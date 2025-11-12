Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแจกจ่ายเหรียญมีม Dream Bowl Draft ให้แก่ผู้ถือหุ้น Scilex Holding Company และ Datavault AI ทุกคนที่มีสิทธิ์ โดยเป็นไปตามวันที่บันทึก 25 พ.ย. 2025
การออกเหรียญจะสอดคล้องกับโครงร่างที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในอดีตของ Dream Bowl และโครงการให้คำปรึกษาศิษย์เก่า NFL
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านการสร้างรายได้จากข้อมูล การออกและรับรองสิทธิ์การเข้าถึง และเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลได้ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแจกจ่ายเหรียญมีม Dream Bowl Draft ให้กับผู้ถือหุ้น Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX) รายใหญ่ทุกคนที่มีสิทธิ์ และผู้ถือหุ้น Datavault AI ทุกคนที่มีสิทธิ์ โดยเป็นไปตามวันที่บันทึก 25 พ.ย. 2025
วันที่เริ่มซื้อขายหุ้นโดยไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DVLT และ SCLX คือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2025 ผู้ถือหุ้น Datavault AI และ Scilex ณ วันที่บันทึก 25 พฤศจิกายน 2025 (“วันที่บันทึก”) จะมีสิทธิ์ได้รับเหรียญมีมหนึ่งเหรียญสำหรับหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่ ผู้ขายชอร์ตหุ้นสามัญของ DVLT และ SCLX มีโอกาสที่จะคืนหุ้นสามัญของ DVLT และ SCLX ที่ยืมมาให้กับผู้ถือหุ้นที่ให้ยืมก่อนและภายใน 24 พ.ย. 2025 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มซื้อขายหุ้นโดยไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ผู้ขายชอร์ตหุ้นสามัญของ DVLT และ SCLX ที่ไม่ได้ปิดสถานะขายชอร์ตในวันที่เริ่มซื้อขายหุ้นโดยไม่มีสิทธิรับเงินปันผล จะกลายเป็นผู้ขายชอร์ตเหรียญมีมปันผลแบบเปลือยเปล่าในวันที่บันทึก และจะมีภาระผูกพันในการส่งมอบเหรียญมีมปันผลเหล่านี้ให้กับผู้ถือหุ้น Datavault AI และ Scilex ที่ให้ยืมเมื่อมีการแจกจ่ายจริงจาก Datavault AI ในอนาคตอันใกล้นี้
Datavault AI และ Scilex ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง Datavault พร้อมด้วยความร่วมมือกับ Scilex Holding Company จะร่วมรำลึกถึง Dream Bowl 2026 ที่กำลังจะมีขึ้น โดยการแจกจ่ายเหรียญมีม Dream Bowl 2026 ครั้งเดียวเป็นพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น DVLT และ Scilex ที่มีชื่อตามที่บันทึกไว้ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2025 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้รับของสะสมดิจิทัลที่ระลึกสุดพิเศษ ซึ่งออกแบบมาพร้อมคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น หลักฐานการเป็นเจ้าของที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ รายละเอียดตั๋วที่ฝังไว้ในตัว และเนื้อหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาที่ได้รับเชิญ ไฮไลท์ของเกม และการเข้าร่วมงานกิจกรรม โทเค็นที่สร้างขึ้นด้วยมือจะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงิน Data Vault® หลังจากการยืนยันบัญชีรายชื่อขั้นสุดท้ายในวันที่ 8 ธ.ค. 2025 หรือหลังจากนั้น ตามวันที่บันทึกซึ่งมีขึ้นในวันที่ 25 พ.ย. 2025 บริษัทจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากระเป๋าเงิน การเข้าถึงโทเค็น และขั้นตอนการแจกจ่ายในการสื่อสารครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นก่อนวันส่งมอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ทุกคนสามารถรับและดูโทเค็นของตนได้อย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) กำลังเป็นผู้นำด้านประสบการณ์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ของบริษัทมอบโซลูชันที่ครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก Acoustic Science และ Data Science แผนก Acoustic Science ของ Datavault AI มีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้ว ได้แก่ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ซึ่งเป็นเทคโนโลยีถ่ายทอดเสียงระดับ HD แบบไร้สายเชิงพื้นที่และหลายช่องสัญญาณแห่งแรกในอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการควบคุมเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนหลายช่องทาง แผนก Data Science ใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลสมรรถนะสูง เพื่อมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ที่ปลอดภัย แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ของ Datavault AI มอบโซลูชันที่ครอบคลุมที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่จัดงาน ชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ การศึกษา ฟินเทค อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้สามารถสร้าง Digital Twin และการอนุญาตใช้สิทธิ์ในชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการเชื่อมโยงวัตถุจริงในโลกทางกายภาพเข้ากับข้อมูลเมตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส ชุดเทคโนโลยีของ Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีฟังก์ชันอัตโนมัติด้วย AI และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) การผสานการทำงานกับบุคคลภายนอก การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบการโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ที่www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจมาพร้อมกับถ้อยคำที่สื่อถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ เช่น “เชื่อ” “อาจ” “จะ” “ประมาณการ” “เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “ควร ” “คงจะ” “วางแผน” “ประมาณการณ์” “มีศักยภาพ” “ดูเหมือน” “แสวงหา” “อนาคต” “แนวโน้ม” หรือรูปแบบต่างๆ ของถ้อยคำดังกล่าว หรือสำนวนที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับเหรียญมีมที่เสนอและประโยชน์ใช้ของเหรียญดังกล่าว ตลอดจนเวลาที่เสนอของวันที่บันทึกและวันแจกจ่ายเหรียญมีม งานกิจกรรม Dream Bowl 2026 และการแจกจ่ายเหรียญ Dream Bowl ที่วางแผนไว้ การขยายการขายและการดำเนินงานไปทั่วตลาดทั่วโลก และความคิดริเริ่มและข้อความเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และการค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต
ข้อความเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ถือเป็นการประมาณการณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น รวมทั้งไม่มีเจตนาเพื่อใช้เป็นหลักประกัน การรับรอง การคาดการณ์ หรือคำแถลงที่สมบูรณ์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็น และนักลงทุนใด ๆ ต้องไม่ยึดถือข้อความดังกล่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ได้ และจะแตกต่างไปจากสมมติฐาน เหตุการณ์และสถานการณ์จริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI
ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมาก ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และธุรกิจทั่วไป ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเหรียญมีมที่เสนอ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่วางแผนไว้พร้อมกับการแจกจ่ายที่เสนอ รวมถึงข้อตกลงความร่วมมือ ความเสี่ยงที่ธุรกรรมที่วางแผนไว้พร้อมกับการแจกจ่ายที่เสนอจะส่งผลกระทบต่อแผนและการดำเนินงานในปัจจุบัน ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโตและจัดการการเติบโตอย่างมีกำไรและรักษาพนักงานที่สำคัญไว้ได้ ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่มีศักยภาพซึ่ง Datavault AI พัฒนา อาจไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่คาดไว้ หรือไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้รับการอนุมัติเลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนด้านแนวทางการกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI ประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจที่จะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ หรือความร่วมมือไว้สูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการความร่วมมือและข้อตกลงอนุญาตสิทธิ์ใหม่ รวมถึงความร่วมมือและข้อตกลงกับ IBM, Scilex Holding Company, Burke Products และ Korea Aerospace University ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบแลกเปลี่ยนของ Datavault AI ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และโครงการริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์เสียง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับของตลาดในด้านกิจกรรมและโทเค็น เช่น Dream Bowl Coin
อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ไม่ทราบในปัจจุบัน หรือที่ Datavault AI เชื่อในปัจจุบันว่าไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตยังสะท้อนถึงความคาดหวัง แผนงาน หรือการคาดการณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่สื่อสารนี้ Datavault AI คาดการณ์ว่าเหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมา จะทำให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ Datavault AI อาจเลือกที่จะปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ในบางจุดในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใดๆ ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว ไม่ควรยึดข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ให้เป็นตัวแทนของการประเมินของ Datavault AI ณ วันใดๆ ถัดจากวันที่ของเอกสารนี้ เช่นนั้น จึงขอเตือนนักลงทุนว่าให้ความเชื่อมั่นข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป
ฝ่ายการสื่อสารองค์กร:
IBN
ออสติน รัฐเท็กซัส
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
[email protected]
สื่อมวลชนต้องการสอบถาม:
GlobeNewswire Distribution ID 9574207
