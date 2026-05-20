เสริมพลังคนรุ่นใหม่: EBC สนับสนุนเจตนารมณ์ของ “โรงเรียนหนึ่งบาท”

EBC Financial Group ย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อ “โรงเรียนหนึ่งบาท” ในกรุงเทพฯ ด้วยการสนับสนุนโภชนาการและการดูแลที่จำเป็นแก่เด็กเกือบ 2,000 คนในชุมชนแออัด โครงการนี้สะท้อนถึงพันธกิจหลักของ EBC ในการ “ยืนหยัดเคียงข้าง” กลุ่มเปราะบาง ผ่านการสนับสนุนระยะยาวและยั่งยืน แทนการบริจาคแบบครั้งคราว
สมาชิกทีม EBC ส่งมอบอาหารบริจาคให้แก่มูลนิธิ
กรุงเทพฯ, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) กลับมายังชุมชนคลองเตยอีกครั้ง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับ Duang Prateep Foundation (Slum Child Care Foundation – FSCC) โดยก้าวข้ามการบริจาคแบบครั้งคราว สู่รูปแบบของ “การอยู่เคียงข้างอย่างต่อเนื่อง” และ “การยืนหยัดเคียงข้าง” เด็กที่เปราะบางที่สุดของเมือง
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมหนาแน่นของชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ “โรงเรียนหนึ่งบาท” ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำคัญสำหรับเด็กเกือบ 2,000 คน อายุสี่เดือนถึงห้าขวบ ในแต่ละวัน เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญความเสี่ยงสูงจากภาวะทุพโภชนาการ การขาดการดูแลที่เพียงพอ และสภาพแวดล้อมในบ้านที่ไม่มั่นคงซึ่งไม่อาจรับประกันได้ว่าจะมีอาหารครบมื้อ
นอกเหนือจากการเยี่ยมเพียงครั้งเดียว
สำหรับ EBC ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่กิจกรรมสั้น ๆ แต่คือผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ทีมงาน EBC ได้ส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่างๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร ขนม และเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ดูแลเด็กในชุมชนโดยตรง
“คุณค่าขององค์กรไม่ได้สะท้อนเพียงจากการเติบโตในตลาดโลก แต่ยังสะท้อนถึงวิธีที่องค์กรตอบสนองต่อผู้คนในพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดของโลก” Pookky Nutthaporn ผู้จัดการฝ่ายการตลาด EBC Financial Group ประเทศไทย กล่าว “เราเชื่อว่าความรับผิดชอบที่แท้จริงคือการมองเห็นความต้องการ และพร้อมจะหยุด คุกเข่าลง และทำในสิ่งที่เราทำได้”
สานต่อมรดกของ “โรงเรียนหนึ่งบาท“
โครงการนี้เป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของ Kru Prateep Ungsongtham Hata ผู้ริเริ่มเปิดสอนเด็กในชุมชนคลองเตยด้วยค่าเรียนเพียง 1 บาทต่อวันตั้งแต่ปี 1968 ปัจจุบัน Duang Prateep Foundation ดำเนินงานศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 4 แห่ง ภายใต้ความเชื่อที่ว่า แม้เด็กจะไม่อาจเลือกจุดเริ่มต้นของชีวิตได้ แต่สังคมสามารถเลือกได้ว่าจะสนับสนุนพวกเขาอย่างไร
การสนับสนุนของ EBC ต่อศูนย์เหล่านี้เป็นการขยายผลในระดับพื้นที่ของพันธกิจระดับโลกขององค์กร ซึ่งรวมถึงการปกป้องผู้คน 1.67 ล้านคนจากโรคมาลาเรีย ผ่านความร่วมมือกับโครงการ United to Beat Malaria ในปี 2026 ทาง EBC ได้เป็น Gold Sponsor ของงานวิ่งเสมือน Move Against Malaria 5K (MAM5K) ซึ่งมีพนักงานจากทั่วโลกเข้าร่วม นอกจากนี้ EBC ยังขยายความร่วมมือกับโครงการนี้ออกไปอีกสามปี
การมีส่วนร่วมของ EBC มีเป้าหมายเพื่อวางรากฐานที่มั่นคง ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดตั้งแต่แรกเริ่มของพวกเขาได้ ด้วยการสนับสนุนด้านโภชนาการประจำวันและการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ EBC หวังเสริมศักยภาพให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นแพทย์ ครู วิศวกรในอนาคต หรือกลับมาดูแลชุมชนของตนในฐานะผู้ดูแลรุ่นต่อไป
“การเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่จึงจะมีความหมาย” Pookky กล่าวเสริม “เพราะก้าวเล็ก ๆ ของคุณ อาจเป็นก้าวสำคัญในชีวิตของใครคนหนึ่งก็ได้”
