งาน M1 Hackathon ของ Movement เผยให้เห็นว่านักพัฒนาบล็อกเชน 100% นำ AI มาใช้แล้ว

ผู้ชนะได้สร้างเครื่องมือที่ทำให้การพัฒนา Move ง่ายขึ้น ส่งผลให้ได้ส่วนหน้าเว็บที่สวยงามและนวัตกรรมระดับโปรโตคอลที่ลึกซึ้งภายในเวลาเพียงสี่สัปดาห์
ซานฟรานซิสโก, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Move Industries ผู้มีส่วนร่วมหลักของ Movement Network ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน M1 Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันแฮ็กกาธอนครั้งใหญ่ครั้งแรกบนบล็อกเชน Layer 1 ที่เพิ่งเปิดตัวของ Movement ผู้เข้าร่วมได้สร้างแอปพลิเคชัน DeFi เกม ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ซึ่งช่วยให้ผู้สร้างสามารถสร้างแอปพลิเคชันบนภาษาการเขียนโปรแกรม Move ได้ง่ายขึ้น โดยผลงานที่ชนะเลิศแสดงให้เห็นคุณภาพที่พร้อมใช้งานจริง ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เวลาพัฒนาหลายเดือน
สามารถดูตัวอย่างข้อมูลสื่อที่มาพร้อมกับประกาศนี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์นี้
การแข่งขันแฮ็กกาธอนระยะเวลาสี่สัปดาห์ดึงดูดทีมเข้าร่วมกว่า 100 ทีมที่สร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายหมวดหมู่ สิ่งที่ทำให้ผู้ชนะเหล่านี้โดดเด่นไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้น แต่เป็นวิธีการสร้างต่างหาก: ผู้เข้าร่วมทุกคนใช้ผู้ช่วยเขียนโค้ด AI เพื่อเร่งการพัฒนา
“เราสนับสนุนให้นักพัฒนาสร้างเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศทั้งหมดอย่างเต็มที่ ที่จริงแล้ว ผลงานเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ส่งเข้ามานั้นแข็งแกร่งมาก จนเราต้องเพิ่มผู้ชนะคนที่สอง” Rahat Chowdhury หัวหน้าฝ่ายนักพัฒนาสัมพันธ์ของ Move Industries กล่าว “Trace และ Movehat นำเสนอประสบการณ์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับ Hardhat และ Tenderly ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในระบบนิเวศของ Move เรียกร้องมาโดยตลอด เครื่องมือ AI ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถสร้างส่วนหน้าเว็บที่สวยงาม ในขณะที่ลงลึกในงานระดับโปรโตคอล ทีมอย่าง Trace สามารถลงลึกในงานระดับโปรโตคอลได้มากขึ้น และสร้างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถยกระดับประสบการณ์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ถึง 10 เท่า ผมเองก็ได้เริ่มใช้เครื่องมือเหล่านี้ทันทีหลังจากทำหน้าที่เป็นกรรมตัดสินเสร็จสิ้น”
ความร่วมมือระหว่าง Movement และ Replit ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการพัฒนาบนคลาวด์ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งช่วยขจัดข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ชนะหลายรายใช้ Replit ในการสร้างส่วนหน้าเว็บที่สวยงาม ในขณะที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของตนไปที่ความท้าทายทางเทคนิคหลัก
การแข่งขันแฮ็กกาธอนนี้มอบเงินรางวัล 30,000 ดอลลาร์ในหกประเภท โดยผู้ชนะได้รับการคัดเลือกจากประโยชน์ใช้สอย การดำเนินการทางเทคนิค และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศของ Movement:
ผู้ชนะการแข่งขัน M1 Hackathon:
- Best Gaming App: The Fallen Court – เกมแนวตะลุยดันเจี้ยนแบบ ASCII ที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่อง พร้อมระบบการเลือกและระบบการตายถาวรบนบล็อกเชน
- Best New Devex Tool: Trace – ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่มี VirtualNet สำหรับทดสอบธุรกรรมบนเครือข่ายเสมือนอย่างปลอดภัย
- Best New Devex Tool: Movehat – ชุดเครื่องมือพัฒนาที่สมบูรณ์แบบซึ่งนำเวิร์กโฟลว์ระดับ Hardhat มาสู่ Movement
- Best Consumer App: SportsMove – แพลตฟอร์มการพนันกีฬาแบบกระจายอำนาจที่ลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีบล็อกเชนให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- Best x402 App: AlgoArena – เกมต่อสู้แบบออโต้แบทเทิลสุดมันส์ ที่ตัวแทนเทรด AI ต่อสู้กันบนฟีดราคาคริปโตแบบเรียลไทม์
- Best DeFi App: Predictly – แพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ที่เน้นด้านสังคมเป็นหลัก สำหรับชุมชนขนาดเล็กที่น่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ทั้งห้าทีมจะผ่านเข้ารอบการแข่งขัน People’s Choice อีกครั้งในปลายเดือนนี้ โดยชุมชน Movement จะลงคะแนนเลือกแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบที่สุดสำหรับรางวัลเพิ่มเติม
ผู้ชนะจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทีมงานด้านนักพัฒนาสัมพันธ์ของ Movement และพันธมิตรในระบบนิเวศ เพื่อส่งผลงานขึ้นสู่เครือข่ายหลัก จะมีการถ่ายทอดสดทาง Twitter ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2025 โดยจะมีการสาธิตและพูดคุยทางเทคนิคกับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแฮ็กกาธอน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ M1 Mainnet ของ Movement โปรดไปที่ MovementNetwork.xyz และติดตาม @Movement_xyz บน Twitter
เกี่ยวกับ MOVE INDUSTRIES
Move Industries กำลังสร้างระบบนิเวศบล็อกเชนบน Move ที่เน้นชุมชนเป็นหลัก Move Industries นำโดยทีมผู้มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญทั้งกับเทคโนโลยีและชุมชนอย่างเท่าเทียม องค์กรตั้งใจที่จะหวนคืนสู่รากเหง้าเชิงปฏิวัติของคริปโต นั่นคือ การคืนอำนาจและโอกาสทางการเงินให้กับผู้คน
ติดต่อด้านสื่อ: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9650298