติงานครึ่งหนึ่งระบุว่าการใช้ AI ของตนอยู่ในระดับกว้างขวาง แต่กว่าหนึ่งในสามวางแผนที่จะลดการใช้งาน โดยอ้างถึงข้อกังวลด้านความถูกต้องและความสดใหม่ของเนื้อหา
เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญต่อหมวดหมู่ AI
สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นนักพัฒนา รายงานชี้ให้เห็นว่าการนำไปใช้ของลูกค้ากำลังกลายเป็นปัจจัยกำหนดการเติบโตที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่วงจรนวัตกรรมเร่งตัวขึ้น บริษัทซอฟต์แวร์ที่เติบโตเร็วที่สุดหลายแห่งในอุตสาหกรรมได้ลงทุนอย่างหนักในด้านการให้ความรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ห้องปฏิบัติการแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบ และโครงการเสริมศักยภาพนักพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การนำไปใช้ที่กว้างขึ้น รายงานระบุว่ารูปแบบดังกล่าวไม่ใช่แนวทางเสริมศักยภาพแบบ “มีก็ดี” อีกต่อไป แต่เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโต
เมื่อต้นเดือนนี้ Google Cloud Security ได้เลือก Instruqt เพื่อเปิดตัวประสบการณ์ Agentic SOC ของบริษัทในงาน Google Cloud Next 2026 โดยฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 50 รายในการเวิร์กช็อปครั้งเดียว พร้อมสภาพแวดล้อม Vertex AI เฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละราย
“ในด้าน AI นั้น Instruqt ยอดเยี่ยมมาก เพราะช่วยให้เราสร้างสภาพแวดล้อม Vertex เฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละรายได้” Keith Manville วิศวกรลูกค้าที่ Google Cloud Security กล่าว “สิ่งนี้เปลี่ยนขอบเขตของสิ่งที่ทำได้ในเวิร์กช็อป”
The State of Developer Adoption report ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีและข้อมูลประชากรของผู้ตอบแบบสำรวจ พร้อมให้เข้าถึงแล้ววันนี้ที่ instruqt.com/ai-adoption ระเบียบวิธีฉบับเต็ม ซึ่งรวมถึงเครื่องมือสำรวจของ SlashData และรายละเอียดจำแนกผู้ตอบแบบสำรวจ ได้รับการเผยแพร่พร้อมกับรายงานฉบับนี้
เกี่ยวกับ Instruqt
Instruqt คือแพลตฟอร์มการนำไปใช้แบบลงมือปฏิบัติจริงที่บริษัทซอฟต์แวร์ B2B ใช้เพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนให้เป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริง ทีมการตลาดใช้ Instruqt เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพผ่านประสบการณ์ผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบ ทีมฝ่ายขายใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อดำเนินการสาธิตและการพิสูจน์แนวคิดที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับภาระด้านการตั้งค่า ทีมฝึกอบรมใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อขยายการอบรมเริ่มต้นใช้งานและการรับรอง โดยให้ผู้เรียนฝึกในสภาพแวดล้อมจริง แทนการเรียนผ่านสไลด์นำเสนอ ลูกค้าประกอบด้วย Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat และ Puppet ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ instruqt.com
เกี่ยวกับ SlashData
SlashData เป็นบริษัทวิเคราะห์ชั้นนำในเศรษฐกิจนักพัฒนา โดยติดตามแนวโน้มของนักพัฒนาทั่วทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่ เดสก์ท็อป IoT คลาวด์ เว็บ AR/VR การเรียนรู้ของเครื่อง และเกม งานวิจัยของบริษัทอ้างอิงจากแบบสำรวจนักพัฒนากว่า 40,000 รายในกว่า 165 ประเทศเป็นประจำทุกปี
Tyler Crumpler
รองประธานฝ่ายการตลาด
Instruqt
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