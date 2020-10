VistaJet เปิดตัว Private World

ประตูสู่ที่พักและจุ ดหมายปลายทางอันเลื่องชื่อเพื่ อให้การเดินทางอย่างเป็นส่วนตั วเป็นเรื่องง่าย

ลอนดอน, Oct. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — ในยุคที่ความเป็นส่วนตั วและความปลอดภัยมีความสำคั ญมากขึ้นสำหรับนักเดินทาง12 VistaJet บริษัทการบินเพื่อธุรกิจแห่ งแรกและแห่งเดียวของโลกได้ ประกาศเปิดตัว Private World และเผยรายชื่อลับพิเศษของพันธมิ ตรที่ร่วมมือ โรงแรม ที่พัก เกาะส่วนตัว เรือยอชท์ และสถานที่เล่นสกีทั่วโลก VistaJet Private World เป็นโปรแกรมระดับโลกสำหรั บการเดินทางส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบริการที่จะทำให้รู้สึ กเหมือนอยู่บ้านไม่ว่าจะอยู่ทวี ปใด

ความต้องการด้านการเดินทางกำลั งเปลี่ยนไป ครอบครัวและภาคส่วนธุรกิจต่างก็ ต้องการกลับมาเดินทางอีกครั้ง แม้จะยังไม่มีวัคซีนโควิด-19 ให้บริการก็ตาม3 เนื่องจากราคาลงทะเบียนเป็นปั จจัยที่สำคัญน้อยที่สุดในการจอง 4 โดย 79% ของ UHNWI มีแนวโน้มที่จะเดินทางโดยเครื่ องบินเจ็ทส่วนบุคคลมากกว่าเมื่ อก่อน5 เนื่องจากเป็นโซลูชันการบินที่ ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่า แต่จนถึงปัจจุบัน ความยุ่งยากในการจองที่จุ ดหมายปลายทางนั้นเป็นปัญหาสำหรั บนักเดินทางส่วนใหญ่

Private World พร้อมที่จะต้อนรับด้วยใจจริง โดยทีมงานแบบบูรณาการจะให้ ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทุกๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยว หรือผ่อนคลาย สมาชิก VistaJet เป็นชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่ งประกอบด้วยผู้นำทางธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้มีวิสัยทัศน์ ผู้ก่อตั้ง ผู้มีเกียรติ ราชวงศ์ และครอบครัวต่างๆ ทั่วโลก Private World จะให้การเข้าถึงห้องสวีท มรดกทางประวัติศาสตร์ สถานที่พักผ่อนส่วนตัว เรือยอชท์ และที่เนินเล่นสกีได้อย่างง่ ายดาย ด้วยการบริการแบบถึงที่อั นแสนสะดวก ทำให้ไม่ต้องเช็คอิน รับประกันความเป็นส่วนตัวและบริ การส่วนตัวมากมายเพื่อให้การเดิ นทางง่ายที่สุด

Private World ประกอบด้วยพันธมิตรอันยอดเยี่ ยมทั้งในด้านห้องสวีท เกาะ เนินเล่นสกี สถานที่ และเรือยอชท์ เริ่มต้นด้วยห้องสวีทที่ดีที่สุ ดในเมืองที่ลูกค้าของ VistaJet เดินทางเพื่อทำธุรกิจบ่อยที่สุด เช่น ลอนดอน นิวยอร์ก ฮ่องกง ลอสแองเจลิส ดูไบ มิลาน นีซ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และมอสโก ตลอดจนรีสอร์ทริมทะเลและบนภู เขาที่เป็นที่ต้องการที่สุด เช่น คูร์เชอแวล มัลดีฟ บาฮามาส เอสเพน ฟิจิ รวมถึงจุดหมายปลายทางพิเศษ เพื่อการเดินทางแบบ Off-Grid จากการซื้อกิจการเป็นประเภทธุ รกิจเกิดใหม่สำหรับการเดิ นทางแบบส่วนตัว ซึ่งขยายไปยังสถานที่ เกาะ และเรือยอชท์ เพื่อความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์ แบบ

นอกจากนั้น ยังเป็นประสบการณ์การบริ การแบบถึงที่ที่ราบรื่นที่สุดซึ่ งจัดเตรียมและให้บริ การโดยแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสี ยงที่สุดด้านการให้บริการ VistaJet Private Office จะดำเนินการกับทุกคำขออย่างเป็ นส่วนตัว โดยจะแนะนำสมาชิกให้กับพันธมิ ตรที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มสร้ างประสบการณ์การเดินทางส่วนบุ คคล และปรับแต่งทุกอย่างให้ตรงกั บความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ก่ อนออกจากบ้านเพื่อมาขึ้นเครื่ องบินเจ็ทส่วนตัว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พนักงานต้ อนรับจะรอคอยคุณเพียงคนเดียวเท่ านั้น หลังจากเที่ยวบินแสนพิเศษแล้ว สมาชิกจะเดินทางต่อภายใต้การต้ อนรับอย่างเป็นส่วนตัวจากผู้จั ดการทั่วไป และเข้าถึงที่พักอย่างรวดเร็ วโดยไม่ต้องเช็คอิน โดยมีบริการต่างๆ จัดเตรียมไว้อย่างพรั่งพร้อม

เริ่มต้นด้วยพันธมิตรและอสั งหาริมทรัพย์กว่า 50 รายการ ขยายอย่างต่อเนื่องไปยังสถานที่ อื่นๆ ทั่วโลก พอร์ทัล VistaJet Private World ที่ vistajet.com/privateworld จะมอบบริการที่สมบูรณ์แบบสำหรั บสมาชิกโดยเฉพาะ หมวดหมู่ต่างๆ เช่น VistaJet-to-Suite, VistaJet-to-Yacht, VistaJet-to-Slopes, VistaJet-to-Estate และ VistaJet-to-Island ทำให้การเรียกดูเนื้อหาง่ายดาย และฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้ง่ ายช่วยในการนำทางไปยังโอกาสต่ างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกค้ าของเรา เราจะโพสต์ไอเดียใหม่ๆ บน Instagram @VistaJetWorld

ในการแนะนำโปรแกรมใหม่ Matteo Atti, EVP ด้านการตลาดและนวัตกรรมของ VistaJet กล่าวว่า “Private World คือการเริ่มต้นของการเปลี่ ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับสูง การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจที่ ไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของปริ มาณการจองอีกต่อไป แต่เป็นคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และคุณค่าที่มีร่วมกัน พันธมิตรที่เราคัดเลือกมานั้ นได้รับแรงบันดาลใจจากความต้ องการในการปกป้อง อนุรักษ์ และส่งเสริมองค์ความรู้ชั้นดี ของการให้บริการ เราทำงานทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่ าลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้ อเสนอที่ดีที่สุดในโลก สมาชิกของเรารู้ว่าการเข้าถึง VistaJet Private World คือการก้าวเท้าสู่สถานที่ที่สงบ ปลอดภัย และยอดเยี่ยม”

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ การแนะนำคอลเลคชัน Private World ของ VistaJet ประกอบด้วย:

VistaJet-to-Suite

กับ The Peninsula Hotels, Dorchester Collection, Four Seasons, Swire Hotels, The Maybourne Group และ Rosewood Hotels & Resorts ซึ่งสนับสนุนโดย Quintessentially Travel

สมาชิก VistaJet สามารถจองห้องสวีทและห้องพักที่ ดีที่สุดจากโรงแรมชั้ นนำของโลกผ่านพันธมิตรการจอง Quintessentially Travel ที่ได้รับรางวัลของเรา

The Peninsula Hotels คือนิยามของบริการและสไตล์ระดั บโลกในหลากหลายเมืองที่น่าตื่ นตาตื่นใจ The Peninsula Beverly Hills ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนที่เขียวชอุ่ มใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งสามารถเดินเท้าได้จาก Century City และ Rodeo Drive อันเลื่องชื่อ The Peninsula Shanghai ตั้งอยู่ที่เส้นทางริมแม่น้ำอั นเก่าแก่ สะท้อนถึงความรุ่งเรื่องของเซี่ ยงไฮ้ในทศวรรษที่ 1920 และเป็นศูนย์รวมของสถานที่บริ การสุดหรูบนพื้นที่ริมน้ำอันเลื่ องชื่อ The Peninsula Suite ให้วิวที่น่าตื่นตาตื่นใจของ Pudong ที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ Huangpu The Peninsula Beijing ได้สร้างมาตรฐานที่สูงไว้ด้ วยการเป็นโรงแรมที่มีห้องทุกแบบ ที่จัดแสดงงานศิลปะและความวิจิ ตรงดงามของจีนที่อยู่เหนื อกาลเวลาและตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุ ดของเมือง และยังสามารถเดินไปยังพระราชวั งต้องห้ามได้

Dorchester Collection’s Hotel Bel-Air เป็นมรดกแห่งลอสแองเจลิสที่เป็ นอมตะและเลื่องชื่อ ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมภาคบริ บาลสำหรับบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่ สุดของโลก เพื่อเสรีภาพที่สมบูรณ์ แบบภายใต้การดูแลที่ดีที่สุ ดของทีม ทีมงานเฉพาะที่มรดกแห่งอังกฤษที่ Coworth Park ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 240 เอเคอร์ของสวนสาธารณะ Berkshire อันสวยงาม จะมอบบริการอันเป็นส่วนตัว ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่ วนหนึ่งของครอบครัว

The Four Seasons Resort Dubai ที่ชายหาด Jumeirah ตั้งอยู่ท่ามกลางชายหาดส่วนตั วที่ทอดยาวและเส้นขอบฟ้าของดู ไบที่งดงามเป็นฉากหลัง ด้วยร้านอาหารและห้องรับรอง 10 แห่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมื อง ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ทุ กคนอยากมา

The House Collective by Swire Hotels เป็นกลุ่มโรงแรมอันโดดเด่นที่ สร้างมาสำหรับนักเดินทางที่ แสวงหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นกันเอง และมีเอกลักษณ์ The Opposite House ในเมืองปักกิ่งเป็นสถานที่อันน่ าตื่นตาตื่นใจของศิลปะที่โดดเด่ นและน่าประทับใจ ออกแบบโดยสถาปนิก Kengo Kuma ที่จะผสมความทันสมัยเข้ากับศิ ลปะจีนแบบดั้งเดิมอย่างกลมกลืน The Temple House ในเมืองเฉิงตู ออกแบบโดย Make Architects ผสมผสานการออกแบบสมัยใหม่เข้ากั บองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบดั้ งเดิมของเฉิงตู ทางเข้าได้รับการประดับด้ วยสนามแบบจีนอายุร้อยปีที่ได้รั บการฟื้นฟูอย่างสวยงาม ที่สร้างขึ้นเป็นครั้ งแรกในราชวงศ์ฉิง ด้วยห้องระดับเริ่มต้นที่ใหญ่ที่ สุดในฮ่องกง The Upper House มีความหรูหราและเงียบสงบ ซึ่งผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลิ นกับการเช็คอินในห้องพักและบริ การตลอด 24 ชั่วโมง The Middle House ตั้งอยู่ใจกลางเซี่ยงไฮ้ ให้ความรู้สึกเรียบง่ายอย่ างลงตัว ขณะที่ห้องวิวเมืองจะทำให้เต็ มอิ่มกับทัศนียภาพของเมืองเซี่ ยงไฮ้

The Maybourne Group ขอเสนอ 2 โรงแรมอันยิ่งใหญ่ใจกลางกรุ งลอนดอน The Connaught มีชื่อเสียงด้านศิลปะ, อาหารระดับดาวมิชลิน และบาร์ Mayfair ที่มีบรรยากาศแสนรื่นรมย์ ขณะที่ The Mews ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ส่วนตัวจะให้ บริการอย่างดีเยี่ยม และจะมอบกุญแจสู่ประตูหน้าของคุ ณเอง The Berkeley ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมื อง สามารถมองเห็น Hyde Park, Belgravia และอีกมากมาย พร้อมบริการที่สร้างรอยยิ้ม ทุกสิ่งเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้ จะให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

Rosewood Hotels & Resorts มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ Rosewood Baha Mar ซึ่งเป็นห้องสวีทและบ้านพักริ มทะเลสุดพิเศษบนหาดทรายขาว Cable Beach ของ Nassau ที่บาฮามาส ล้อมรอบด้วยทะเลที่เงี ยบสงบและหมู่เกาะที่ไร้ซึ่งผู้ อยู่อาศัย ตั้งอยู่ภายใน Val d’Orcia ซึ่งเป็นมรดกโลกของ UNESCO ในภูมิภาคการผลิตไวน์ Montalcino โดย Rosewood Castiglion del Bosco มอบบริการบ้านพักตากอากาศที่ได้ รับการดัดแปลงอย่างสวยงามจากบ้ านในฟาร์ม ซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 17 และ 18 ในพื้นที่ชนบทส่วนบุ คคลขนาดประมาณ 5,000 เอเคอร์ มีสระน้ำแบบ Infinity แบบทำความร้อน, ระเบียงและสวนที่มองเห็นวิว Tuscan อันสวยงาม Rosewood Hong Kong ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ข้างอ่าววิ คตอเรีย คือที่ตั้งของ Asaya แห่งแรกในเมือง ซึ่งเป็นแนวคิดด้านสุ ขภาพแบบองค์รวมของ Rosewood และการตกแต่งภายในที่ละเอียดอย่ างไม่มีที่ติ

VistaJet-to-Island

กับ Velaa Private Island, Virgin Limited Edition และ Laucala Private Island

เกาะ VelaaPrivate Island เกิดจากความฝันที่จะสร้างสถานที่ พักผ่อนสุดหรูระดับโลกโดยมี มหาสมุทรอินเดียเป็นศูนย์กลาง เพลิดเพลินกับช่วงเวลาส่วนตัว ตั้งแต่การปิกนิกบนเกาะร้ างไปจนถึงการชิมไวน์ และสามารถเพลิดเพลินกับกิ จกรรมต่างๆ แบบไม่จำกัดได้อย่างเป็นส่วนตัว ตั้งแต่การออกรอบที่ Velaa Golf Academy ซึ่งออกแบบโดย José María Olazábal กัปตันทีม Ryder Cup ไปจนถึงห้องหิมะเพียงแห่งเดี ยวของมัลดีฟใน Velaa Spa

Necker Island ของ Virgin Limited Edition คือคำจำกัดความของคำว่าเกาะสุ ดหรู แต่ไม่ใช่แค่ด้านอาหารที่โดดเด่ น กิจกรรมล่าสุด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่ สุดเท่านั้น ความรู้สึกราวกับได้ ‘กลับบ้าน’ ก็เช่นกัน ตั้งอยู่รายรอบด้วยน้ำสีครามที่ อุดมด้วยปะการังของหมู่เกาะ British Virgin Islands เป็นพื้นที่ในทะเลแคริเบียนที่ บริสุทธิ์และน่าตื่นตาตื่นใจ ประกอบด้วย 20 ห้องสำหรับแขก 40 ท่าน มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยสนามเทนนิสสองสนาม ไคท์เซิร์ฟ เวคบอร์ด สกีน้ำ การเดินเที่ยวบนเกาะ โยคะ พิลาทิส ดำน้ำตื้น และบอร์ดยืนพาย คุณยังสามารถพบกับสัตว์ป่ านานาชนิด เช่น นกฟลามิงโกกว่า 200 ตัว, ลีเมอร์กว่า 60 ตัว, เต่ายักษ์ และอิกัวนา

LaucalaPrivate Island ซึ่งมีพื้นที่กว้างเกือบ 3,500 เอเคอร์นั้นเป็นสถานพั กตากอากาศในแปซิฟิกใต้ มีทั้งพื้นที่ที่เป็นป่าฝน หาดทรายขาว และวิถีการใช้ชีวิตแบบรีสอร์ทที่ ยั่งยืน ณ พื้นที่ที่เคยเป็นสวนมะพร้าว คือที่ตั้งของบ้านพักตากอากาศ 25 หลังท่ามกลางต้นปาล์มที่พลิ้ วไหว พร้อมวิวทะเลส่วนตัว มีสนามกอล์ฟ 18 หลุม 72 พาร์แชมเปี้ยนชิพ กีฬาทางน้ำจำนวนมาก และการขี่ม้าบนชายหาดเพื่ อตอบสนองความต้องการของคุณทุกรู ปแบบ Laucala เป็นสถานที่ที่เดินทางไปได้ โดยใช้สนามบินส่วนตัวเท่านั้น คุณจึงจะได้พบกับสุดยอดความเป็ นส่วนตัวที่ขอบของทะเลแปซิฟิก

VistaJet-to-Slopes

กับ Auberge Resorts Collection, Caldera House และ The Collection

Auberge Resorts Collection เป็นจุดหมายปลายทางที่จะทำให้คุ ณได้พบกับประสบการณ์ที่ไม่มีวั นลืม โดยในรายการจะประกอบด้ วยการผจญภัยตลอดปีในโคโลราโดที่ Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอันทันสมั ยของแอสเพนนับตั้งแต่เปิดให้บริ การในปี 1889 สถานที่อันเป็นอมตะแห่งนี้มี มนต์ขลังที่เป็นเอกลักษณ์ ที่พักหรูหรา และกลิ่นอายแบบตะวันตกที่ จะมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมื อนใครและน่าจดจำ Madeline Hotel and Residences, Auberge Resorts Collection ใน Telluride นั้นเป็นเบสแคมป์สำหรับการผจญภั ย ซึ่งที่ส่วนปลายของ Lush Box Canyon ซึ่งเป็นที่ตั้งของหินสีแดง และมียอดภูเขาหิมะ San Juan ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า โดยแขกผู้มาเยือนสามารถเพลิ ดเพลินกับลานสกีที่เข้าถึงได้ง่ าย

สร้างมาตรฐานใหม่ด้ วยความสะดวกของ Ski-in, Ski-out ภายในอุทยานแห่งชาติที่มีชื่ อเสียงแห่งนี้ Caldera House คือที่พักตากอากาศใหม่ล่าสุดของ Jackson Hole ที่อยู่ใกล้กับรถรางอันเป็ นเอกลักษณ์ของภูเขาแห่งนี้ ที่จะให้ความเป็นส่วนตัวด้วย 8 ห้องสวีทสุดหรู พร้อมเครื่องใช้ที่ครบครันระดั บโรงแรม 5 ดาว และหากคุณต้องการประสบการณ์สุ ดพิเศษ เรามีพนักงานต้อนรับที่ดีที่สุ ดในเมือง

The Collection’s L’Empyrée 1850 เป็นเพ้นท์เฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ดูเพล็กซ์สุดหรู ขนาด 250 ตร.ม. ใจกลางคูร์เชอแวล เพ้นท์เฮ้าส์นั้นตั้งอยู่ที่ ปลายสุดของลานสกี Bellecôte ที่มีต้นไม้เรียงราย และสามารถเดินไปยังบาร์ ร้านอาหาร สปา และร้านค้าปลีกของรีสอร์ทแห่งนี้ ได้ภายในเวลาไม่ถึงนาที

VistaJet-to-Yacht

กับ Camper & Nicholsons

เป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รั บการยอมรับที่สุดในวงการเรื อยอชท์นับตั้งแต่ปี 1782 โดย Camper & Nicholsons คือนิยามของการแล่นเรือยอชท์ที่ มีชื่อเสียงและล้ำสมัยที่สุ ดของโลก รายการโปรดของ VistaJet ได้แก่ Ocean Emerald ในประเทศไทย ซึ่งออกแบบโดย Lord Norman Foster สถาปนิกชาวอังกฤษที่ได้รั บการยกย่อง และได้รับการปรับปรุงในปี 2019 เรือยอชท์ขนาดถึง 41.3 ม. ลำนี้มีห้องโถงที่มีหน้าต่างตั้ งแต่พื้นจรดเพดานที่ให้มุมมองที่ กว้างไกล ห้องนอนสวีทห้าห้องที่รองรั บแขกได้สูงสุด 10 ท่าน ห้องเล่นเกม และพ่อครัว 2 คน สำหรับอาหารฝรั่งเศสและอาหารไทย Blush ในทะเลแคริเบียนที่จะให้ ประสบการณ์การแล่นใบประสิทธิ ภาพสูง พร้อม Fly Bridge กว้างขวางที่รองรับแขกได้มากถึง 10 ท่าน Bella ในทะเลบาฮามาสนั้นเป็นเรือยอชท์ Feadship ขนาด 45 เมตรที่ติดเครื่องยนต์รูปร่ างปราดเปรียว และพื้นที่บนดาดฟ้าเรือทั้ง 4 ที่สวยงาม พร้อมคุณสมบัติภายในอันน่าทึ่ง เช่น โถงหลักเต็มความกว้างลำเรือที่ ให้มุมมองกว้างไกล 180 องศา

VistaJet-to-Estate

กับ The Lauren Berger Collection และ The Collection

The Lauren Berger Collection ให้บริการเช่าทรัพย์สินส่วนบุ คคลสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิ จหรือเพื่อการพักผ่อน จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ไปจนถึงแอนตาร์คติกาและครอบคลุ มระหว่างเส้นทางแทบจะทุกที่ รวมถึงยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา Brush Creek ในไวโอมิง เป็นแรนช์รีสอร์ทแบบแท้จริงที่ ได้รับรางวัล ซึ่งมีพื้นที่ส่วนตัวบนภูเขา 600 เอเคอร์ และวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่แสดงความเป็นอเมริกาตะวั นตกที่แท้จริง Townhouse Edward ที่ฝั่งตะวันออกตอนบนของนิวยอร์ ก เป็นทาวน์เฮาส์ขนาด 7 ชั้นที่เพิ่งได้รับการปรับปรุ งที่ตั้งอยู่ในอาคารที่เก่าแก่ ประกอบด้วย 11 ห้องนอน, 11 ห้องน้ำ และห้องน้ำผู้หญิง 3 ห้องที่สามารถรวมเป็น 1 ยูนิตตามความต้องการของแขก Casa Palapa ใน Riviera-Maya ของเม็กซิโกนั้นเป็นบ้านที่มี ชายหาดส่วนตัว พร้อมสระน้ำที่เหมือนสายน้ำเล็ กๆ ผนังแบบเปิดรับลมจากแคริเบียน ที่มองเห็นชายหาดด้านล่าง และป่าต้นปาล์มที่เขียวขจีที่ด้ านหลัง Isola Santa Cristina เป็นสถานที่พักผ่อนบนเกาะส่วนตั วที่มีประวัติศาสตร์อันงดงาม ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาทีจากเวนิส โดยมีนกยูงและไก่ฟ้าเดินท่องเที่ ยวอยู่ในสวนแอปริคอทและไร่องุ่น และระเบียงอันแสนประทับใจจะให้ มุมมองโดยรอบที่กว้างไกลของบึง Venetian

The Collection ผสานรวมสถานที่และบ้านพักที่ โดดเด่น บ้านพักส่วนตัว และโรงแรม ในสถานที่พักผ่อนและจุ ดหมายปลายทางที่โลกโปรดปราน ซึ่งรวมถึงแซงต์-ฌอง-กัป-เฟราต์ คูร์เชอแวล ลอนดอน ปารีส และนิวยอร์ก VistaJet ขอแนะนำ Villa Wake Up ซึ่งตั้งอยู่ในหนึ่งในสถานที่ที่ สวยงามที่สุดบน St. Barths ที่มีทัศนียภาพของทะเลอันน่าตื่ นตา และสามารถไปยังชายหาด Flamands ได้อย่างง่ายดาย ด้วยอาณาบริเวณกว้างขวางมากกว่า 1,650 ตร.ม. เราจึงมีทีมพ่อบ้านที่มี ประสบการณ์ พ่อครัวและแม่บ้านส่วนตัวพร้ อมให้บริการโดยเฉพาะ เพื่อให้แขกผู้มาเยือนได้ผ่ อนคลายอย่างเต็มที่

ข้อมูล

เกี่ยวกับ VistaJet

VistaJet เป็นบริษัทธุรกิจการบินระดั บโลกเพียงแห่งแรกและแห่งเดียว ที่มีฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่ องบินธุรกิจสีเงินและสีแดงกว่า 70 ลำ โดย VistaJet ให้บริการทางการบินแก่ลูกค้าต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร รัฐบาล และเอกชนสำหรับการเดินทางไปยัง 187 ประเทศ ซึ่งครอบคลุม 96% ของโลก บริษัทก่อตั้งในปี 2004 โดยบริษัทได้บุกเบิกนวั ตกรรมโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ ที่จะให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้ งานเครื่องบินได้ทั้งลำโดยจ่ ายเงินเฉพาะค่าชั่วโมงบินเท่านั้ น ไม่ต้องรับผิดชอบและความเสี่ ยงทางทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่ องกับกรรมสิทธิ์ของอากาศยาน โปรแกรมสมาชิกภาพอันเป็นเอกลั กษณ์ของ VistaJet จะเสนอให้ลูกค้าลงทะเบียนชั่ วโมงบินตามความต้องการเพื่อใช้ บริการฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่ องบินสำหรับเดิ นทางระยะกลางและระยะไกล เพื่อการเดินทางไปยังทุกที่ ทุกเวลา

VistaJet คือส่วนหนึ่งของ Vista Global Holding ซึ่งเป็นระบบนิเวศด้านการบินส่ วนบุคคลระบบแรกของโลก ที่ผสานรวมบริษัทที่มี ความโดดเด่นที่นำเสนอโซลูชัน Asset-Light ที่ครอบคลุมทุกด้านที่สำคั ญของธุรกิจการบิน

ข้อมูลและข่าวสารอื่นๆ ของ VistaJet โปรดไปที่ vistajet.com

VistaJet Limited เป็นผู้ให้บริการขนส่ งทางอากาศในยุโรปที่ให้บริ การเครื่องบินจดทะเบียน 9H ภายใต้ใบรับรองผู้ให้บริ การอากาศมอลตาหมายเลข MT-17 และจดทะเบียนในมอลตาภายใต้ หมายเลขบริษัท C 55231 VistaJet และบริษัทย่อยไม่ได้เป็นผู้ให้ บริการขนส่ งทางอากาศโดยตรงในสหรัฐอเมริกา เครื่องบินทุกลำที่ VistaJet เป็นเจ้าของและจดทะเบียนในสหรั ฐอเมริกาดำเนินการโดยผู้ให้บริ การขนส่งทางอากาศที่ได้รับอนุ ญาตของสหรัฐอเมริกา รวมถึง XOJET Aviation LLC

สำหรับการให้ข้อมูลเท่านั้น การจองทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้ อกำหนดและเงื่อนไข การเดินทางทั้งหมดอยู่ภายใต้ กฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงใบอนุญาตและการอนุญาต VistaJet ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกั นในเรื่องความปลอดภัยและความเป็ นไปได้ของข้อเสนอใดๆ

