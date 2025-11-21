การศึกษาใหม่ระดับโลก: อุณหภูมิช่วงกลางคืนที่เป็นอันตรายกำลังเพิ่มขึ้นใน 83% ของเมืองทั่วโลกที่ทำการวิเคราะห์ รุนแรงขึ้น และเกิดบ่อยขึ้น
วอชิงตัน, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ขณะที่บรรดาผู้นำทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงไม่ให้ทะลุเกณฑ์ +1.5°C ตามข้อตกลงปารีส ผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่เกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนที่อันตรายที่สุดครอบคลุม 100 เมืองใหญ่ทั่วโลกเผยว่าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในเวลากลางวันถึง 10 เท่าในหลายเมือง เมื่อเกิดสภาพอากาศร้อนจัดที่กดดันอย่างหนัก
งานศึกษาจาก Climate Resilience for All เรื่อง ความร้อนจัดและช่วงความแปรผันของอุณหภูมิระหว่างวันที่หดสั้นลง: การประเมินลักษณะและความถี่ของมวลอากาศที่กดดันทั่วโลก ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 30 ปี ตั้งแต่ปี 1994 ถึง 2024 แยกประเภทสภาพอากาศ หรือ “มวลอากาศ” ที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์มากที่สุด 2 ประเภท ได้แก่ สภาพอากาศ “แบบร้อนแห้ง” (DT) ที่ร้อนและแห้ง และสภาพอากาศ “แบบร้อนชื้น” (MT) ที่ร้อนและชื้น
โดยทั่วไปแล้ว การประเมินความเสี่ยงจากคลื่นความร้อนมักอ้างอิงจากการเผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันและอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น การศึกษาครั้งนี้ชี้ชัดถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันและเชิงตอบสนองต่อความร้อนจัด โดยต้องคำนึงถึงและรับมืออย่างเจาะจงกับภัยคุกคามจากอุณหภูมิช่วงกลางคืนที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว
การแสดงผลข้อมูลในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับเมือง สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์นี้
การวิเคราะห์พบว่า:
มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วงกลางคืน และการลดลงของช่องว่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันกับอุณหภูมิต่ำสุดช่วงกลางคืนในหลายพื้นที่ทั่วโลก
- 83% ของเมืองที่อยู่ในการศึกษานี้กำลังเผชิญกับอุณหภูมิช่วงกลางคืนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- อุณหภูมิช่วงกลางคืนเพิ่มสูงเร็วที่สุดในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (แบบร้อนแห้ง) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1°C ทุก ๆ 5.36 ปี และดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แบบร้อนชื้น) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1°C ทุก ๆ 8.81 ปี
- ในช่วงสภาพอากาศแบบร้อนชื้น เมืองซานตามาเรีย อัพพิงตัน โซล ซามาร์กันต์ ปารีส คูเวตซิตี พอร์ตแลนด์ และอะบาดันกำลังเผชิญกับการลดลงของช่องว่างระหว่างอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนมากที่สุด จำนวนเมืองที่พบการลดลงในแต่ละภูมิภาคมีดังต่อไปนี้:
- แอฟริกา: 13 จาก 15
- เอเชีย: 18 จาก 22
- อเมริกากลางและอเมริกาใต้: 10 จาก 11
- ยุโรป: 7 จาก 12
- ตะวันออกกลาง: 5 จาก 5
- อเมริกาเหนือ: 14 จาก 16
- โอเชียเนีย: 9 จาก 11
- ในช่วงสภาพอากาศแบบร้อนแห้ง เมลเบิร์น อะกาดีร์ โซล มุมไบ ไคโร ลักซอร์ คูเวตซิตี และซันติอาโกกำลังเผชิญกับการลดลงของช่องว่างระหว่างอุณหภูมิช่วงกลางวันและกลางคืนมากที่สุด จำนวนเมืองที่พบการลดลงในแต่ละภูมิภาคมีดังต่อไปนี้:
- แอฟริกา: 10 จาก 14
- เอเชีย: 13 จาก 22
- อเมริกากลางและอเมริกาใต้: 7 จาก 11
- ยุโรป: 4 จาก 6
- ตะวันออกกลาง: 6 จาก 7
- อเมริกาเหนือ: 11 จาก 14
- โอเชียเนีย: 5 จาก 9
- บางภูมิภาคแสดงความแตกต่างที่ไม่ชัดเจนมากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพอากาศแบบร้อนแห้งเกิดขึ้นไม่บ่อยในเมืองที่เราประเมินในภูมิภาคเหล่านั้น
- ในช่วงสภาพอากาศแบบร้อนชื้น เมืองซานตามาเรีย อัพพิงตัน โซล ซามาร์กันต์ ปารีส คูเวตซิตี พอร์ตแลนด์ และอะบาดันกำลังเผชิญกับการลดลงของช่องว่างระหว่างอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนมากที่สุด จำนวนเมืองที่พบการลดลงในแต่ละภูมิภาคมีดังต่อไปนี้:
การเพิ่มขึ้นของความถี่ในวันที่มีความร้อนจัด
- ในช่วงระยะเวลา 30 ปีของการศึกษา รูปแบบสภาพอากาศแบบร้อนชื้นในฤดูร้อนได้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงหรือมากกว่า 50% ในภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โอเชียเนีย และแอฟริกา และเพิ่มขึ้น 37% ในระดับโลก
- รูปแบบสภาพอากาศแบบร้อนแห้งเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยออสเตรเลียมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 29 เปอร์เซ็นต์
“ก่อนการวิเคราะห์นี้ เราไม่รู้เลยว่าอุณหภูมิความร้อนช่วงกลางคืนภายในมวลอากาศที่อันตรายที่สุดกำลังเพิ่มขึ้นรวดเร็วเพียงใด” Larry Kalkstein นักภูมิอากาศศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ความร้อนของ Climate Resilience for All และผู้เขียนหลักของการศึกษากล่าว “สิ่งสำคัญ คือเราต้องเข้าใจว่าความร้อนในฤดูร้อนที่ทำให้ผู้คนต้องไปห้องฉุกเฉินกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเรามองข้ามสิ่งใดไปเมื่อเราพูดถึงสิ่งเหล่านั้น”
“เราต้องการให้การวิเคราะห์นี้ผลักดันผู้นำเมืองและผู้นำด้านสาธารณสุขให้เร่งขยายมุมมองของสิ่งที่ถือเป็นวิกฤตความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง การวิจัยนี้เผยให้เห็นจุดบอดสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความร้อนจัดของเรา” Kathy Baughman McLeod, CEO ของ Climate Resilience for All กล่าว
อุณหภูมิช่วงกลางคืนที่สูงทำให้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถลดความร้อนลงได้ เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะอ่อนเพลียจากความร้อน การขาดน้ำ และความเครียดต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อการนอนหลับถูกรบกวนจากความร้อน ร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญความร้อนในช่วงกลางวัน ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้หญิง และผู้ที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีการระบายอากาศไม่ดี
ระบบเตือนภัยคลื่นความร้อนในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่อุณหภูมิสูงในช่วงกลางวัน และลดทอนผลกระทบของอุณหภูมิในช่วงกลางคืน การศึกษานี้นำเสนอแนวทางและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายบูรณาการรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงนี้เข้าสู่การทำงานของตน พร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยความร้อนที่มุ่งเป้าตามภูมิภาค ซึ่งคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ความร้อนรุนแรงต่อเนื่องหลายวัน ที่แทบไม่ให้อุณหภูมิลดลงในช่วงกลางคืนเลย
เกี่ยวกับ Climate Resilience for All
Climate Resilience for All เป็นองค์กร NGO ด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ซึ่งมีความมุ่งมั่นเพื่อการปกป้องสุขภาพ รายได้ และศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่อยู่แนวหน้าในการเผชิญความร้อนจัด
ติดต่อ:
Geraldine Henrich-Koenis, [email protected]
Kelechukwu Iruoma, [email protected]
