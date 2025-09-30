สร้างช่วงเวลาแสนสนุกกับเพื่อนและครอบครัวใน LEGO(R) Party! พร้อมให้ความสนุกแล้ว วันนี้!

LEGO® Party! เปิดตัวพร้อมมินิเกมน่าตื่นเต้นกว่า 60 เกม ตัวเลือกการปรับแต่งไม่รู้จบ โซนชาเลนจ์ตามธีม และความสนุกอื่น ๆ อีกมากมาย!
ลอสแอนเจลิส, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผู้พัฒนาเกม SMG Studio ร่วมกับ The LEGO Group และ Fictions เปิดตัวปาร์ตี้เกมแบบผู้เล่นหลายคน LEGO® Party! มอบความสนุกเกินต้านบนแพลตฟอร์ม Steam (PC), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5), PlayStation®4 (PS4) และ Nintendo Switch เวอร์ชันรีเทลมีวางจำหน่ายแล้วที่ https://legoparty.iam8bit.com และร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการสำหรับ Nintendo Switch, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S พร้อมกับเวอร์ชันดิจิทัล นอกจากนี้ ผู้ที่สั่งซื้อเวอร์ชันรีเทลล่วงหน้าจะได้รับรหัสดาวน์โหลดมินิฟิกเกอร์ LEGO ที่ไม่ซ้ำใคร 5 แบบ
ตอนนี้แฟน ๆ จะได้สนุกไปกับฟีเจอร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งมินิฟิกเกอร์นับล้านล้านแบบ (*ไม่ใช่ตัวเลขจริงนะ) โซนชาเลนจ์ธีม LEGO สุดมันส์ มินิเกมที่อัดแน่นด้วยแอ็กชันกว่า 60 เกม และความสนุกอื่น ๆ อีกเพียบ ทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งสู่ภารกิจสะสม LEGO Golden Bricks ให้ได้มากที่สุด และก้าวสู่การเป็นสุดยอด LEGO Party! แชมป์.
ปลุกความเป็นนักแข่งขันในตัวคุณ และกระโจนเข้าสู่ความวุ่นวายของมินิเกมที่เต็มไปด้วยเอเลียนยักษ์จากอวกาศ ยูนิคอร์นสายรุ้งที่ปล่อยพลังได้ ไก่งวงย่างลาวาสุดฮา และอีกมากมาย ชมทั้งหมดนี้ได้ผ่านตัวอย่างการเปิดตัว LEGO Party! ใหม่ล่าสุด ที่ https://youtu.be/d6jc4BhM-kU
LEGO Party! เป็นเกมปาร์ตี้ที่เล่นได้สูงสุด 4 คน ซึ่งสร้างขึ้นมาให้แตกต่างกว่าเกมอื่น ๆ แข่งขันกับเพื่อน ๆ ในโซนชาเลนจ์สุดเพี้ยนและมินิเกมสุดฮากว่า 60 แบบที่ยกขบวนมาจาก LEGO เซ็ตยอดนิยมอย่าง LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทีมกับเพื่อน ๆ เล่นทางออนไลน์ หรือมานั่งเล่นด้วยกันบนโซฟา ในค่ำคืนแห่งความสนุกกับ LEGO Party! ด้วยโหมดการเล่นที่หลากหลายและมินิฟิกเกอร์ให้ปลดล็อกอีกเพียบ รับรองว่าคุณจะมีทุกชิ้นส่วนเพื่อสร้างสุดยอดปาร์ตี้! ท้าประลองกับผู้เล่นทั่วทุกมุมโลก ปรับแต่งตัวละคร แล้วลงสนามแข่งมินิเกมสุดมันส์มากมายเพื่อสะสม Golden Bricks ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม! แต่ระวังให้ดี เพราะระหว่างทางสู่การเป็นดาวเด่นของ LEGO Party! คุณอาจต้องเจอกับเหล่าสัตว์ประหลาด กับดัก และไก่งวงย่างบินได้.
ไม่พลาดทุกข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเกม กดติดตาม LEGO Party! ได้ที่ http://www.legoparty.com
เกี่ยวกับ Fictions
เมื่อปี 2025 เริ่มต้นขึ้น ผู้คน 27 คนมารวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง Fictions เราคือกลุ่มนักพัฒนาเกมและผู้เชี่ยวชาญด้านงานสร้างสรรค์ที่สนับสนุนและส่งเสริมเกม รวมถึงสนับสนุนเหล่านักสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังเกมเหล่านั้นด้วย เราให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพ ความแปลกใหม่ และประสบการณ์ที่คู่ควรกับเวลาว่างอันมีค่าของคุณ LEGO Party! และ Beast of Reincarnation เป็นผลงานแรก ๆ ในกลุ่มเกมของเราที่กำลังเติบโต และยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่จะประกาศให้ทราบในอนาคตอันใกล้นี้
ติดตามข้อมูลล่าสุดของ Fictions ได้ที่ https://fictions.com หรือติดตามผ่านทาง TikTok, Instagram, YouTube, X และ Discord
เกี่ยวกับ SMG Studio
SMG Studio ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ dentsu เริ่มสร้างสรรค์เกมตั้งแต่ปี 2013 โดยมุ่งเน้นอารมณ์ขันและกลไกการเล่นอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับหน้าจอทุกรูปแบบ ด้วยระบบ D.A.F.U.Z. ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร เกมของ SMG จึงเต็มไปด้วยความเร้าใจ (Dynamic) เล่นแล้วหยุดไม่ได้ (Addictive) สนุกเต็มพิกัด (Fun) ไม่ซ้ำใคร (Unique) และสุดเพี้ยน (Zany) ผลงานเกมที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ Moving Out 1 & 2, Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift และ One More Line ปัจจุบัน SMG มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และมีสำนักงานสาขาในเมลเบิร์น บริสเบน และลอสแอนเจลิสในแคลิฟอร์เนีย
LEGO Party! คือความฝันที่ทีมงานได้สานให้เป็นจริง ด้วยแรงหนุนและการสนับสนุนจาก VicScreen, Screen NSW และ Screen Queensland
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smgstudio.com
เกี่ยวกับ The LEGO Group
พันธกิจของ The LEGO Group คือการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนานักสร้างสรรค์แห่งอนาคตผ่านพลังของการเล่น
LEGO System in Play ที่มีรากฐานจากตัวต่อ LEGO เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และแฟน ๆ สร้างและรื้อสร้างใหม่ได้ตามจินตนาการของตน The LEGO Group ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Billund ประเทศเดนมาร์ก ในปี 1932 โดย Ole Kirk Kristiansen ซึ่งชื่อ LEGO มาจากคำภาษาเดนมาร์กสองคำ LEg GOdt ที่หมายถึง “เล่นให้ดี”
ปัจจุบัน The LEGO Group ยังคงเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Billund แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้วางจำหน่ายในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก The LEGO Group ข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงิน และการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบได้ที่ www.LEGO.com/
ติดต่อด้านสื่อ: Karolina Kecki fortyseven communications เพื่อ Fictions [email protected]
