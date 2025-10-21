สองหนุ่มพี่น้องวัย 19 และ 20 อดีตนักศึกษา Stanford ที่ลาออกกลางคัน ระดมทุนได้ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการระดมทุนรอบ Seed ที่มีผู้ร่วมลงทุนเกินเป้า เพื่อสร้าง Golpo AI และปฏิวัติการสร้างวิดีโอด้วย AI

Golpo AI ระดมทุนรอบ Seed เกินเป้า มุ่งพลิกโฉมการสื่อสารด้วยวิดีโอ AI เชิงโต้ตอบ
ซานฟรานซิสโก, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Golpo แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปลี่ยนเอกสารและพรอมต์ให้เป็นวิดีโออธิบายแบบโต้ตอบ ประกาศในวันนี้ว่าระดมทุนได้ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการระดมทุนรอบ Seed ที่มีผู้ร่วมลงทุนเกินเป้า โดยมี BNVT Capital (แยกตัวมาจาก Gates Foundation และ Hedosophia) เป็นผู้นำการลงทุน ร่วมกับ Emergence Capital, Y Combinator, Afore Capital และผู้ลงทุนรายอื่น ๆ การระดมทุนดังกล่าวได้ดึงดูดความต้องการของนักลงทุนอย่างล้นหลาม จนทำให้ผู้ก่อตั้งต้องปฏิเสธเงินทุนเพิ่มเติมจำนวนมาก
Golpo ก่อตั้งโดยสองพี่น้อง Shraman Kar (19) และ Shreyas Kar (20) ซึ่งลาออกจากการเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Stanford เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ในการทำให้การสื่อสารผ่านวิดีโอด้วย AI เป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริง ขยายขนาดได้ และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
“เมื่อหนึ่งปีก่อน ผมนั่งอยู่ในห้องเรียนมัธยมปลายคาบสุดท้ายของตัวเอง รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เดินทางไปเรียนต่อที่ Stanford” Shraman Kar ผู้ร่วมก่อตั้ง Golpo กล่าว “ถ้าคุณบอกผมในตอนนั้นว่าผมจะลาออกในอีกหนึ่งปีต่อมาเพื่อสร้างบริษัทร่วมกับพี่ชาย ผมคงหัวเราะเยาะคุณ” แต่ปัญหาบางอย่างก็สำคัญเกินกว่าจะละเลยได้”
พี่น้องทั้งสองมองเห็นช่องว่างพื้นฐานในภูมิทัศน์วิดีโอ AI โมเดลรุ่นปัจจุบันอย่าง Sora และ VEO 3 โดดเด่นในการสร้างวิดีโอสั้น ๆ ที่มีความเป็นภาพยนตร์และฉูดฉาด (เช่น “สุนัขเต้นรำบนดวงจันทร์”) แต่กลับล้มเหลวเมื่อใช้ในงานสื่อสารเชิงปฏิบัติ เช่น การอธิบายขั้นตอนการเริ่มใช้งาน 10 ขั้นตอน หรือการสอนแคลคูลัสหลายตัวแปร การพึ่งพาวิธีการที่ต้องใช้การประมวลผลหนักและขยายขนาดขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ทั้งไม่ยั่งยืนและไม่สอดคล้องกับกรณีการใช้งานจริง
Golpo AI มีเส้นทางที่แตกต่างออกไป สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายวิดีโอโดยเฉพาะ กล่าวคือ
- วิดีโอแบบโต้ตอบที่มีความต่อเนื่องยาวได้สูงสุดถึง 30 นาที (เมื่อเทียบกับน้อยกว่า 10 วินาทีในโมเดลอื่น ๆ)
- แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ปรับแต่งได้ตัวแรกของโลก มาพร้อมการตัดต่อแบบเฟรมต่อเฟรม เปลี่ยนการสร้างวิดีโอจาก AI แบบช็อตเดียว ให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ควบคุมได้และเชื่อถือได้ เป็นครั้งแรกที่วิดีโอ AI สามารถเชื่อถือได้จริง
- ราคาถูกกว่าโมเดลวิดีโอ AI ที่มีอยู่เช่น VEO ถึง 45 เท่า
- มีความแม่นยำทางเทคนิค (รับมือกับการสะกดคำ ไดอะแกรม เวิร์กโฟลว์ได้)
- ดีกว่าโมเดลอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน ทั้งสำหรับการศึกษา การฝึกอบรม และการสื่อสารองค์กร
“Veo และ Sora สามารถสร้างวิดีโอที่มีความอลังการแบบภาพยนตร์ได้ก็จริง แต่โมเดลเหล่านี้ยังสะกดคำให้ถูกต้องไม่ได้ด้วยซ้ำ ยิ่งการรองรับเนื้อหาเชิงเทคนิคหรือเนื้อหาสำหรับการสอนยิ่งไม่ต้องพูดถึง” Shreyas Kar ผู้ร่วมก่อตั้ง Golpo กล่าว “Golpo ออกแบบขึ้นมาตั้งแต่ต้นเพื่อความชัดเจน ไม่ใช่แค่เพื่อสร้างความตื่นตา”
นับตั้งแต่เปิดตัว Golpo ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับลูกค้าในหลากหลายกรณีการใช้งานและอุตสาหกรรม ดังนี้
- การศึกษา – เขตการศึกษาต่าง ๆ นำ Golpo ไปใช้เพื่อเปลี่ยนบทเรียนให้เป็นวิดีโอแบบโต้ตอบ
- การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (L&D) – บริษัทต่าง ๆ ใช้ Golpo เพื่อสร้างโมดูลการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และเวิร์กโฟลว์การเริ่มงานสำหรับพนักงานใหม่
- การขายและการตลาด – ทีมงานเปลี่ยนเอกสารเสนอขายและเอกสารประกอบการขายให้กลายเป็นวิดีโออธิบายที่น่าสนใจ
- การสื่อสารภายใน – องค์กรต่าง ๆ แปลงบันทึกช่วยจำและนโยบายให้เป็นรูปแบบวิดีโอแบบโต้ตอบที่ชัดเจน
“สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายเดือนทำ ตอนนี้สามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที และ Golpo ทำได้เร็วกว่าสตาร์ทอัพด้าน AI อื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาเดียวกัน เทคโนโลยีวิดีโอใหม่นี้มีศักยภาพที่จะเปิดประตูสู่ความรู้ของโลกในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” Chris Corbishley หุ้นส่วนผู้จัดการของ BNVT Capital กล่าวหลังจากความก้าวหน้าครั้งสำคัญเนื่องในโอกาสที่ Golpo เปิดตัวฟีเจอร์การตัดต่อแบบเฟรมต่อเฟรม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในวิดีโอที่ใช้ AI ฟีเจอร์นี้ยกระดับการสร้างวิดีโอด้วย AI จากกระบวนการแบบช็อตเดียวที่คาดเดาไม่ได้ ให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ควบคุมได้และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแก้และสร้างช่วงเวลาต่าง ๆ ขึ้นใหม่ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องทำวิดีโอทั้งเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้น
เงินทุนที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อขยายทีมงาน เสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ AI และเพิ่มการผสานการทำงานกับลูกค้าองค์กรให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ Golpo AI
Golpo (video.golpoai.com) เป็นแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำสำหรับการสร้างวิดีโออธิบายจากพรอมต์ เอกสาร และเวิร์กโฟลว์ขององค์กร Golpo ก่อตั้งขึ้นในปี 2025 โดยพี่น้อง Shraman (19 ปี) และ Shreyas (20 ปี) Kar พันธกิจของ Golpo คือการปลดล็อกความรู้ของโลก ด้วยการทำให้วิดีโอ AI ใช้งานได้จริง เข้าถึงได้ และยั่งยืน
Shraman Kar +15024326863 [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9549114″